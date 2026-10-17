Ella Langley: Η country star που σπάει ρεκόρ στο Billboard και γράφει ιστορία

Μάθε πώς η Ella Langley γράφει ιστορία στο Billboard με το «Choosin' Texas» και σπάει ρεκόρ, ξεπερνώντας ακόμη και τη Mariah Carey

Με μια ματιά Το single «Choosin' Texas» της Ella Langley κατέχει ρεκόρ 24 εβδομάδων στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Το άλμπουμ «Dandelion» είναι το πρώτο country άλμπουμ από γυναίκα που ξεπερνά τις 100.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ σε 4 εβδομάδες.

Η Langley κατέχει ρεκόρ 28 εβδομάδων στην κορυφή του Country Songwriters chart, ξεπερνώντας την Taylor Swift.

Η Ella Langley είναι η πρώτη country καλλιτέχνης με δύο τραγούδια στις δύο πρώτες θέσεις του Hot 100 για πολλαπλές εβδομάδες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ella Langley έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της σύγχρονης country μουσικής σκηνής, αποδεικνύοντας την αξία της μέσα από εντυπωσιακές επιδόσεις στα charts του Billboard. Το πρόσφατο single της, «Choosin’ Texas», όχι μόνο κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100, αλλά κατάφερε να παραμείνει εκεί για έναν αριθμό εβδομάδων που ξεπερνά ακόμη και εμβληματικές επιτυχίες του παρελθόντος, θέτοντας νέα δεδομένα.

Το «Choosin’ Texas» έχει γράψει ιστορία, σημειώνοντας 24 εβδομάδες στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Με αυτή την επίδοση, το τραγούδι ξεπέρασε το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ των 23 εβδομάδων που κατείχε η Mariah Carey με το διαχρονικό «All I Want for Christmas Is You». Η Ella Langley, με την επιτυχία της, έχει πλέον εδραιωθεί ως μία από τις καλλιτέχνιδες με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στην κορυφή του δημοφιλούς chart.

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Η επιτυχία του «Choosin’ Texas» δεν περιορίζεται μόνο στις εβδομάδες παραμονής στην κορυφή. Το τραγούδι κατέχει πλέον το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή για ένα μη-εορταστικό τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνη, ξεπερνώντας προηγούμενα ρεκόρ της Mariah Carey και των Boyz II Men με το «One Sweet Day». Επιπλέον, έχει αφήσει πίσω του και άλλα εμβληματικά τραγούδια από γυναίκες καλλιτέχνες, όπως το «We Belong Together» της Mariah Carey και το «I Will Always Love You» της Whitney Houston, όσον αφορά τις εβδομάδες παραμονής στην πρώτη θέση για μη-εορταστικά κομμάτια χωρίς αντρική συμμετοχή.

«Dandelion» και οι πολλαπλές διακρίσεις

Η επιτυχία της Ella Langley δεν περιορίζεται μόνο στο «Choosin’ Texas». Το άλμπουμ της, «Dandelion», έχει επίσης σημειώσει εντυπωσιακές πωλήσεις, ξεπερνώντας τις 100.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ σε 4 διαφορετικές εβδομάδες από την κυκλοφορία του. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα country άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνη καταφέρνει κάτι τέτοιο από τότε που το Billboard 200 άρχισε να μετράει με βάση τις μονάδες, τον Δεκέμβριο του 2014.

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Ρεκόρ στο Country Songwriters chart

Η Ella Langley έχει επίσης ανατρέψει το ρεκόρ της Taylor Swift για τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή του Country Songwriters chart, φτάνοντας τις 28 εβδομάδες. Στην κορυφή αυτού του chart, η Ella Langley έχει ξεπεράσει άλλες σημαντικές δημιουργούς όπως η Tracy Chapman, η Laura Veltz, η Beyoncé, η Gabby Barrett, η Nicolle Galyon και η Megan Moroney.

Η συνεργασία με τη Miranda Lambert

Το «Choosin’ Texas», ένα midtempo τραγούδι με δύο-βημάτων ρυθμό, γράφτηκε από την Ella Langley μαζί με την Miranda Lambert, τον Luke Dick και την Joybeth Taylor. Η Ella Langley και η Miranda Lambert, μαζί με τον Ben West, ανέλαβαν και την παραγωγή του. Η ίδια η Ella Langley έχει περιγράψει τη συνεργασία με την Miranda Lambert ως μια εμπειρία που ξεκίνησε σε ένα retreat δημιουργικότητας, όπου η Miranda Lambert μοιράστηκε μια αστεία ιστορία από τα νιάτα της με ένα καγκουρό.

Η κυριαρχία των γυναικών στα charts

Εκτός από τις προσωπικές της επιτυχίες, η Ella Langley έχει συμβάλει σε ένα αξιοσημείωτο στατιστικό στο Hot Country Songs chart, όπου οι γυναίκες καλλιτέχνιδες κατέλαβαν ολόκληρη την πρώτη πεντάδα για επτά συνεχόμενες εβδομάδες. Η Ella Langley βρέθηκε σε τρεις από αυτές τις θέσεις με τα τραγούδια «Choosin’ Texas», «Be Her» και «I Can’t Love You Anymore» (με τον Morgan Wallen), ενώ οι Taylor Swift και Stella Lefty συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

Σημαντική παρουσία και ως παραγωγός

Η Ella Langley κατέχει επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή του Country Producers chart μεταξύ των γυναικών, με 10 εβδομάδες. Αυτό την τοποθετεί πάνω από άλλες καταξιωμένες παραγωγούς όπως η Taylor Swift, η Beyoncé και η Miranda Lambert.

Διπλή είσοδος στην κορυφή

Η Ella Langley έγινε επίσης η πρώτη καλλιτέχνης με κυρίως country μουσικό προσανατολισμό που κατέλαβε τις δύο πρώτες θέσεις του Hot 100 για πολλαπλές εβδομάδες, με τα τραγούδια «Choosin’ Texas» και «Be Her» να βρίσκονται στις θέσεις Νο. 1 και 2 αντίστοιχα.

Η Ella Langley αποδεικνύει περίτρανα ότι η country μουσική έχει ακόμα πολλά να δώσει, σπάζοντας ρεκόρ και θέτοντας νέα πρότυπα επιτυχίας στα charts.

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