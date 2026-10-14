50 Cent: Γιατί ο J. Cole «ζημιώθηκε» περισσότερο από τη μάχη Drake vs Kendrick Lamar

Ο θρυλικός ράπερ αναλύει τις συνέπειες της αποχώρησης του J. Cole από τη διαμάχη, τονίζοντας τη σημασία του ανταγωνισμού στην κουλτούρα του hip-hop

Με μια ματιά Ο 50 Cent πιστεύει ότι ο J. Cole έχασε περισσότερο από τη διαμάχη Drake vs Kendrick Lamar.

Η απόσυρση του J. Cole από την ανταλλαγή diss tracks του στέρησε την ευκαιρία να αποδείξει την αξία του.

Ο 50 Cent αναγνωρίζει την αυθεντικότητα και την ανθεκτικότητα του Drake, παρά την ήττα του από τον Kendrick Lamar.

Η διαμάχη αναδεικνύει τη σημασία στρατηγικής, προσωπικότητας και αυθεντικότητας στο hip-hop. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο 50 Cent, με την πλούσια εμπειρία του στον χώρο του hip-hop, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τη διαμάχη μεταξύ των Drake και Kendrick Lamar, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον ρόλο του J. Cole. Σύμφωνα με τον 50 Cent, η απόφαση του J. Cole να αποσυρθεί από την ανταλλαγή diss tracks, ενώ αρχικά φάνηκε σαν μια στρατηγική κίνηση, τελικά αποδείχθηκε ότι του στέρησε τη μεγαλύτερη «απώλεια».

«Πιστεύω ότι είναι μέρος της κουλτούρας του hip-hop να ανταγωνίζεσαι», δήλωσε ο 50 Cent στο podcast «The Crew Has It». «Το λάθος είναι όταν αποσύρεσαι από τον ανταγωνισμό. Θεωρώ ότι ο J. Cole έχασε τα περισσότερα από αυτό». Ο 50 Cent τόνισε ότι η αποφυγή της αντιπαράθεσης, ακόμα και όταν είναι προκλητική, στερεί από έναν καλλιτέχνη την ευκαιρία να αποδείξει την αξία του απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους.

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Παρά την κριτική του για την αποχώρηση, ο 50 Cent αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα και την αυθεντικότητα του J. Cole, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο «cool» καλλιτέχνες που έχουν περάσει από την κουλτούρα του hip-hop. «Έχει καταφέρει να κάνει πράγματα που δείχνουν ότι η αυτοπεποίθησή του δεν συνδέεται με τα υλικά αγαθά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην λιτή ζωή του J. Cole, ο οποίος, σύμφωνα με τον 50 Cent, «θα πήγαινε με ποδήλατο στο στούντιο, οπότε δεν υπάρχει κάτι να του κλέψεις».

Στην αρχή της διαμάχης, ο J. Cole είχε επιτεθεί στον Kendrick Lamar με το κομμάτι «7 Minute Drill» από το άλμπουμ του «Might Delete Later». Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, στο πλαίσιο του Dreamville Fest, ο J. Cole ζήτησε συγγνώμη από τον Kendrick Lamar επί σκηνής. Στη συνέχεια, αφαίρεσε το «7 Minute Drill» από τις πλατφόρμες streaming, μια κίνηση που ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για την απευθείας αντιπαράθεση μεταξύ Drake και Kendrick Lamar, χωρίς την εμπλοκή του J. Cole.

Ο 50 Cent παραδέχτηκε ότι, από πλευράς της διαμάχης, ο Drake φαίνεται να έχασε τη «μάχη» από τον Kendrick Lamar. Ωστόσο, ο ίδιος αμφισβήτησε το τι πραγματικά έχασε ο Drake από αυτή την αντιπαράθεση σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. «Όταν ρωτήσαμε τον Drake, «Τι έχασες;’ Εκείνος απάντησε, ‘Τίποτα»», ανέφερε ο 50 Cent. «Είναι σημαντικό να μην παίρνεις συναισθηματικά την κατάσταση που περιγράφουν οι άλλοι, γιατί αυτό θα περάσει».

Ο 50 Cent επεσήμανε την ανθεκτικότητα του Drake, αναφέροντας ότι ο Καναδός ράπερ κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ ταυτόχρονα, τα οποία γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία. «Είναι ένας υβριδικός καλλιτέχνης. Σου δίνει καλή R&B μουσική και κάτι που μας αρέσει ως rap», συμπλήρωσε. Ο Drake, μετά την ολοκλήρωση της διαμάχης, κυκλοφόρησε τα άλμπουμ ICEMAN, HABIBTI και MAID OF HONOUR, με το HABIBTI να φτάνει στη δεύτερη θέση του Billboard 200, αποδεικνύοντας την αντοχή του στην αγορά.

Η τοποθέτηση του 50 Cent αναδεικνύει την πολυεπίπεδη φύση των hip-hop διαμαχών, όπου η στρατηγική, η προσωπικότητα και η αυθεντικότητα διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με την ίδια τη μουσική.

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