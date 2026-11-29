Το κοινό πάτησε play ξανά και ξανά και τα charts απάντησαν με κορυφές, ρεκόρ και εκατομμύρια streams για μερικά από τα μεγαλύτερα hits της χρονιάς

Με μια ματιά Το "SWIM" των BTS έγινε παγκόσμιο γεγονός, φτάνοντας στο Νο1 του Billboard Global 200 για 20 εβδομάδες.

Η Olivia Rodrigo με το "drop dead" κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100, επιβεβαιώνοντας τη δημοτικότητά της.

Το "I Just Might" του Bruno Mars έφτασε στο Νο1 του Billboard Hot 100 και παραμένει ψηλά στα charts.

Το "Dai Dai" των Shakira & Burna Boy, επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026, βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Global Excl. U.S. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 2026 έχει ήδη χαρίσει μερικά από τα τραγούδια που δύσκολα βγάζεις από το μυαλό σου. Από τις μεγάλες επιστροφές των BTS και της Olivia Rodrigo μέχρι τον Bruno Mars και τη Shakira, οι μεγαλύτεροι αστέρες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έχουν βάλει τη δική τους σφραγίδα στα charts, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams και κατακτώντας playlists σε όλο τον κόσμο. Κάποια από αυτά έγιναν viral, άλλα σκαρφάλωσαν στην κορυφή των charts και μερικά κατάφεραν να συνδυάσουν και τα δύο. Αν, λοιπόν, θέλεις να ξέρεις ποια τραγούδια πρωταγωνίστησαν μέχρι τώρα στη μουσική του 2026, η λίστα έχει αρκετά ονόματα που ήδη γνωρίζεις.

Και αν κοιτάξεις τα πρόσφατα στοιχεία των charts, θα καταλάβεις γιατί. Το Billboard Global 200 καταγράφει την απόδοση τραγουδιών σε περισσότερες από 200 αγορές, συνυπολογίζοντας streaming και πωλήσεις, ενώ στις πιο πρόσφατες λίστες του Αυγούστου αρκετά από τα παρακάτω κομμάτια εξακολουθούν να βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις.

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1. BTS – «SWIM»: Το comeback που έγινε παγκόσμιο γεγονός

Οι BTS δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, αλλά το «SWIM» ήρθε για να υπενθυμίσει γιατί το όνομά τους εξακολουθεί να προκαλεί φρενίτιδα. Το τραγούδι έφτασε στο Νο1 του Billboard Global 200 και παρέμεινε για 20 εβδομάδες στο chart, ενώ βρίσκεται επίσης πολύ ψηλά στο Billboard Global Excl. U.S. Αν είσαι από εκείνους που περίμεναν με ανυπομονησία την επιστροφή των BTS, το «SWIM» μάλλον δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για να μπει στο repeat. Ο συνδυασμός της χαρακτηριστικής pop αισθητικής τους, της τεράστιας παγκόσμιας βάσης θαυμαστών και της δυναμικής επιστροφής τους έκανε το τραγούδι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα hits της χρονιάς.

2. Olivia Rodrigo – «drop dead»: Η Olivia χτύπησε ξανά κορυφή

Αν υπάρχει μία pop star που ξέρει να δημιουργεί θόρυβο με κάθε νέα κυκλοφορία, αυτή είναι η Olivia Rodrigo. Το «drop dead» έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard Hot 100, χαρίζοντας στην τραγουδίστρια ακόμη ένα Νο1. Στα πρόσφατα charts εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τραγούδια, ενώ το κομμάτι είχε επιλεγεί και από το Spotify στις προβλέψεις του για τα τραγούδια του καλοκαιριού 2026. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Olivia δεν χρειάστηκε να αλλάξει εντελώς μουσική ταυτότητα για να τραβήξει ξανά τα βλέμματα. Αντίθετα, πάτησε πάνω σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: ένα catchy pop τραγούδι, αρκετή δόση attitude και έναν τίτλο που από μόνος του σε κάνει να θέλεις να πατήσεις play.

3. Bruno Mars – «I Just Might»: Ο Bruno Mars ξέρει κάτι που οι άλλοι δεν ξέρουν

Ο Bruno Mars είναι από εκείνους τους καλλιτέχνες που μοιάζουν να έχουν βρει το μυστικό της διαχρονικής επιτυχίας. Το «I Just Might» έφτασε στο Νο1 του Billboard Hot 100 και εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στα charts μήνες μετά την κυκλοφορία του. Στο Billboard Global 200 είχε επίσης φτάσει μέχρι το Νο4, ενώ η παρουσία του παραμένει ισχυρή και στις πιο πρόσφατες κατατάξεις. Το τραγούδι έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που περιμένεις από τον Bruno Mars: pop μελωδία, retro διάθεση, ρυθμό που κολλάει στο μυαλό και, κυρίως, αυτή την αίσθηση ότι έχεις ακούσει το τραγούδι κάπου ξανά, ενώ στην πραγματικότητα είναι ολοκαίνουργιο.

4. PinkPantheress & Zara Larsson – «Stateside»: Από το viral στο παγκόσμιο chart

Το «Stateside» των PinkPantheress και Zara Larsson είναι η απόδειξη ότι ένα τραγούδι μπορεί να ξεκινήσει ως viral στιγμή και να μετατραπεί σε κανονικό chart hit. Το κομμάτι έκανε την εμφάνισή του στο Billboard Global 200 και ανέβηκε σημαντικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ στα charts του 2026 έχει καταγράψει υψηλές θέσεις σε διαφορετικές αγορές. Η συνεργασία των δύο τραγουδιστριών λειτουργεί σχεδόν ιδανικά: η ιδιαίτερη pop αισθητική της PinkPantheress συναντά τη μεγαλύτερη, πιο mainstream παρουσία της Zara Larsson και το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που μπορεί να σταθεί εξίσου εύκολα σε playlist, social media και ραδιόφωνο.

5. Shakira & Burna Boy – «Dai Dai»: Το τραγούδι που πήρε το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί του

Η Shakira ξέρει πολύ καλά από μεγάλα ποδοσφαιρικά τραγούδια. Αυτή τη φορά, όμως, στο πλευρό της βρίσκεται ο Burna Boy και το αποτέλεσμα είναι το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026. Το κομμάτι εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Global Excl. U.S., ενώ στην πιο πρόσφατη κατάταξη του Billboard Global 200 βρίσκεται επίσης μέσα στην πρώτη τριάδα. Και αν υπάρχει ένας τρόπος να κάνεις ένα τραγούδι πραγματικά παγκόσμιο, είναι να του δώσεις το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event του πλανήτη ως soundtrack. Η Shakira έχει ήδη συνδέσει το όνομά της με ιστορικές στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το «Dai Dai» συνεχίζει αυτή την παράδοση, συνδυάζοντας τη δική της χαρακτηριστική pop με την afrobeat ενέργεια του Burna Boy.

Αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο σε αυτές τις πέντε επιτυχίες, είναι ότι δεν περιορίστηκαν απλώς στο να μπουν σε μια playlist. Τα «SWIM», «drop dead», «I Just Might», «Stateside» και «Dai Dai» κατάφεραν να δημιουργήσουν τη δική τους δυναμική, είτε μέσα από τα charts είτε μέσα από το streaming και τη δυνατή παρουσία τους στα social media.

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