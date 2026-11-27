Με μια ματιά Οι Backstreet Boys θα δώσουν τέσσερις συναυλίες στο Λονδίνο, στο The O2, τον Ιούνιο του 2027.

Οι εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν στις 8, 9, 11 και 12 Ιουνίου 2027.

Θα παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, όπως τα «I Want It That Way» και «Larger Than Life».

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου, η γενική διάθεση στις 4 Δεκεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν τα τραγούδια των Backstreet Boys εξακολουθούν να σε κάνουν να τραγουδάς κάθε στίχο σαν να βρίσκεσαι ξανά στα τέλη των 90s, τότε το 2027 μόλις απέκτησε έναν πολύ καλό λόγο για να ταξιδέψεις στο Λονδίνο. Το θρυλικό boy band ανακοίνωσε τέσσερις μεγάλες συναυλίες στο The O2, επιστρέφοντας στη βρετανική πρωτεύουσα για τις μοναδικές εμφανίσεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στη συγκεκριμένη χρονιά.

Στις 8, 9, 11 και 12 Ιουνίου 2027, οι Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell και Kevin Richardson ετοιμάζονται να μετατρέψουν τη σκηνή σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι, γεμάτο επιτυχίες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην pop ιστορία. Από το διαχρονικό «I Want It That Way» μέχρι το εκρηκτικό «Larger Than Life», το πρόγραμμα αναμένεται να έχει έντονη δόση νοσταλγίας, αλλά και όλα εκείνα τα τραγούδια που έκαναν τους Backstreet Boys ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της γενιάς τους.

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Backstreet Boys: 4 συναυλίες στο The O2 τον Ιούνιο του 2027

Οι Backstreet Boys επέλεξαν το εμβληματικό The O2 του Λονδίνου για τέσσερις ξεχωριστές εμφανίσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 8, 9, 11 και 12 Ιουνίου 2027. Πρόκειται για τις μοναδικές συναυλίες του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο για εκείνη τη χρονιά, γεγονός που κάνει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες ακόμη πιο ξεχωριστές για τους Βρετανούς fans, αλλά και για όσους σκέφτονται να ταξιδέψουν από άλλες χώρες για να τους δουν από κοντά.

Το συγκρότημα αναμένεται να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο άλμπουμ «Millennium», το οποίο αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της πορείας του. Άλλωστε, πρόκειται για έναν δίσκο που συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή της pop μουσικής και καθιέρωσε ακόμη περισσότερο τους Backstreet Boys ως παγκόσμιο φαινόμενο.

Από το «I Want It That Way» μέχρι το «Larger Than Life»

Φυσικά, από μια τέτοια περιοδεία δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με το όνομα των Backstreet Boys. Το «I Want It That Way» παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες pop μπαλάντες όλων των εποχών, ενώ το «Larger Than Life» εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του συγκροτήματος.

Οι fans μπορούν να περιμένουν ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες στιγμές της δισκογραφίας τους, με τραγούδια που έχουν συνοδεύσει διαφορετικές γενιές ακροατών. Από τις πιο συναισθηματικές στιγμές μέχρι τα κομμάτια που ξεσηκώνουν ολόκληρες αρένες, το setlist αναμένεται να αναδείξει την πορεία ενός συγκροτήματος που έχει καταφέρει να διατηρήσει τη θέση του στη διεθνή pop σκηνή.

Πότε ξεκινούν η προπώληση και η γενική διάθεση των εισιτηρίων

Αν σκέφτεσαι να βρεθείς σε μία από τις τέσσερις συναυλίες των Backstreet Boys στο Λονδίνο, καλό είναι να σημειώσεις τις ημερομηνίες διάθεσης των εισιτηρίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συγκροτήματος, η προπώληση ξεκινά την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, ενώ η γενική διάθεση των εισιτηρίων ανοίγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Η αγορά των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των Backstreet Boys, στο backstreetboys.com. Επομένως, αν έχεις ήδη αποφασίσει ότι θέλεις να ζήσεις αυτή την εμπειρία, αξίζει να έχεις υπόψη σου τις ημερομηνίες, ώστε να κινηθείς εγκαίρως.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο Backstreet Boys και νοσταλγία

Οι Backstreet Boys έχουν καταφέρει κάτι που λίγα συγκροτήματα μπορούν να πετύχουν: να διατηρούν μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό τους, ακόμη και δεκαετίες μετά τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες τους. Τα τραγούδια τους εξακολουθούν να ακούγονται, να προκαλούν αναμνήσεις και να ενώνουν fans διαφορετικών ηλικιών, ενώ η παρουσία τους στη σκηνή παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κεφάλαια της pop μουσικής.

Οι τέσσερις συναυλίες του Ιουνίου 2027 στο Λονδίνο υπόσχονται να ξαναφέρουν στο προσκήνιο αυτή τη μοναδική μουσική εποχή. Είτε μεγάλωσες με το «Millennium» είτε γνώρισες αργότερα τη δισκογραφία τους, το μόνο βέβαιο είναι πως το «I Want It That Way» και το «Larger Than Life» θα ακουστούν πολύ διαφορετικά όταν χιλιάδες φωνές θα τα τραγουδούν μαζί στο The O2.

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