Η Polina Ellis υπογράφει το γούρι HELIOS για το 2027, εμπνευσμένο από τον θεό Ήλιο και γεμάτο συμβολισμούς για φως

Με μια ματιά Το Μουσείο Γουλανδρή παρουσιάζει το γούρι HELIOS για το 2027, σε συνεργασία με την Polina Ellis.

Το γούρι εμπνέεται από τον θεό Ήλιο και συμβολίζει την ενέργεια, το φως και την ελπίδα.

Ο σχεδιασμός του HELIOS παραπέμπει συμβολικά στον αριθμό 27, με επτά ακτίνες και δύο γραμμές.

Το γούρι είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδοχές (κρεμαστό, βραχιόλι, καρφίτσα) και πωλείται στο Μουσείο και online. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή επιλέγει για το 2027 ένα ξεχωριστό γούρι με ιδιαίτερο συμβολισμό, υπογράφοντας μια συνεργασία με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Polina Ellis. Το γούρι HELIOS είναι εμπνευσμένο από τον θεό Ήλιο και συνδέεται ουσιαστικά με την αποστολή του Μουσείου για την ανάδειξη και την προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς.

Ο ήλιος, ως πρωταρχική πηγή ενέργειας για τον πλανήτη μας, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ζωής στη Γη. Με αυτόν τον συμβολισμό στο επίκεντρο, η νέα δημιουργία της Polina Ellis έρχεται να συνοδεύσει τη νέα χρονιά με μια ευχή για φως, ελπίδα και αστείρευτη ενέργεια.

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Για το 2027, η σχεδιάστρια δημιουργεί το HELIOS, ένα κόσμημα που αποτυπώνει τη λάμψη του ήλιου μέσα από επτά λαμπερές ακτίνες και δύο ανάγλυφες γραμμές στο κέντρο του σχεδίου. Τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν συμβολικά στον αριθμό 27, συνδέοντας τη σχεδιαστική σύλληψη με τη νέα χρονιά.

Η έμπνευση προέρχεται από το φωτοστέφανο του θεού Ήλιου, όπως απεικονίζεται σε ελληνιστικό ανάγλυφο από τον ναό της Αθηνάς στην Τροία (Ίλιον), όπου ο θεός παρουσιάζεται πάνω σε τέθριππον. Ένα ιστορικό και καλλιτεχνικό στοιχείο που μεταφέρεται σε μια σύγχρονη δημιουργία, διατηρώντας τη σύνδεσή της με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Το γούρι HELIOS διατίθεται σε επίχρυσο ασήμι και ορείχαλκο, σε τρεις διαφορετικές εκδοχές, ως κρεμαστό, βραχιόλι και καρφίτσα. Με τον ιδιαίτερο συμβολισμό και τον διαχρονικό σχεδιασμό του, αποτελεί μια ξεχωριστή επιλογή τόσο για προσωπικά όσο και για εταιρικά δώρα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ειδικών παραγγελιών κατόπιν συνεννόησης.

Μπορείς να το βρεις στο πωλητήριο του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Μουσείου, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του.

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