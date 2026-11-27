Η Βίκυ Καγιά εμφανίστηκε τη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents με μια αλλαγή στα μαλλιά της, την οποία επιμελήθηκαν η κορυφαία μάρκα επαγγελματικών προϊόντων L'Oréal Professionnel και ο L'Oréal Pro Creator & hairstylist Νικόλας Βιλλιώτης

Με μια ματιά Η Βίκυ Καγιά παρουσίασε νέο, ανατρεπτικό hair look στο MadWalk 2026.

Η αλλαγή στα μαλλιά της έγινε σε συνεργασία με την L'Oréal Professionnel και τον hairstylist Νικόλα Βιλλιώτη.

Το νέο χτένισμα τόνισε τη δυναμική προσωπικότητα και το fashion statement της παρουσιάστριας.

Η εμφάνισή της στο MadWalk 2026 αποτέλεσε συνδυασμό μόδας, μουσικής και ομορφιάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βίκυ Καγιά ξέρει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα και να μετατρέπει κάθε εμφάνισή της σε fashion statement. Στο MadWalk 2026 by Three Cents, η επιστροφή της στη σκηνή συνοδεύτηκε από μια ανατρεπτική αλλαγή στην εμφάνισή της, με τα μαλλιά της να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. Το αγαπημένο fashion icon της ελληνικής showbiz συνεργάστηκε με την κορυφαία μάρκα επαγγελματικών προϊόντων L’Oréal Professionnel και τον L’Oréal Pro Creator & hairstylist Νικόλα Βιλλιώτη, παρουσιάζοντας ένα hair look που ξεφεύγει από τις συνηθισμένες επιλογές και αναδεικνύει τη δυναμική της προσωπικότητάς της.

Άλλωστε, όταν η μόδα συναντά την ομορφιά σε μια διοργάνωση όπως το MadWalk, ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και η Βίκυ Καγιά απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει πώς να υποστηρίζει μια τολμηρή αλλαγή, διατηρώντας παράλληλα την ξεχωριστή αισθητική που την έχει καθιερώσει.

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Η Βίκυ Καγιά με ανατρεπτικό hair look στο MadWalk 2026

Η παρουσία της Βίκυς Καγιά στο MadWalk 2026 by Three Cents ήταν μία από τις εμφανίσεις που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον, με την ίδια να επιστρέφει στη σκηνή του θεσμού και να δίνει μια διαφορετική διάσταση στο προσωπικό της στιλ. Αυτή τη φορά, το στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η αλλαγή στα μαλλιά της, μια επιλογή που έφερε την υπογραφή της L’Oréal Professionnel.

Σε συνεργασία με τον L’Oréal Pro Creator & hairstylist Νικόλα Βιλλιώτη, η κορυφαία ομάδα ομορφιάς επιμελήθηκε το νέο hair look της παρουσιάστριας, δημιουργώντας μια εμφάνιση με έντονη fashion διάθεση. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν λειτουργεί απλώς ως μια αλλαγή στην εικόνα της, αλλά ως μέρος της συνολικής σκηνικής παρουσίας της, σε μια βραδιά όπου η μόδα, η μουσική και η ομορφιά συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται.

L’Oréal Professionnel και Νίκος Βιλλιώτης πίσω από την αλλαγή

Όταν πρόκειται για μια εμφάνιση που προορίζεται να ξεχωρίσει σε ένα τόσο μεγάλο fashion event, τα μαλλιά έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το outfit και το μακιγιάζ. Η L’Oréal Professionnel ένωσε τις δυνάμεις της με τον Νίκο Βιλλιώτη και τη Βίκυ Καγιά, αναλαμβάνοντας την επιμέλεια ενός hair look που κινείται σε πιο ανατρεπτική αισθητική.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της κομμωτικής τέχνης ως αναπόσπαστου κομματιού της μόδας. Γιατί ένα διαφορετικό χτένισμα μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα μιας εμφάνισης, να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και να προσθέσει τον απαραίτητο χαρακτήρα σε ένα fashion αποτέλεσμα. Και αν υπάρχει κάτι που γνωρίζει καλά η Βίκυ Καγιά, είναι ότι το στιλ δεν περιορίζεται στις ασφαλείς επιλογές. Η ίδια έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές αισθητικές προσεγγίσεις, παραμένοντας πιστή στη δυναμική και κομψή παρουσία που τη χαρακτηρίζει.

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