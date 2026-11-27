Η MIGATO ένωσε τις δυνάμεις της με τον Δημήτρη Πέτρου και τη Georgia de Graecia, προσθέτοντας τη δική της ξεχωριστή πινελιά στις δημιουργίες τους

Με μια ματιά Η MIGATO συνεργάστηκε με τους σχεδιαστές Dimitris Petrou και Georgia de Graecia στο MadWalk.

Τα παπούτσια και αξεσουάρ της MIGATO ολοκλήρωσαν τα looks των σχεδιαστών στην πασαρέλα.

Η MIGATO, με ιστορία από το 1983, προτείνει σύγχρονο design και προσιτή αισθητική.

Η παρουσία της στο MadWalk δείχνει στήριξη στη δημιουργικότητα και τη μόδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η MIGATO, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά brands στον χώρο της υπόδησης και των αξεσουάρ, έδωσε δυναμικά το «παρών» στο MadWalk, στηρίζοντας τη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη ελληνική μόδα μέσα από μια ξεχωριστή συνεργασία.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, MIGATO ένωσε τις δυνάμεις της με τους σχεδιαστές Dimitris Petrou και Georgia de Graecia, οι οποίοι παρουσίασαν τις δημιουργίες τους στην πασαρέλα του MadWalk, συνοδεύοντάς τες με τα πιο fashion statement σχέδια της συλλογής MIGATO.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής εικόνας κάθε look, ολοκληρώνοντας τις δημιουργίες των σχεδιαστών και αναδεικνύοντας τη μοναδική αισθητική τους. Με ιστορία που ξεκινά το 1983, η MIGATO έχει διαγράψει μια σταθερή και δυναμική πορεία στον χώρο της μόδας, εξελίσσοντας διαρκώς την παρουσία της και παραμένοντας σε επαφή με τις διεθνείς τάσεις.

Μέσα από τις συλλογές της σε γυναικεία και ανδρικά, καθώς και αξεσουάρ, προτείνει επιλογές που συνδυάζουν σύγχρονο design, εμπορικό χαρακτήρα και προσιτή αισθητική για κάθε περίσταση. Η παρουσία της στο MadWalk επιβεβαιώνει τη διάθεση της MIGATO να βρίσκεται κοντά στις σημαντικότερες στιγμές της μόδας, να υποστηρίζει τη δημιουργικότητα και να αναδεικνύει τη δύναμη των αξεσουάρ στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου fashion statement.

MIGATO x MadWalk: Η μόδα βρίσκεται στις λεπτομέρειες!