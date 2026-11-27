Η Στεφανία Βαϊδάνη στο «Talk to Mad» μιλά για την καριέρα της στη μόδα, τις διεθνείς επιτυχίες και τη σπάνια πάθηση που άλλαξε τη ζωή της

Με μια ματιά Η Στεφανία Βαϊδάνη μίλησε για την πορεία της στη μόδα, τις σπουδές της στο Μιλάνο και τις διεθνείς συνεργασίες.

Αναφέρθηκε στη διάκρισή της στη λίστα Forbes 30 Under 30 και πώς την αντιμετωπίζει σήμερα.

Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σπάνια νευρολογική πάθηση (CRPS) μετά από τραυματισμό.

Θεωρεί την εμπειρία της ασθένειας ως "το μεγαλύτερο δώρο της ζωής της", που την έμαθε να βάζει όρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σχεδιάστρια μόδας Στεφανία Βαϊδάνη βρέθηκε καλεσμένη της Αθηνάς Κλήμη στο νέο επεισόδιο του «Talk to Mad» και μοιράστηκε στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή. Από τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας και τις σπουδές στο Μιλάνο μέχρι τις διεθνείς συνεργασίες, τη διάκρισή της στη λίστα Forbes 30 Under 30 και τις δυσκολίες που έφερε στη ζωή της ένα σπάνιο πρόβλημα υγείας, η συζήτηση είχε πολλές διαφορετικές πλευρές.

Η δημιουργός μίλησε με ειλικρίνεια για όσα την οδήγησαν μέχρι εδώ, χωρίς να παραλείψει τις στιγμές που σκέφτηκε να εγκαταλείψει τις σπουδές της ή τις περιόδους που χρειάστηκε να κάνει ένα βήμα πίσω από την καριέρα της. Παράλληλα, εξήγησε τι την εμπνέει όταν σχεδιάζει, πώς έχει διαμορφώσει τη δική της σχεδιαστική ταυτότητα και γιατί σήμερα αντιμετωπίζει την επιτυχία με διαφορετικό τρόπο.

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Η σχέση της Στεφανίας Βαϊδάνη με τη μόδα ξεκίνησε πολύ πριν δημιουργήσει το δικό της brand. Όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή της, από μόλις 5 ετών ήξερε ότι ήθελε να γίνει σχεδιάστρια μόδας, ενώ περνούσε τα καλοκαίρια της στην οικογενειακή επιχείρηση, ανάμεσα σε υφάσματα, κλωστές και σχέδια. Η επαφή της με τον συγκεκριμένο χώρο από τόσο μικρή ηλικία διαμόρφωσε σταδιακά την αγάπη της για τη δημιουργία.

Αν και αρχικά είχε σκεφτεί ακόμη και τη Νομική, τελικά αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό της και να σπουδάσει σχέδιο μόδας στο Μιλάνο. Η αρχή, ωστόσο, δεν ήταν τόσο εύκολη όσο ίσως φαντάζεσαι. Η ίδια παραδέχτηκε ότι τους πρώτους μήνες δυσκολεύτηκε αρκετά με τις απαιτήσεις της σχολής και έφτασε στο σημείο να επιστρέψει στην Ελλάδα, σκεπτόμενη ακόμη και να τα παρατήσει.

Μια διαφορετική κατεύθυνση στις σπουδές της, όμως, άλλαξε την πορεία της. Μέσα από το styling και την ενασχόληση με το trend forecasting, άρχισε να βλέπει τη μόδα με άλλη ματιά, ολοκληρώνοντας τελικά τις σπουδές της με πολύ υψηλούς βαθμούς. Μάλιστα, όπως είπε στην Αθηνά Κλήμη, αυτή η εμπειρία τής έμαθε ότι μια διαδρομή που αρχικά μοιάζει με αδιέξοδο μπορεί τελικά να σε οδηγήσει σε κάτι πολύ καλύτερο.

Η δημιουργία του δικού της brand και η έμπνευση πίσω από τις συλλογές της

Το 2015, ενώ ακόμη σπούδαζε, η Στεφανία Βαϊδάνη αποφάσισε να κάνει το πρώτο της δημιουργικό βήμα, παρουσιάζοντας μια δική της συλλογή και διοργανώνοντας το πρώτο της fashion show. Η πρώτη ολοκληρωμένη συλλογή της ήρθε λίγο αργότερα, μετά την αποφοίτησή της το 2017, σηματοδοτώντας την αρχή μιας πιο συστηματικής πορείας στον χώρο της μόδας.

Η σχεδιάστρια εξήγησε ότι σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς της αποτελεί η αγάπη της για τις γυναίκες, αλλά και η προσωπική επαφή που επιδιώκει να έχει μαζί τους. Θεωρεί ότι αυτή η σχέση είναι κάτι που λείπει από τον χώρο και πως δεν αρκεί μόνο ένα όμορφο ρούχο για να δημιουργήσεις μια ουσιαστική σύνδεση με το κοινό σου.

Έμπνευση αντλεί και από τα ταξίδια της, τα οποία αποτελούν για εκείνη έναν τρόπο να γνωρίζει διαφορετικές κουλτούρες και τεχνικές. Μάλιστα, αναφέρθηκε στο Περού ως έναν από τους προορισμούς που επηρέασαν ιδιαίτερα τη δημιουργική της σκέψη, καθώς εκεί γνώρισε από κοντά παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής υφασμάτων.

Όσο για την αισθητική του brand της, η Στεφανία Βαϊδάνη αποκάλυψε ότι σημαντική αναφορά αποτελεί ο ελληνικός κινηματογράφος των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Στόχος της είναι να διατηρεί μια αναγνωρίσιμη σχεδιαστική ταυτότητα, χωρίς όμως να επαναλαμβάνει συνεχώς τον εαυτό της. Όπως εξήγησε, κάθε συλλογή έχει τη δική της αφετηρία, στην οποία προσθέτει νέα στοιχεία, διατηρώντας παράλληλα τον προσωπικό της χαρακτήρα.

Οι διεθνείς συνεργασίες και η διάκριση στη λίστα Forbes 30 Under 30

Η επαγγελματική πορεία της σχεδιάστριας σύντομα ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Μέσα από μια συνεργασία με εκπρόσωπο του χώρου της μόδας στο εξωτερικό και τη συμμετοχή της σε έκθεση στο Παρίσι, άρχισαν να ανοίγονται νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Οι δημιουργίες της βρέθηκαν σε σημαντικά καταστήματα του εξωτερικού, όπως το Harvey Nichols, ενώ παράλληλα άρχισε να αποκτά παρουσία σε διεθνή περιοδικά και να ντύνει γνωστές προσωπικότητες.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχωρίζουν στην πορεία της ήταν και η συμμετοχή της στη λίστα Forbes 30 Under 30. Όπως αποκάλυψε, δεν γνώριζε καν ότι επρόκειτο να συμπεριληφθεί στη λίστα, καθώς ενημερώθηκε από έναν φίλο της που της έστειλε το σχετικό δημοσίευμα. Η είδηση την αιφνιδίασε και τη συγκίνησε ιδιαίτερα, καθώς αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες επαγγελματικές αναγνωρίσεις της μέχρι τότε διαδρομής της.

Σήμερα, η σχεδιάστρια συνεχίζει να κοιτάζει προς τη διεθνή αγορά, έχοντας ενταχθεί πρόσφατα σε ένα μεγάλο agency στο Λος Άντζελες. Όπως ανέφερε, περιμένει με ενδιαφέρον τις νέες συνεργασίες που μπορεί να προκύψουν, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ακόμη ντύσει όλες τις γυναίκες που θα ήθελε.

Η σπάνια νευρολογική πάθηση που άλλαξε την καθημερινότητά της

Μία από τις πιο προσωπικές στιγμές της συνέντευξης ήρθε όταν η συζήτηση στράφηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια. Η Στεφανία Βαϊδάνη αποκάλυψε ότι, μετά από έναν τραυματισμό στο πόδι το 2024, διαγνώστηκε στη Γερμανία με μια σπάνια νευρολογική πάθηση, γνωστή ως CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) ή αλγοδυστροφία.

Όπως εξήγησε, αρχικά ο τραυματισμός δεν φαινόταν σοβαρός και είχε την εντύπωση ότι θα αναρρώσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, συνέχισε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τα ταξίδια της, με αποτέλεσμα ο πόνος να επιδεινωθεί. Η διάγνωση ήρθε έπειτα από μια δύσκολη περίοδο αναζήτησης απαντήσεων, ενώ η καθημερινότητά της άλλαξε σημαντικά.

Η σχεδιάστρια μίλησε ανοιχτά για τις κρίσεις πόνου που αντιμετωπίζει, τις ημέρες που χρειάζεται να παραμένει στο κρεβάτι και τη δυσκολία να διαχειριστεί μια κατάσταση για την οποία δεν έχει βρει ακόμη οριστική ανακούφιση. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις σοβαρές περιπέτειες υγείας που αντιμετώπισαν οι γονείς της, οι οποίες συνέπεσαν με μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο στην επαγγελματική της ζωή.

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια περιέγραψε αυτή την εμπειρία ως ένα είδος προσωπικής επανεκκίνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου», εξηγώντας ότι μέσα από όσα πέρασε έμαθε να βάζει όρια, να μην εξαντλεί τον εαυτό της και να αναγνωρίζει τις μικρές καθημερινές νίκες της.

«Να μη βιάζεσαι»: Το μήνυμα που θα έδινε στον νεότερο εαυτό της

Προς το τέλος της συζήτησης, η Αθηνά Κλήμη ζήτησε από τη σχεδιάστρια να φανταστεί ότι έχει απέναντί της τη Στεφανία των 19 ετών και να της πει κάτι που θα ήθελε να είχε ακούσει τότε. Η απάντησή της ήταν απλή, αλλά γεμάτη συναίσθημα: «Να μη βιάζεσαι».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρή με τον εαυτό της και πως, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα ήθελε κυρίως να αγκαλιάσει τη νεότερη εκδοχή της. Μίλησε, μάλιστα, για τη σημασία του να επιτρέπουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε να μας στηρίζουν, αντί να αναλαμβάνουμε διαρκώς τον ρόλο εκείνου που φροντίζει τους πάντες.

Κλείνοντας, η Στεφανία Βαϊδάνη έστειλε ένα μήνυμα για την ανάγκη να ζούμε περισσότερο στο παρόν, να μην πιέζουμε συνεχώς τον εαυτό μας και να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Μια συζήτηση που ξεκίνησε από τη μόδα και την επιχειρηματικότητα κατέληξε σε μια πιο ουσιαστική υπενθύμιση για την αξία της υγείας, της αγάπης και της προσωπικής φροντίδας.

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