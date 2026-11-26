Η Ariana Grande φέρεται να σκέφτεται τον γάμο με τον Ricky Alvarez μετά την επανασύνδεσή τους σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της

Με μια ματιά Φήμες θέλουν την Ariana Grande να σκέφτεται γάμο με τον σύντροφό της Ricky Alvarez μετά την επανασύνδεσή τους.

Πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας αναφέρει ότι η σχέση τους πηγαίνει εξαιρετικά και εκείνη είναι πολύ χαρούμενη.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2015, χώρισαν το 2016, και επανασυνδέθηκαν πρόσφατα, επιβεβαιώνοντας την σχέση τους δημόσια.

Το ζευγάρι αναμένεται να περάσει την Ημέρα των Ευχαριστιών μαζί με την οικογένεια της Ariana, η οποία τον αποδέχεται. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande φαίνεται να διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς φήμες θέλουν την παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο γάμου με τον σύντροφό της, Ricky Alvarez. Μετά την επανασύνδεσή τους, το ζευγάρι φαίνεται να ζει τον έρωτά του, και σύμφωνα με δηλώσεις ατόμου από το στενό περιβάλλον της 33χρονης καλλιτέχνιδας, η σχέση τους πηγαίνει εξαιρετικά.

Η πηγή, μιλώντας στο Page Six, περιέγραψε την Ariana Grande ως «ποτέ άλλοτε τόσο χαρούμενη και ήρεμη», υπογραμμίζοντας την αρμονία που επικρατεί στη σχέση της με τον Ricky Alvarez. «Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλά και να είναι εύκολα. Εκείνος πηγαίνει σχεδόν παντού μαζί της», ανέφερε η ίδια πηγή, ενισχύοντας τις φήμες για σοβαρές προθέσεις.

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Η σχέση της Ariana Grande με τον Ricky Alvarez ξεκίνησε το 2015, όταν εκείνος ήταν ένας από τους χορευτές της κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της, «Honeymoon». Η σχέση τους έγινε ευρέως γνωστή το καλοκαίρι του ίδιου έτους, όταν εθεάθησαν να φιλιούνται σε ένα αρτοποιείο στην Καλιφόρνια. Η πρώτη τους επίσημη εμφάνιση σε κόκκινο χαλί πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016, σε ένα πάρτι του Spotify πριν από την απονομή των βραβείων Grammy στο Λος Άντζελες.

Μάλιστα, η Ariana Grande είχε εμπνευστεί από τον Ricky Alvarez για το τραγούδι της «Moonlight», το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της «Dangerous Woman» και κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2016. Ωστόσο, η σχέση τους έφτασε στο τέλος της το καλοκαίρι του 2016, μετά από περίπου έναν χρόνο.

Ariana Grande wants to marry boyfriend Ricky Alvarez as they spend first holiday together since reuniting https://t.co/A6OhOxMM2b https://t.co/4iUaXtfwB4 — Page Six (@PageSix) November 25, 2026

Παρά τον χωρισμό τους, οι 2 τους διατήρησαν καλές σχέσεις. Οι φήμες για επανασύνδεση άρχισαν να αναζωπυρώνονται το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Ricky Alvarez εντοπίστηκε στο Τέξας, κατά τη διάρκεια μιας στάσης της περιοδείας της Ariana Grande, «Eternal Sunshine». Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν λίγο αργότερα, όταν το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να ανταλλάσσει φιλιά. Πρόσφατα, η Ariana Grande και ο Ricky Alvarez έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της ταινίας «Focker-in-Law», επιβεβαιώνοντας την επανασύνδεσή τους.

Σύμφωνα με την πηγή, το ζευγάρι αναμένεται να περάσει την Ημέρα των Ευχαριστιών μαζί, στην οικογένεια της Ariana Grande στη Νέα Υόρκη, παρακολουθώντας την παραδοσιακή παρέλαση του Macy’s. «Είναι όλοι πολύ χαρούμενοι για εκείνη. Όλοι αγαπούν τον Ρίκι», πρόσθεσε η πηγή, τονίζοντας την αποδοχή του Ricky Alvarez από το οικογενειακό περιβάλλον της τραγουδίστριας.

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