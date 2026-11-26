Με μια ματιά Χειρόγραφη συνταγή της Marilyn Monroe για γέμιση γαλοπούλας πωλήθηκε για 16.000 δολάρια.

Η τιμή πώλησης ξεπέρασε κατά οκτώ φορές τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η συνταγή, χρονολογείται από το 1954 και πιθανόν προοριζόταν για τον Joe DiMaggio.

Η συνταγή περιείχε ψωμί, κιμά, εντόσθια, αυγά, σταφίδες, παρμεζάνα και ξηρούς καρπούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πάνω από 6 δεκαετίες έχουν περάσει από τον πρόωρο θάνατό της, αλλά η Marilyn Monroe παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα είδωλα του κινηματογράφου. Η διαχρονική της αίγλη αποδεικνύεται ξανά και ξανά, καθώς αντικείμενα που συνδέονται με την εμβληματική ηθοποιό συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον και να πιάνουν υψηλές τιμές σε δημοπρασίες.

Πρόσφατα, μια χειρόγραφη συνταγή της Marilyn Monroe για γέμιση γαλοπούλας, χρονολογείται από το 1954, πωλήθηκε για 16.000 δολάρια. Η τιμή αυτή ξεπέρασε κατά περίπου οκτώ φορές τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών, υπογραμμίζοντας την αμείωτη αξία που αποδίδεται σε οτιδήποτε σχετίζεται με την σταρ.

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Μια συνταγή με προσωπική ιστορία

Η δημοπρασία, που πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Julien’s Auctions τον περασμένο Ιούνιο, στο πλαίσιο εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Marilyn Monroe, ανέδειξε ένα άγνωστο ως τώρα κομμάτι της ζωής της. Σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου δημοπρασιών, η συνταγή αυτή φαίνεται να προοριζόταν για τον Joe DiMaggio, τον διάσημο αθλητή του μπέιζμπολ με τον οποίο η Marilyn Monroe παντρεύτηκε το 1954.

Παρά το σύντομο της σχέσης τους, καθώς το ζευγάρι βρισκόταν ήδη σε διαδικασία διαζυγίου εκείνη τη χρονιά, υπάρχουν ενδείξεις που συνδέουν τη συνταγή με τον Joe DiMaggio. Μια σημείωση στο χαρτί, η οποία αναφέρει «όχι σκόρδο», είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική, καθώς ο Joe DiMaggio απεχθανόταν το σκόρδο. Επιπλέον, η παρουσία ιταλικών πινελιών στη συνταγή ενισχύει την πεποίθηση ότι η Marilyn Monroe την ετοίμαζε ειδικά για εκείνον.

Τα συστατικά μιας «βαριάς» γαλοπούλας

Η συνταγή της Marilyn Monroe για τη γέμιση της γαλοπούλας περιλάμβανε μια σύνθετη λίστα συστατικών, που σίγουρα δεν την καθιστούσε ελαφριά. Ανάμεσα στα υλικά συγκαταλέγονταν:

Προζυμένιο ψωμί

Μοσχαρίσιος κιμάς

Εντόσθια πουλερικών

Βραστά αυγά

Σταφίδες

Παρμεζάνα

Διάφορα είδη ξηρών καρπών

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