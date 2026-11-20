Με μια ματιά Το Variety δημοσίευσε λίστα με τους 100 σπουδαιότερους κινηματογραφικούς αστέρες όλων των εποχών.

Η επιλογή βασίστηκε σε καλλιτεχνική αξία, δημοφιλία, ιστορική διαδρομή και διαχρονική απήχηση, όχι μόνο σε υποκριτική ή εμπορική επιτυχία.

Στην κορυφή βρίσκονται οι Marilyn Monroe, Humphrey Bogart και Charlie Chaplin, με την πρώτη δεκάδα να περιλαμβάνει γνωστά ονόματα.

Η λίστα συνδυάζει αστέρες από διαφορετικές εποχές και κινηματογραφικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβάνοντας και σύγχρονες παρουσίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν σου ζητούσαν να επιλέξεις τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες όλων των εποχών, ποια ονόματα θα έβαζες πρώτα; Από τη Marilyn Monroe και τον Charlie Chaplin μέχρι τον Tom Cruise, τον Leonardo DiCaprio και τη Zendaya, η ιστορία του κινηματογράφου είναι γεμάτη προσωπικότητες που κατάφεραν να ξεπεράσουν τα όρια της μεγάλης οθόνης και να γίνουν πραγματικά σύμβολα της pop κουλτούρας.

Το περιοδικό Variety επιχείρησε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, δημοσιεύοντας μια λίστα με τους 100 σπουδαιότερους κινηματογραφικούς αστέρες όλων των εποχών. Η επιλογή περιλαμβάνει θρυλικούς ηθοποιούς του παλιού Hollywood, εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου σινεμά, αλλά και σύγχρονους σταρ που εξακολουθούν να μαγνητίζουν το κοινό. Και το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα μεγάλα ονόματα που θα περίμενες να συναντήσεις, αλλά και στις παρουσίες που ίσως δεν φανταζόσουν ότι θα βρίσκονταν ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές. Γιατί άλλο είναι να είσαι σπουδαίος ηθοποιός και άλλο να διαθέτεις εκείνη τη σπάνια κινηματογραφική λάμψη που κάνει το κοινό να μην μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω σου.

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Τι σημαίνει να είσαι πραγματικά κινηματογραφικός αστέρας;

Το Variety εξηγεί ότι η επιλογή των 100 ονομάτων δεν βασίστηκε αποκλειστικά στις υποκριτικές ικανότητες ή στην εμπορική επιτυχία των ηθοποιών. Όπως επισημαίνει, ένας κινηματογραφικός αστέρας δεν είναι απαραίτητα και σπουδαίος ηθοποιός, όπως αντίστοιχα ένας εξαιρετικός ηθοποιός δεν γίνεται αυτομάτως και σταρ. Για να ξεχωρίσει τις προσωπικότητες που έχουν αφήσει το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογράφου, το περιοδικό συνυπολόγισε την καλλιτεχνική αξία, τη δημοφιλία, την ιστορική διαδρομή και τη διαχρονική απήχηση κάθε προσώπου. Με άλλα λόγια, αναζήτησε εκείνους τους ανθρώπους που διαθέτουν κάτι περισσότερο από ταλέντο: μια ξεχωριστή παρουσία, μια κινηματογραφική ταυτότητα και την ικανότητα να καθηλώνουν το κοινό. Για τη διαμόρφωση της λίστας, το Variety επιστράτευσε τη λογική, το συναίσθημα, το ένστικτο και τη φαντασία, θέλοντας να αποτυπώσει τι είναι αυτό που κάνει έναν σταρ πραγματικά αξέχαστο.

Οι 100 σπουδαιότεροι κινηματογραφικοί αστέρες όλων των εποχών σύμφωνα με το Variety

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Marilyn Monroe, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ακολουθούν ο Humphrey Bogart και ο Charlie Chaplin, δύο προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στη μεγάλη οθόνη. Στην πρώτη δεκάδα συναντάς επίσης τον Jack Nicholson, την Katharine Hepburn, τον Sidney Poitier, τον Marlon Brando, τον Tom Cruise, τον Toshiro Mifune και την Barbra Streisand. Ανάμεσα στις υπόλοιπες επιλογές υπάρχουν ονόματα που συνδέθηκαν με εμβληματικές ταινίες, ιστορικές ερμηνείες και διαφορετικές εποχές του Hollywood. Από την Audrey Hepburn και την Meryl Streep μέχρι τον Brad Pitt και τον Leonardo DiCaprio, η λίστα καλύπτει ένα εντυπωσιακά μεγάλο κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας.

Αυτή είναι ολόκληρη η κατάταξη του Variety:

Marilyn Monroe Humphrey Bogart Charlie Chaplin Jack Nicholson Katharine Hepburn Sidney Poitier Marlon Brando Tom Cruise Toshiro Mifune Barbra Streisand Clint Eastwood Cary Grant Julia Roberts James Dean Clark Gable Bette Davis Tom Hanks Ingrid Bergman John Wayne Denzel Washington Robert Redford Greta Garbo Sean Connery Elizabeth Taylor Harrison Ford Audrey Hepburn Meryl Streep James Stewart Brad Pitt Grace Kelly Paul Newman Al Pacino Judy Garland Spencer Tracy Vivien Leigh James Cagney Catherine Deneuve Leonardo DiCaprio Rudolph Valentino Jane Fonda Fred Astaire and Ginger Rogers Dustin Hoffman Marlene Dietrich Julie Andrews Steve McQueen Robin Williams Shirley Temple Warren Beatty Marcello Mastroianni Diane Keaton Kirk Douglas Joan Crawford Bruce Lee Robert De Niro The Marx Brothers John Travolta Jodie Foster Gene Kelly Arnold Schwarzenegger Sophia Loren Elvis Presley Orson Welles Faye Dunaway Russell Crowe Michael Caine Will Smith Robert Mitchum Daniel Day-Lewis Dorothy Dandridge Jack Lemmon Matt Damon Nicole Kidman Barbara Stanwyck Robert Downey Jr. Pam Grier Burt Lancaster Ryan Gosling Gregory Peck Divine Sean Penn Liv Ullmann Morgan Freeman Robert Pattinson Kate Winslet Burt Reynolds Timothée Chalamet Whoopi Goldberg Lillian Gish Nicolas Cage Lauren Bacall Kristen Stewart Shah Rukh Khan Joaquin Phoenix Emma Stone Philip Seymour Hoffman Eddie Murphy Alain Delon Zendaya Sylvester Stallone Henry Fonda

Από τη Marilyn Monroe μέχρι τη Zendaya: Μια λίστα που ενώνει διαφορετικές γενιές

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη κατάταξη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η συνύπαρξη σταρ από εντελώς διαφορετικές εποχές. Στην ίδια λίστα βρίσκονται θρύλοι της ασπρόμαυρης κινηματογραφικής εποχής, όπως η Greta Garbo, ο Cary Grant και η Bette Davis, αλλά και ηθοποιοί που διαμόρφωσαν το σύγχρονο Hollywood, όπως ο Tom Hanks, ο Denzel Washington και ο Robert De Niro. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι νεότερες παρουσίες. Ο Timothée Chalamet βρίσκεται στην 86η θέση, η Zendaya στην 98η, ενώ ο Robert Pattinson καταλαμβάνει την 83η θέση. Η παρουσία τους δείχνει ότι το Variety δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στην κινηματογραφική κληρονομιά του παρελθόντος, αλλά συμπεριέλαβε και πρόσωπα που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη εικόνα του κινηματογραφικού σταρ. Παράλληλα, η λίστα ξεπερνά τα στενά όρια του αμερικανικού κινηματογράφου, συμπεριλαμβάνοντας προσωπικότητες όπως ο Toshiro Mifune, η Catherine Deneuve, ο Marcello Mastroianni, ο Alain Delon και ο Shah Rukh Khan. Έτσι, η επιλογή αποκτά μια πιο διεθνή διάσταση, αναγνωρίζοντας την επιρροή που έχουν ασκήσει διαφορετικές κινηματογραφικές βιομηχανίες.

Ποιοι έμειναν στη μνήμη του κινηματογραφικού κοινού;

Η κατάταξη του Variety αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αφορμή για να θυμηθείς μερικές από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες που πέρασαν από τη μεγάλη οθόνη. Άλλωστε, η κινηματογραφική λάμψη δεν μετριέται μόνο με βραβεία, εισπράξεις ή αριθμό επιτυχιών. Υπάρχουν ηθοποιοί που αρκεί να εμφανιστούν σε μία σκηνή για να τραβήξουν όλα τα βλέμματα και άλλοι που έχουν συνδέσει το όνομά τους με ολόκληρες εποχές του σινεμά. Το αν συμφωνείς με όλες τις επιλογές ή αν θεωρείς ότι κάποιο αγαπημένο σου όνομα άξιζε υψηλότερη θέση είναι μια άλλη συζήτηση. Το σίγουρο είναι ότι η λίστα συγκεντρώνει 100 προσωπικότητες που, με τον δικό τους τρόπο, συνέβαλαν στο να γίνει ο κινηματογράφος αυτό που γνωρίζουμε σήμερα.

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