Με μια ματιά Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με 7 πρεμιέρες, καλύπτοντας διάφορα γούστα.

Ντοκιμαντέρ για την Elizabeth Holmes, το παρασκήνιο του "Rocky" και τον Andrei Tarkovsky.

Επιστροφή στον κόσμο του "The Hunger Games" με prequel για τον Haymitch.

Οικογενειακό δράμα από Τυνησία, animation περιπέτεια και ντοκιμαντέρ για μουσικούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αναζητάς την επόμενη κινηματογραφική σου έξοδο, η νέα εβδομάδα έχει αρκετούς λόγους για να σε κάνει να περάσεις την πόρτα μιας σκοτεινής αίθουσας. Από την πολυσυζητημένη ιστορία της Elizabeth Holmes και το παρασκήνιο πίσω από τη δημιουργία του θρυλικού «Rocky» μέχρι την επιστροφή στον κόσμο του «The Hunger Games», οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου καλύπτουν όλα τα διαφορετικά γούστα.

Παράλληλα, ξεχωρίζουν ένα οικογενειακό δράμα με φόντο την Τυνησία, μια περιπέτεια animation για μικρούς και μεγάλους, αλλά και δύο ντοκιμαντέρ που στρέφουν την προσοχή τους σε ιδιαίτερες προσωπικότητες και απρόσμενες ιστορίες. Είτε προτιμάς τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές είτε τις πιο προσωπικές και φεστιβαλικές αφηγήσεις, αυτή την εβδομάδα θα βρεις κάτι που αξίζει να μπει στη λίστα σου.

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1. «Μπορείς να Δεις τα Πάντα» (You Can See Everything) των Nathan Fielder και Lance Oppenheim

Τριάντα τέσσερις ημέρες πριν οδηγηθεί στη φυλακή, η διαβόητη ιδρύτρια της Theranos, Elizabeth Holmes, προσκαλεί ένα δύσπιστο κινηματογραφικό συνεργείο να καταγράψει κάθε της κίνηση. Αυτό που αρχικά μοιάζει με ένα προσωπικό πορτρέτο εξελίσσεται σε ένα καθηλωτικό και ανατρεπτικό ταξίδι διάρκειας τριών ετών, που επιχειρεί να φωτίσει τις λιγότερο γνωστές πλευρές μιας σκοτεινής πραγματικότητας. Οι Nathan Fielder και Lance Oppenheim υπογράφουν ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ για μια γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο ηχηρές επιχειρηματικές υποθέσεις των τελευταίων ετών. Αν σε ενδιαφέρουν οι αληθινές ιστορίες που ξεπερνούν τη φαντασία, αυτή είναι μία από τις πρεμιέρες που αξίζει να προσέξεις.

2. «I Play Rocky» του Peter Farrelly

Πριν από 50 χρόνια, ο «Rocky» έγινε παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο, κέρδισε τρία Όσκαρ και χάρισε στον Sylvester Stallone μια θέση στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ιστορία του αουτσάιντερ Rocky Balboa που καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κινηματογραφικές αφηγήσεις. Πίσω, όμως, από την επιτυχία της ταινίας κρύβεται ένας εξίσου συναρπαστικός αγώνας: εκείνος του ίδιου του Sylvester Stallone. Ένας άγνωστος τότε ηθοποιός, που ζούσε στο Hell’s Kitchen της Νέας Υόρκης και αντιμετώπιζε τη μία απόρριψη μετά την άλλη, αποφάσισε να γράψει το σενάριο που θα άλλαζε τη ζωή του. Παρά τις αρνητικές απαντήσεις και τις φαινομενικά αδύνατες πιθανότητες, επέμεινε ότι έπρεπε να υποδυθεί ο ίδιος τον Rocky, ρισκάροντας τα πάντα για το όνειρό του. Ο Peter Farrelly επιστρέφει στις απαρχές ενός κινηματογραφικού θρύλου, με τον Anthony Ippolito στον ρόλο του νεαρού Sylvester Stallone. Μια ταινία για την επιμονή, τις απορρίψεις και το πείσμα που χρειάζεται για να δημιουργήσεις κάτι που θα αφήσει το δικό του αποτύπωμα.

3. «The Hunger Games: Η Ανατολή του Θερισμού» (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) του Francis Lawrence

Οι φίλοι του «The Hunger Games» έχουν έναν πολύ καλό λόγο να επιστρέψουν στον κόσμο της Panem. Η νέα ταινία μεταφέρει τη δράση 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής ιστορίας, στους 50ούς Αγώνες Πείνας, γνωστούς και ως Δεύτερο Quarter Quell. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ο νεαρός Haymitch Abernathy, ο οποίος επιλέγεται να συμμετάσχει σε μια διοργάνωση ακόμη πιο σκληρή από τις προηγούμενες.

Κάθε περιοχή καλείται να στείλει διπλάσιο αριθμό συμμετεχόντων, ενώ ο Haymitch βρίσκεται αποκομμένος από την οικογένειά του και την πρώτη του αγάπη. Από τη στιγμή που οδηγείται στην αρένα, αντιλαμβάνεται πως ο αγώνας μοιάζει να είναι στημένος εναντίον του. Ο Francis Lawrence επιστρέφει στο αγαπημένο κινηματογραφικό σύμπαν, δίνοντας στους θεατές την ευκαιρία να γνωρίσουν μια ακόμη σκοτεινή σελίδα της ιστορίας των Αγώνων Πείνας. Το σύνθημα είναι ένα: Let the 50th Hunger Games begin.

4. «Μυστικά και Ψίθυροι» (A Voix Basse | In a Whisper) της Leyla Bouzid

Η Lilia είναι μια επιτυχημένη μηχανικός που ζει στο Παρίσι. Όταν ο θείος της πεθαίνει ξαφνικά, επιστρέφει στην Τυνησία για την κηδεία του και βρίσκεται ξανά κοντά στην οικογένειά της. Μόνο που οι άνθρωποί της αγνοούν σημαντικές πτυχές της προσωπικής της ζωής και των σχέσεών της. Καθώς προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη στον θείο της, η Lilia έρχεται αντιμέτωπη με οικογενειακά μυστικά, παγιωμένες αντιλήψεις και τις αντιφάσεις μιας κοινωνίας που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η Leyla Bouzid επιστρέφει στην Τυνησία με ένα οικογενειακό δράμα που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του 76ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Μια ταινία που εξερευνά τις οικογενειακές σχέσεις, όσα επιλέγουμε να κρατάμε κρυφά και τις δυσκολίες του να είσαι ο εαυτός σου μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν είναι πάντα έτοιμο να σε αποδεχτεί.

5. «Ο Πλανήτης των Κρυστάλλων» (The Crystal Planet) του Arsen A. Ostojic

Αν θέλεις να επιλέξεις μια ταινία για όλη την οικογένεια, ο «Πλανήτης των Κρυστάλλων» έρχεται με μια περιπέτεια animation που συνδυάζει φαντασία, φιλία και δράση. Στον πρόσφατα αποικισμένο Πλανήτη των Κρυστάλλων, η 11χρονη Rea γίνεται φίλη με τον Buzzy, ένα μικρό δεινοσαυρόμορφο πλάσμα που έχει αποχωριστεί τη μητέρα του εξαιτίας ενός μεταλλαγμένου τέρατος. Η Rea αποφασίζει να το βοηθήσει να τη βρει, όμως η αποστολή τους αποδεικνύεται πιο επικίνδυνη απ’ όσο φαντάζονταν. Στον δρόμο τους βρίσκεται ο αδίστακτος Κυβερνήτης, ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί τις μοναδικές ικανότητες του Buzzy για δικό του όφελος.

Οι δύο νέοι φίλοι θα χρειαστεί να στηριχτούν στον δεσμό τους και στο θάρρος τους για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και να προστατεύσουν την εύθραυστη ισορροπία της ζωής στον πλανήτη. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία animation του Κροάτη σκηνοθέτη Arsen A. Ostojic, βασισμένη σε αρχική ιδέα του βραβευμένου με Όσκαρ Dusan Vukotic. Μια κινηματογραφική πρόταση για τους μικρούς θεατές, αλλά και για όσους εξακολουθούν να αγαπούν τις περιπέτειες γεμάτες φαντασία.

6. «Θραξ Πανκc Kuzin» του George Spyridis

Τι συμβαίνει όταν μια μπάντα αναγκάζεται να αφήσει για λίγο τη μουσική και αποφασίζει να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην κουζίνα; Το ντοκιμαντέρ του George Spyridis ακολουθεί τους Thrax Punks σε μια απρόσμενη περιπέτεια που ξεκινά την περίοδο του lockdown. Τον χειμώνα του 2021, με τις συναυλίες και τις μουσικές δραστηριότητες να έχουν μπει σε αναστολή λόγω της πανδημίας, τα μέλη των Thrax Punks βρίσκονται εγκλωβισμένα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αντί να επιστρέψουν στη μουσική, αποφασίζουν να αναμετρηθούν σε έναν διαφορετικό διαγωνισμό μαγειρικής, επιστρατεύοντας το χιούμορ και τη δημιουργικότητά τους για να ξεφύγουν από τη μονοτονία του εγκλεισμού. Το «Θραξ Πανκc Kuzin» καταγράφει μια διαφορετική πλευρά των μουσικών, μέσα από μια ιστορία που συνδυάζει τη μαγειρική, τη φιλία και την ανάγκη για δημιουργική διέξοδο σε μια ιδιαίτερη περίοδο. Αν σου αρέσουν τα μουσικά ντοκιμαντέρ που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, κράτησέ το στη λίστα σου.

7. «Andrei Tarkovsky: The Genius, the Man, the Legend» (Directed by Andrei Tarkovsky) του Michal Leszczylowski

Η τελευταία πρεμιέρα της εβδομάδας στρέφει το βλέμμα σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Το ντοκιμαντέρ του Michal Leszczylowski καταγράφει τον Andrei Tarkovsky στα γυρίσματα της τελευταίας του ταινίας, «Η Θυσία», προσφέροντας μια ξεχωριστή ματιά στην καλλιτεχνική του διαδικασία. Μέσα από σπάνιο υλικό από τα παρασκήνια, συνεντεύξεις, προσωπικές σημειώσεις και αποσπάσματα από το βιβλίο του «Σμιλεύοντας τον Χρόνο», η ταινία φωτίζει την καλλιτεχνική μέθοδο, τη φιλοσοφία και τον εσωτερικό κόσμο του σπουδαίου σκηνοθέτη. Παράλληλα, αναδεικνύει την αντίληψή του για τον κινηματογράφο και την αφοσίωση που απαιτεί η δημιουργία μιας ταινίας. Αν αγαπάς το σινεμά και θέλεις να δεις από κοντά τον τρόπο με τον οποίο ένας σπουδαίος δημιουργός προσέγγιζε την τέχνη του, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ αποτελεί μια ιδιαίτερη κινηματογραφική πρόταση.

Ποιες ταινίες θα επιλέξεις αυτή την εβδομάδα;

Η Πέμπτη 19 Νοεμβρίου φέρνει επτά διαφορετικές κινηματογραφικές προτάσεις, από μεγάλες παραγωγές και πολυαναμενόμενες επιστροφές μέχρι ντοκιμαντέρ και animation. Είτε θέλεις να επιστρέψεις στον κόσμο του «The Hunger Games», είτε σε ενδιαφέρει η άγνωστη ιστορία πίσω από τη δημιουργία του «Rocky», είτε προτιμάς ένα πιο προσωπικό κινηματογραφικό ταξίδι, οι νέες πρεμιέρες έχουν αρκετές επιλογές για να οργανώσεις την επόμενη έξοδό σου.

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