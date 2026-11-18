Η Demi Moore θυμήθηκε την εμπειρία της στο «Charlie's Angels: Full Throttle» και αποκάλυψε τον απρόσμενο όρο που είχε θέσει πριν από τα γυρίσματα

Με μια ματιά Η Demi Moore υποδύθηκε την Madison Lee, μια «έκπτωτη άγγελο» στο «Charlie's Angels: Full Throttle».

Ο ρόλος γράφτηκε ειδικά για εκείνη σε περίοδο κάμψης της καριέρας της.

Η iconic σκηνή με το μπικίνι προκάλεσε αίσθηση, με την ηθοποιό να ζητά να μην φαίνονται οι γλουτοί της.

Η Moore αντιμετώπισε δυσκολίες στο Χόλιγουντ μετά τα 40, με περιορισμένους ρόλους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Demi Moore έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στον κινηματογράφο, και μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της είναι αναμφίβολα η εμφάνισή της στην ταινία «Charlie’s Angels: Full Throttle». Στην ταινία του 2003, η Demi Moore υποδύθηκε την Madison Lee, μια «έκπτωτη άγγελο» με πάθος για την αστρολογία. Ο ρόλος αυτός ήρθε σε μια περίοδο όπου η καριέρα της ηθοποιού βρισκόταν σε κάμψη, μετά την κορυφή της δεκαετίας του ’90, και ο χαρακτήρας γράφτηκε ειδικά για εκείνη, συμβάλλοντας στην εμπορική επιτυχία της ταινίας.

Η iconic σκηνή με το μπικίνι που συζητήθηκε

Ωστόσο, μια συγκεκριμένη σκηνή από το «Charlie’s Angels: Full Throttle» προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και συζήτηση: αυτή όπου η Demi Moore εμφανίζεται να βγαίνει από τη θάλασσα, κρατώντας μια σανίδα του σερφ κάτω από το μπράτσο της και φορώντας ένα αποκαλυπτικό μαύρο μπικίνι. Η στιγμή αυτή, λίγο πριν συναντήσει την Cameron Diaz, έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του κοινού.

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Η Drew Barrymore, που υποδυόταν την Dylan στην ταινία, ανέφερε σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή της ότι θυμάται τον «χαμό» που προκλήθηκε από αυτή τη σκηνή, όταν η Demi Moore βρέθηκε καλεσμένη. Η ίδια η Demi Moore, με χιούμορ, απάντησε: «Το μόνο που θυμάμαι εγώ είναι να παρακαλάω τον σκηνοθέτη να μην τραβήξει πλάνα τους γλουτούς μου. Δεν ξέρω γιατί μου είχε γίνει τέτοια εμμονή!».

Ο όρος της Demi Moore και οι προκλήσεις μετά τα 40

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, η Demi Moore αποκάλυψε τον απρόσμενο όρο που έθεσε για να συμμετάσχει στην εν λόγω σκηνή, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο Χόλιγουντ, ειδικά μετά την ηλικία των 40. Η ηθοποιός ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας την προσέγγισε μόλις τρεισήμισι εβδομάδες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, γεγονός που δεν της άφησε πολύ χρόνο για να προετοιμαστεί σωματικά. «Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ ιδιαίτερα την εμφάνισή μου, κάτι που ίσως ήταν και καλύτερο», εξήγησε.

Επιπλέον, η Demi Moore παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε η εμφάνισή της να προκαλέσει τόσο μεγάλη αίσθηση, ειδικά καθώς είχε μόλις γιορτάσει τα 40ά της γενέθλια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η σταρ ανέφερε πως η εστίαση στην ηλικία της την προβλημάτισε, καθώς ένιωθε ότι στην βιομηχανία του θεάματος, μετά τα 40, οι ρόλοι γίνονταν ολοένα και πιο περιορισμένοι. «Δεν υπήρχε πια πραγματική θέση για μένα. Δεν ένιωθα ότι ανήκα κάπου. Ήταν περισσότερο αυτό το συναίσθημα: δεν ήμουν πια 20 ή 30 ετών, αλλά δεν με έβλεπαν ακόμη ούτε για ρόλους μητέρας», εξομολογήθηκε.

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