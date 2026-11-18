Ο διάσημος ηθοποιός μεταμορφώνεται σε Santa Schwarzenegger για τη καμπάνια της Amazon, συνδυάζοντας χιούμορ και χριστουγεννιάτικη διάθεση

Με μια ματιά Ο Arnold Schwarzenegger πρωταγωνιστεί ως Άγιος Βασίλης σε χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Amazon.

Η διαφήμιση, εμπνευσμένη από την ταινία «The Man with the Bag», δείχνει τον Schwarzenegger να ζει περιπέτειες στη Νέα Υόρκη.

Ο ηθοποιός χρησιμοποιεί το Prime για να παραλάβει στολή και να βοηθήσει μια οικογένεια με το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η Amazon αξιοποιεί κινηματογραφικές παραγωγές και γνωστά πρόσωπα για να συνδέσει ψυχαγωγία και εμπορικές υπηρεσίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Arnold Schwarzenegger αφήνει για λίγο τους κινηματογραφικούς του ρόλους και φορά τη στολή του Άγιου Βασίλη για τις ανάγκες μιας ξεχωριστής χριστουγεννιάτικης καμπάνιας της Amazon. Με αρκετό χιούμορ, γιορτινή διάθεση και μια σειρά από απρόσμενες περιπέτειες στη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο διαφημιστικό σποτ «Santa Schwarzenegger», με την εταιρεία να αξιοποιεί για ακόμη μία φορά τη δύναμη των κινηματογραφικών της παραγωγών.

Στο βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, ο Schwarzenegger παραλαμβάνει μέσω Prime μια στολή Άγιου Βασίλη και αποφασίζει να κυκλοφορήσει στην πόλη χωρίς να τον αναγνωρίζει κανείς. Στην πορεία, παρακολουθεί έναν αγώνα μαζί με θαμώνες ενός μπαρ, απολαμβάνει μια χριστουγεννιάτικη ταινία και χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική του δύναμη για να βοηθήσει μια οικογένεια να ανεβάσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην οροφή του αυτοκινήτου της.

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Η περιπέτειά του ολοκληρώνεται σε ένα Amazon Locker, από όπου παραλαμβάνει ένα ζευγάρι παγοπέδιλα για να απολαύσει μια βόλτα στο παγοδρόμιο. Τη γιορτινή ατμόσφαιρα συνοδεύει το τραγούδι «Make Someone Happy» του Jimmy Durante.

Η κινηματογραφική έμπνευση πίσω από την καμπάνια

Η νέα διαφήμιση αντλεί έμπνευση από την ταινία «The Man with the Bag», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 2 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, ο Arnold Schwarzenegger δεν θα περιοριστεί μόνο στο συγκεκριμένο διαφημιστικό, καθώς αναμένεται να εμφανιστεί ως Santa καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, στο πλαίσιο της ευρύτερης καμπάνιας.

Η Amazon επενδύει φέτος ιδιαίτερα στην έννοια της χαράς και της προσφοράς, με το «Santa Schwarzenegger» να ακολουθεί το μεγαλύτερης διάρκειας σποτ «Joy Delivered». Εκεί, μια νεαρή γυναίκα ξεκινά ένα περιπετειώδες ταξίδι για να επιστρέψει εγκαίρως στην οικογένειά της για τις γιορτές, μοιράζοντας στην πορεία τα δώρα που έχει αγοράσει.

Η αξιοποίηση γνωστών προσώπων και χαρακτήρων από τις παραγωγές της Prime Video δεν είναι κάτι καινούργιο για την εταιρεία, η οποία επιχειρεί να συνδέσει το ψυχαγωγικό της περιεχόμενο με τις εμπορικές υπηρεσίες της.

Με τον Arnold Schwarzenegger σε έναν αρκετά διαφορετικό ρόλο από αυτούς που τον έχουμε συνηθίσει, η Amazon προσθέτει μια ακόμη αναγνωρίσιμη φιγούρα στη χριστουγεννιάτικη διαφημιστική της καμπάνια, αποδεικνύοντας πως ακόμη και ο Άγιος Βασίλης χρειάζεται μερικές φορές τη βοήθεια του Prime.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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