Μια νέα έκθεση αποκαλύπτει την άγνωστη ιστορία πίσω από τον χορό της πριγκίπισσας Diana με τον John Travolta το 1985

Με μια ματιά Ο John Travolta δίσταζε να προσκαλέσει την πριγκίπισσα Diana σε χορό στον Λευκό Οίκο.

Η Nancy Reagan έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ενθαρρύνοντας τον Travolta να χορέψει με την πριγκίπισσα.

Η μπάντα του Λευκού Οίκου έπαιξε το μουσικό θέμα του "Saturday Night Fever" για τον χορό.

Η έκθεση στην Καλιφόρνια παρουσιάζει άγνωστες πτυχές της βραδιάς και της ζωής της πριγκίπισσας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βραδιά της 9ης Νοεμβρίου 1985 στον Λευκό Οίκο παραμένει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη, κυρίως χάρη στον μαγικό χορό ανάμεσα στην πριγκίπισσα Diana και τον John Travolta. Οι φωτογραφίες τους να στροβιλίζονται στην πίστα έχουν γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, ωστόσο, η ιστορία πίσω από αυτή την εμβληματική στιγμή δεν είναι τόσο γνωστή. Μια νέα έκθεση στην Προεδρική Βιβλιοθήκη Ronald Reagan στην Καλιφόρνια, με τίτλο «Princess Diana: Love, Life, Legacy – A Life of Giving», ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές, αποκαλύπτοντας τον αρχικό δισταγμό του διάσημου ηθοποιού να προσεγγίσει την πριγκίπισσα για χορό.

Η συνάντηση αυτή δεν ήταν καθόλου τυχαία. Σύμφωνα με τη Μελίσα Γκίλερ, εκπρόσωπο του Ιδρύματος Ronald Reagan, η τότε Πρώτη Κυρία, Nancy Reagan είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της βραδιάς. Η μπάντα των Πεζοναυτών, που επρόκειτο να διασκεδάσει τους καλεσμένους, είχε προετοιμάσει το μουσικό θέμα από το «Saturday Night Fever», την ταινία που εκτόξευσε τον John Travolta στη στρατόσφαιρα της κινηματογραφικής δόξας και τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους χορευτές του Χόλιγουντ.

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Το σχέδιο προέβλεπε ότι η υπεύθυνη κοινωνικών εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου θα προσέγγιζε τον John Travolta και θα τον ενθάρρυνε να προσκαλέσει την πριγκίπισσα σε χορό. Ωστόσο, ο ηθοποιός φέρεται να δίσταζε. «Δεν ήξερε αν ήταν σωστό να το κάνει», ανέφερε η Γκίλερ, προσθέτοντας ότι «χρειάστηκε λίγη ενθάρρυνση προτού πλησιάσει την πριγκίπισσα». Τελικά, ο John Travolta πήρε την απόφαση, και οι δύο τους μοιράστηκαν την πίστα για περίπου 15 λεπτά, δημιουργώντας μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες της δεκαετίας του ’80.

«Ήταν σαν να βρισκόμασταν σε παραμύθι»: Οι αναμνήσεις του Travolta

Χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο John Travolta έχει μιλήσει για τη μοναδική αυτή εμπειρία. Παραδέχτηκε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν ο ίδιος ο χορός, αλλά ο τρόπος που θα προσέγγιζε την πριγκίπισσα. «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου ζητούσαν να χορέψω μαζί της», είχε δηλώσει στο Esquire Mexico το 2021. Περιγράφοντας τη στιγμή, θυμήθηκε: «Ήμασταν στον Λευκό Οίκο, ήταν μεσάνυχτα. Την πλησίασα, άγγιξα τον αγκώνα της και της ζήτησα να χορέψουμε. Εκείνη γύρισε, μου χαμογέλασε και δέχτηκε. Ήταν σαν να βρισκόμασταν σε παραμύθι».

Tom Selleck danced with Princess Diana to avoid ‘rumors’ starting about her and John Travolta https://t.co/Bc6EuaBaIx https://t.co/WVo6cKTZDa — New York Post (@nypost) May 8, 2024

Ο John Travolta αποκάλυψε επίσης ότι η Nancy Regan του είχε μεταφέρει πως η ίδια η πριγκίπισσα Diana επιθυμούσε να χορέψει μαζί του. «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εκείνη έκανε τη ζωή μου καλύτερη και αισθάνομαι ότι κι εγώ έκανα τη δική της καλύτερη», είχε εξομολογηθεί, υπογραμμίζοντας τη βαθιά εντύπωση που του είχε αφήσει η συνάντησή τους.

Η έκθεση «Princess Diana: Love, Life, Legacy – A Life of Giving» δεν περιορίζεται μόνο στην ανάδειξη της θρυλικής βραδιάς. Παρουσιάζει περισσότερα από 700 αντικείμενα από τη ζωή της πριγκίπισσας, φωτίζοντας την προσωπικότητά της, το ανθρωπιστικό της έργο και την παγκόσμια επιρροή της. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκεται και το εντυπωσιακό μπλε βελούδινο φόρεμα του Viktor Edtstein, το οποίο φορούσε η Πριγκίπισσα Νταϊάνα εκείνο το αξέχαστο βράδυ.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τη στενή σχέση που διατηρούσε η πριγκίπισσα με τη Nancy Reagan, μέσω προσωπικών επιστολών και δώρων που αντάλλαξαν οι δύο οικογένειες. Η γνωριμία τους είχε ξεκινήσει από το 1981, όταν η Nancy Reagan εκπροσώπησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον γάμο της Πριγκίπισσας Diana με τον πρίγκιπα Κάρολο, καθώς ο Ronald Reagan ανάρρωνε από απόπειρα δολοφονίας. Το εγχείρημα της έκθεσης στοχεύει να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της Πριγκίπισσας Diana, πέρα από τα λαμπερά της φορέματα και τα κοσμήματα, εστιάζοντας στην ουσία της προσφοράς της.

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