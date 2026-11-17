Με μια ματιά Μια σκηνοθέτιδα του ITV News έχει το ίδιο όνομα με την Kylie Jenner, προκαλώντας viral αστεία στα social media.

Η σκηνοθέτιδα μοιράστηκε αστείες ιστορίες από την ταύτιση του ονόματός της με την influencer.

Η Kylie Jenner αναδημοσίευσε το βίντεο της συνονόματης της, γράφοντας χιουμοριστικά «η αυθεντική Kylie Jenner!!!!!».

Η σκηνοθέτιδα ανέφερε ότι η σύμπτωση της έχει χαρίσει προσοχή, αλλά μερικές φορές και απογοήτευση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kylie Jenner βρέθηκε απρόσμενα στο επίκεντρο μιας viral ιστορίας, αυτή τη φορά όχι για κάποια εμφάνιση ή ανάρτησή της, αλλά εξαιτίας μιας απίθανης συνωνυμίας. Οι τηλεθεατές του ITV News έμειναν έκπληκτοι όταν παρατήρησαν ότι πίσω από τις κάμερες της βραδινής ενημερωτικής εκπομπής βρίσκεται μια σκηνοθέτιδα που έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με τη διάσημη επιχειρηματία και influencer. Όπως ήταν αναμενόμενο, η σύμπτωση προκάλεσε πλήθος χιουμοριστικών σχολίων στα social media, με ορισμένους να αναρωτιούνται αν η Kylie Jenner είχε αποφασίσει να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Το ITV δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και δημοσίευσε ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια τη συνονόματη σκηνοθέτιδα, η οποία μοιράστηκε μερικές από τις πιο αστείες στιγμές που έχουν προκύψει εξαιτίας της ταύτισης του ονόματός της με εκείνο της διάσημης σταρ. Το βίντεο έφτασε μέχρι και την ίδια την Kylie Jenner, η οποία το αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, γράφοντας με χιούμορ «η αυθεντική Kylie Jenner!!!!!».

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Η άλλη Kylie Jenner και οι απίθανες ιστορίες της συνωνυμίας

Η σκηνοθέτιδα του ITV News μίλησε για την ιδιαίτερη εμπειρία της, εξηγώντας πως το κοινό όνομα με την επιχειρηματία τής έχει χαρίσει αρκετές απρόσμενες στιγμές. «Πιστεύω ότι είναι καλύτερο για μένα παρά για εκείνη, γιατί τραβάω πολλή προσοχή, αλλά μερικές φορές η αντίδραση των ανθρώπων είναι περισσότερο απογοήτευση παρά χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα στις ιστορίες που ξεχώρισαν ήταν και ένα περιστατικό σε ξενοδοχείο, όπου κάποιος την πέρασε για τη διάσημη Kylie Jenner. Η ίδια, ωστόσο, φρόντισε να διευκρινίσει ότι το κατάλυμα ήταν μάλλον χαμηλού κόστους, περιγράφοντάς το ως «low budget Travelodge, Premier Inn kind», αφήνοντας να εννοηθεί πως δύσκολα θα αποτελούσε επιλογή διαμονής για την πραγματική σταρ.

Η viral ιστορία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διάσημη Kylie Jenner απασχολεί συχνά τα διεθνή media με τις δημόσιες εμφανίσεις της στο πλευρό του συντρόφου της, Timothée Chalamet. Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στα Governors Awards του 2026, με την παρουσία τους να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο μιας αμήχανης συνάντησης της Kylie Jenner με τον πρώην σύντροφό της, Travis Scott.

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