Με μια ματιά Η Glenn Close τιμήθηκε με Όσκαρ για τη συνολική της καριέρα στα Governors Awards.

Η ηθοποιός, με οκτώ προηγούμενες υποψηφιότητες, συγκινήθηκε κατά την παραλαβή του βραβείου.

Ο John Malkovich, φίλος και συμπρωταγωνιστής της, της παρέδωσε το τιμητικό Όσκαρ.

Η Close δήλωσε ότι η τιμή είναι να βρίσκεται ανάμεσα σε εμπνευσμένους καλλιτέχνες, όχι η νίκη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Glenn Close βρέθηκε στο επίκεντρο της 17ης τελετής των Governors Awards, όπου της απονεμήθηκε τιμητικό Όσκαρ για τη σπουδαία καριέρα της. Η βραδιά, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ, επισφράγισε μια διαδρομή 44 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας η 79χρονη ηθοποιός είχε διεκδικήσει οκτώ φορές το χρυσό αγαλματίδιο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να το κερδίσει.

Η στιγμή της παραλαβής του βραβείου ήταν φορτισμένη συναισθηματικά για την Glenn Close, η οποία ξέσπασε σε δάκρυα πάνω στη σκηνή, αποδεχόμενη την ύψιστη διάκριση για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο. Στο πλευρό της βρέθηκε ο John Malkovich, στενός φίλος και συμπρωταγωνιστής της στην εμβληματική ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» (Dangerous Liaisons), ο οποίος και της παρέδωσε το βραβείο.

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Ο John Malkovich, μιλώντας για την Glenn Close την χαρακτήρισε «εξαιρετική καλλιτέχνιδα», τονίζοντας την ικανότητά της να ανταποκρίνεται τόσο σε μεγάλους όσο και σε μικρούς ρόλους. «Η Γκλεν δεν φοβάται να φτάσει στα άκρα, κάτι που θαυμάζω σε εκείνη», ανέφερε, περιγράφοντάς την ως «φίλη και πολύτιμη συνεργάτιδα». Πρόσθεσε, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ότι η Glenn Close «αγαπά τον κόσμο, είναι ακούραστη, πολύ έξυπνη, λίγο επιφυλακτική και μια σπουδαία ηθοποιός που ξέρει ακριβώς τι κάνει και δίνει το 100% κάθε φορά».

Ο John Malkovich, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, προκάλεσε γέλια στην αίθουσα, κάνοντας αναδρομή στους πιο αξιομνημόνευτους θανάτους χαρακτήρων που έχει ενσαρκώσει η Glenn Close στην οθόνη. «Πιστεύω ότι το σημάδι ενός σπουδαίου ηθοποιού είναι το πόσο εντυπωσιακά πεθαίνει στην οθόνη», είπε, υπενθυμίζοντας σκηνές όπως αποκεφαλισμοί, δαγκώματα σκορπιών, επιθέσεις από παιδιά, τροχαία ατυχήματα, στραγγαλισμοί, πυροβολισμοί, αλλά και η εμβληματική σκηνή της «Ολέθριας Σχέσης» (Fatal Attraction). «Και, παρεμπιπτόντως, ήταν η καλύτερη ερμηνεία σε σκηνή συντριβής μέσα σε ασανσέρ που έχω δει ποτέ», συμπλήρωσε.

After 8 Oscar acting nominations, Glenn Close finally gets her Oscar tonight at the Governors awards. https://t.co/cK84nrWkG8 — Rebecca Ford (@Beccamford) November 16, 2026

Η Glenn Close παραλαμβάνοντας το τιμητικό βραβείο, καταχειροκροτήθηκε θερμά από το κοινό που σηκώθηκε όρθιο. Αναφερόμενη στις 8 προηγούμενες υποψηφιότητές της, εξήγησε ότι ποτέ δεν αντιμετώπισε τη βράβευση ως αυτοσκοπό. «Ως κάποια που βρίσκεται κάπως έξω από το σύστημα, ποτέ δεν ανησυχούσα για το αν θα κερδίσω ή όχι, αν και ορισμένες χρονιές πίστευα ότι είχα πιθανότητες», δήλωσε. «Πάντα ένιωθα ότι η μεγάλη τιμή είναι να βρίσκομαι στην αίθουσα. Τα τελευταία 43 χρόνια έχω βρεθεί σε αυτήν οκτώ φορές. Το να βρίσκομαι απόψε εδώ, ανάμεσα σε ανθρώπους που με έχουν εμπνεύσει σταθερά, των οποίων η δουλειά με έχει στηρίξει και με έχει προκαλέσει να γίνομαι καλύτερη, είναι η μεγαλύτερη τιμή από όλες», συνέχισε.

Η πορεία της Glenn Close προς τα Όσκαρ ξεκίνησε το 1982 με την πρώτη της υποψηφιότητα στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Ο κόσμος σύμφωνα με τον Γκαρπ» (The World According to Garp). Ακολούθησαν υποψηφιότητες για τα «The Big Chill» (1983), «The Natural» (1984), «Fatal Attraction» (1987) και «Dangerous Liaisons» (1988). Μετά από μια μακρά περίοδο, επέστρεψε στις υποψηφιότητες το 2011 για το «Albert Nobbs», το 2018 για το «The Wife» και πιο πρόσφατα το 2020 για το «Hillbilly Elegy».

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