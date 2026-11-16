Celeb World 16.11.2026

Οι Ελληνίδες celebrities υποδέχτηκαν τα Χριστούγεννα – Δες τους εντυπωσιακούς στολισμούς τους!

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Από το burgundy Christmas της Καίτης Γαρμπή μέχρι το εντυπωσιακό δέντρο της Ελένης Μενεγάκη, δες τους χριστουγεννιάτικους στολισμούς τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ελληνίδες celebrities στόλισαν τα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα από τα μέσα Νοεμβρίου.
  • Η διακόσμηση ποικίλλει, από εντυπωσιακά δέντρα μέχρι cozy γωνιές και προσωπικές πινελιές.
  • Ελένη Μενεγάκη, Καίτη Γαρμπή, Τζένη Μπότση, Βάσια Κωσταρά και Δούκισσα Νομικού μοιράστηκαν στιγμιότυπα.
  • Ο στολισμός για τη Δούκισσα Νομικού είχε έντονα οικογενειακό χαρακτήρα με προσωποποιημένες λεπτομέρειες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιος είπε ότι πρέπει να περιμένεις μέχρι τον Δεκέμβριο για να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο; Οι Ελληνίδες celebrities φαίνεται πως δεν αντέχουν άλλο την αναμονή και αποφάσισαν να φέρουν τη μαγεία των γιορτών στα σπίτια τους ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου. Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου, τα social media γέμισαν με λαμπερά δέντρα, εντυπωσιακά στολίδια και cozy γωνιές, δίνοντας το επίσημο σύνθημα για την έναρξη της πιο festive περιόδου του χρόνου.

https://www.instagram.com/elenimenegaki
https://www.instagram.com/elenimenegaki

Από την Ελένη Μενεγάκη και την Καίτη Γαρμπή μέχρι την Τζένη Μπότση, τη Βάσια Κωσταρά και τη Δούκισσα Νομικού, οι επώνυμες Ελληνίδες μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό τους, καθεμία με τη δική της αισθητική και προσωπική πινελιά. Άλλες επέλεξαν εντυπωσιακές διακοσμητικές λεπτομέρειες και elegant αποχρώσεις, ενώ άλλες έδωσαν έμφαση στις οικογενειακές στιγμές και στη ζεστασιά του σπιτιού.

Διάβασε επίσης: Η Ελένη Μενεγάκη στόλισε για τα Χριστούγεννα – Δες το εντυπωσιακό δέντρο που έκλεψε τις εντυπώσεις

Αν ψάχνεις έμπνευση για το δικό σου χριστουγεννιάτικο δέντρο ή απλώς θέλεις να πάρεις μια γεύση από την εορταστική ατμόσφαιρα στα σπίτια των αγαπημένων σου celebrities, οι αναρτήσεις τους έχουν ήδη αρχίσει να σε βάζουν στο κλίμα. Δες παρακάτω ποια στόλισε πρώτη, ποιες διακοσμητικές τάσεις ξεχώρισαν και ποια σπίτια μεταμορφώθηκαν σε μικρά χριστουγεννιάτικα σκηνικά!

https://www.instagram.com/dutchesss_/
https://www.instagram.com/dutchesss_/

Ελένη Μενεγάκη: Το «Santa Baby» που έφερε τα Χριστούγεννα στο σπίτι της

Η Ελένη Μενεγάκη μπήκε σε γιορτινή διάθεση το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από το στολισμένο σαλόνι της. Με φόντο το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, η παρουσιάστρια πόζαρε φορώντας κόκκινο σκούφο του Άγιου Βασίλη, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε «Santa Baby».

https://www.instagram.com/elenimenegaki
https://www.instagram.com/elenimenegaki
https://www.instagram.com/elenimenegaki
https://www.instagram.com/elenimenegaki

Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχώρισαν ήταν και τα στολίδια του δέντρου, τα οποία έδωσαν προσωπικό χαρακτήρα στη διακόσμηση. Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε έτσι μια πρώτη γεύση από τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που δημιούργησε στο σπίτι της, αποδεικνύοντας πως η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές έχει ήδη ξεκινήσει.

Καίτη Γαρμπή: Το burgundy Christmas και η Ralph Lauren αισθητική

Η Καίτη Γαρμπή επέλεξε να υποδεχτεί την πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου με έναν εντυπωσιακό στολισμό που ξεχωρίζει για τις αποχρώσεις και τις ιδιαίτερες λεπτομέρειές του. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε εικόνες από το σαλόνι της, όπου τα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, τα πολλά φωτάκια και οι μπάλες που κρέμονται από την οροφή δημιουργούν ένα σκηνικό γεμάτο λάμψη.

https://www.instagram.com/kaitigarbi
https://www.instagram.com/kaitigarbi

Αυτό που τραβάει την προσοχή είναι η αισθητική του burgundy Christmas, με τις βαθιές μπορντό αποχρώσεις να δίνουν έναν πιο elegant χαρακτήρα στη διακόσμηση. Η εικόνα παραπέμπει και στη δημοφιλή τάση του Ralph Lauren Christmas, που συνδυάζει κλασικά χριστουγεννιάτικα στοιχεία, ζεστά χρώματα και μια αίσθηση διαχρονικής πολυτέλειας. Αν αγαπάς τις πιο πλούσιες και ατμοσφαιρικές διακοσμήσεις, το αποτέλεσμα της Καίτης Γαρμπή έχει αρκετή έμπνευση για τη δική σου γιορτινή γωνιά.

Τζένη Μπότση: Το σαλόνι της έγινε χριστουγεννιάτικο σκηνικό

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπήκε και η Τζένη Μπότση, η οποία μοιράστηκε μέσα από τα Instagram Stories της στιγμιότυπα από τον στολισμό του σπιτιού της. Η ηθοποιός έδειξε το εντυπωσιακό δέντρο που δεσπόζει στο σαλόνι της, αλλά και το τζάκι, το οποίο απέκτησε τη δική του γιορτινή διακόσμηση.

https://www.instagram.com/jennybotsi
https://www.instagram.com/jennybotsi
https://www.instagram.com/jennybotsi
https://www.instagram.com/jennybotsi

Στον στολισμό ξεχωρίζουν οι κόκκινες και χρυσές μπάλες, τα φωτάκια και οι παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες, ενώ οι γιρλάντες και οι χριστουγεννιάτικες κάλτσες γύρω από το τζάκι συμπληρώνουν την εικόνα. Το αποτέλεσμα δημιουργεί μια ζεστή, παραδοσιακή ατμόσφαιρα που σε βάζει αμέσως στο πνεύμα των γιορτών.

Βάσια Κωσταρά: Όταν η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση συναντά το προσωπικό στιλ

Η Βάσια Κωσταρά είναι από τα πρόσωπα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την αισθητική και το ιδιαίτερο στιλ, επομένως το ενδιαφέρον για τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού της είναι αναμενόμενο. Η σχεδιάστρια μόδας δίνει πάντα σημασία στις λεπτομέρειες και η γιορτινή περίοδος αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να εκφράσει τη δημιουργική της πλευρά μέσα από τον χώρο της.

https://www.instagram.com/vassia_kostara
https://www.instagram.com/vassia_kostara
https://www.instagram.com/vassia_kostara/?hl=el
https://www.instagram.com/vassia_kostara/?hl=el

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της προστίθεται στις γιορτινές εικόνες που μοιράστηκαν οι celebrities μέσα στο Σαββατοκύριακο, με το σπίτι να μπαίνει στο επίκεντρο της προσοχής. Γιατί, όπως και στη μόδα, έτσι και στη διακόσμηση, το προσωπικό στιλ είναι εκείνο που κάνει τη διαφορά.

Δούκισσα Νομικού: Οικογενειακή υπόθεση ο χριστουγεννιάτικος στολισμός

Για τη Δούκισσα Νομικού, ο χριστουγεννιάτικος στολισμός είχε έντονα οικογενειακό χαρακτήρα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη διαδικασία, την οποία απόλαυσε μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, και τα δύο παιδιά τους, τον Σάββα και την Αναστασία.

https://www.instagram.com/dutchesss_/
https://www.instagram.com/dutchesss_/
https://www.instagram.com/dutchesss_/
https://www.instagram.com/dutchesss_/

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα εντυπωσιακό δέντρο που φτάνει μέχρι το ταβάνι, με προσωποποιημένες λεπτομέρειες να κάνουν τη διαφορά. Ανάμεσα στα στολίδια ξεχωρίζουν οι χριστουγεννιάτικες κάλτσες και οι μπάλες με τα ονόματα των παιδιών, ενώ μια από τις πιο γλυκές στιγμές ήταν εκείνη κατά την οποία ο Δημήτρης Θεοδωρίδης σήκωσε τον μικρό Σάββα στους ώμους του για να τοποθετήσει το αστέρι στην κορυφή. Η μικρή Αναστασία συμμετείχε επίσης στον στολισμό, κρεμώντας τα δικά της στολίδια στα χαμηλότερα κλαδιά.

Μαρία Ηλιάκη: Ο Νοέμβριος της είχε ήδη χριστουγεννιάτικη διάθεση

Η Μαρία Ηλιάκη μπορεί να μην έχει ξεκινήσει ακόμη τον δικό της χριστουγεννιάτικο στολισμό, όμως ο Νοέμβριος της έχει ήδη προσφέρει πολλές όμορφες στιγμές. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της ένα μικρό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό ημερολόγιο από όσα έκανε τις τελευταίες ημέρες, αποκαλύπτοντας πως οι φίλοι της έχουν ήδη μπει σε γιορτινό mood. «Ο Νοέμβριος τα είχε (ήδη) όλα!!!», έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας μια γεύση από την καθημερινότητά της.

https://www.instagram.com/marakiiliaki/
https://www.instagram.com/marakiiliaki/

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν οι επισκέψεις σε φίλους που στόλισαν τα σπίτια τους, η προετοιμασία cinnamon λιχουδιών, αλλά και η επίσκεψή της στον Γρηγόρη, όπου, όπως αποκάλυψε με χιούμορ, έχασε σε όλα τα παιχνίδια. Παράλληλα, η Μαρία Ηλιάκη βρέθηκε σε συνέδρια, από τα οποία αποκόμισε νέες γνώσεις, ενώ βρήκε χρόνο και για rollers.

https://www.instagram.com/marakiiliaki/
https://www.instagram.com/marakiiliaki/

Μπορεί, λοιπόν, να δηλώνει πως εκείνη θα στολίσει λίγο αργότερα, όμως το εορταστικό κλίμα έχει ήδη αρχίσει να την περιβάλλει. Και αν κρίνουμε από το γεμάτο πρόγραμμα και τις μικρές απολαύσεις που κατέγραψε, ο Νοέμβριος της είχε πράγματι τα πάντα!

Κάπως έτσι, το Σαββατοκύριακο γέμισε με χριστουγεννιάτικες εικόνες από τα σπίτια αγαπημένων celebrities, με καθεμία να δίνει τη δική της πινελιά στη διακόσμηση. Είτε προτιμάς ένα εντυπωσιακό δέντρο, είτε μια πιο cozy και προσωπική προσέγγιση, ένα είναι σίγουρο: η γιορτινή διάθεση έχει ήδη αρχίσει να απλώνεται και μάλλον δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι τον Δεκέμβριο για να την αφήσεις να μπει και στο δικό σου σπίτι.

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