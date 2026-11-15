Celeb World 15.11.2026

David και Victoria Beckham: Το παραθαλάσσιο παλάτι των 72,3 εκατ. δολαρίων στο Μαϊάμι

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Η εντυπωσιακή έπαυλη πάνω στον Biscayne Bay έγινε το ακριβότερο σπίτι που έχει πουληθεί ποτέ στη North Bay Road
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • David και Victoria Beckham αγόρασαν έπαυλη στο Μαϊάμι έναντι 72,3 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Η αγορά αποτελεί την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της North Bay Road.
  • Η έπαυλη διαθέτει εννέα υπνοδωμάτια, spa, γυμναστήριο, home theater και πισίνα.
  • Το ακίνητο έχει 124 πόδια πρόσοψης στο νερό, με θέα στον Biscayne Bay.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ποσό των 72,3 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν αρκετό για να περάσει η νέα αγορά των David και Victoria Beckham στην ιστορία της North Bay Road στο Miami Beach. Το διάσημο ζευγάρι απέκτησε μια εντυπωσιακή παραθαλάσσια έπαυλη, η οποία όχι μόνο προσφέρει άπλετη θέα στον Biscayne Bay, αλλά αποτελεί πλέον και την ακριβότερη πώληση που έχει καταγραφεί στον συγκεκριμένο δρόμο. Αν μπεις για λίγο στον κόσμο της πολυτέλειας του Μαϊάμι, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί ένα τέτοιο ακίνητο μπορεί να κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Εννέα υπνοδωμάτια, ιδιωτικό spa, γυμναστήριο, home theater, πισίνα υπερχείλισης και 124 πόδια πρόσοψης στο νερό συνθέτουν το νέο εντυπωσιακό σκηνικό που επέλεξαν ο πρώην ποδοσφαιριστής και η σχεδιάστρια μόδας για την οικογένειά τους.

Ο David Beckham και η Victoria Beckham γιορτάζουν την απονομή του αστεριού του David στο Hollywood Walk of Fame.
https://www.instagram.com/davidbeckham/

Σύμφωνα με τα στοιχεία του The Real Deal, η αγορά ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2024, με το τελικό τίμημα να φτάνει τα 72,3 εκατομμύρια δολάρια. Η τιμή ήταν χαμηλότερη από τα 80 εκατομμύρια δολάρια που ζητούνταν αρχικά, ωστόσο το ποσό ήταν αρκετό για να δημιουργήσει νέο ρεκόρ στη North Bay Road. Με άλλα λόγια, οι Beckhams δεν απέκτησαν απλώς ένα ακόμη πολυτελές σπίτι, αλλά ένα ακίνητο που ξεχώρισε αμέσως στην αγορά του Miami Beach.

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Η έπαυλη βρίσκεται σε προνομιακή θέση, με 124 πόδια πρόσοψης στον Biscayne Bay, προσφέροντας άμεση θέα στο νερό και ένα σκηνικό που δύσκολα χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Η πισίνα υπερχείλισης αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία της κατοικίας, ενώ οι εξωτερικοί χώροι είναι σχεδιασμένοι ώστε η ζωή μέσα και έξω από το σπίτι να γίνεται ένα. Και αν η θέα είναι αυτή που τραβά πρώτη το βλέμμα, το εσωτερικό του ακινήτου έχει επίσης πολλά να προσφέρει. Η κατοικία διαθέτει εννέα υπνοδωμάτια, γυμναστήριο, spa και home theater, δημιουργώντας έναν χώρο όπου μπορείς να συνδυάσεις την καθημερινότητα με την απόλυτη άνεση. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ιδιωτικό καταφύγιο, όπου η χαλάρωση, η ψυχαγωγία και η πολυτέλεια έχουν τον πρώτο λόγο.

https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ιστορία πίσω από την κατασκευή της έπαυλης. Ο developer Niklas de la Motte είχε αγοράσει το οικόπεδο το 2018 έναντι 10 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια ανέπτυξε την εντυπωσιακή κατοικία. Λίγα χρόνια αργότερα, το ακίνητο βρέθηκε στα χέρια των Beckhams, με τη διαφορά στην αξία να αποτυπώνει και την τεράστια δυναμική της αγοράς πολυτελών ακινήτων στο Μαϊάμι.

Η Victoria Beckham με σατέν μάξι φόρεμα κρατά το χέρι του David Beckham σε κομψή εμφάνιση.
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Η τοποθεσία προσθέτει ακόμη περισσότερη λάμψη στην αγορά. Η North Bay Road είναι γνωστή για τις πολυτελείς κατοικίες και τους διάσημους κατοίκους της, με ονόματα όπως ο Barry Diller, η Diane von Furstenberg, η Cindy Crawford και ο Rande Gerber να συνδέονται με την περιοχή. Έτσι, οι David και Victoria Beckham βρέθηκαν σε μία από τις πιο exclusive γωνιές του Miami Beach, ανάμεσα σε πρόσωπα από τον κόσμο της μόδας, της ψυχαγωγίας και των επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη αγορά δείχνει για ακόμη μία φορά ότι οι Beckhams ξέρουν να επιλέγουν ακίνητα που συνδυάζουν εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, ιδιωτικότητα και προνομιακή τοποθεσία. Και μπορεί τα 80 εκατομμύρια δολάρια να ήταν η αρχική απαίτηση, όμως τα 72,3 εκατομμύρια δολάρια που τελικά καταβλήθηκαν αρκούν για να κάνουν τη νέα κατοικία τους ένα από τα πιο εντυπωσιακά celebrity homes του Μαϊάμι.

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Beckham David Beckham Victoria Beckham σπίτι
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