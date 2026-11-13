Celeb News 13.11.2026

Theo James: «Το όνειρό μου είναι να αποκτήσω το δικό μου σπίτι στην Ελλάδα»

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Ο Theo James μιλά για τις ελληνικές ρίζες του, τον παππού του από την Αθήνα και το όνειρό του να αποκτήσει σπίτι στην Ελλάδα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Theo James έχει ελληνική καταγωγή και ονειρεύεται να αποκτήσει σπίτι στην Ελλάδα.
  • Ο ηθοποιός δεν μιλά ελληνικά, αλλά σκοπεύει να μάθει τη γλώσσα.
  • Ο παππούς του, από την Αθήνα, ήταν γιατρός και τον ενέπνευσε για τον ρόλο στους «The Gentlemen».
  • Ο Theo James έχει επισκεφθεί την Ελλάδα πολλές φορές και θέλει να διατηρήσει τη σύνδεσή του με τη χώρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να μην μιλά ελληνικά, όμως η Ελλάδα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Theo James. Ο Βρετανός ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τη σειρά «The Gentlemen» του Netflix, έχει ελληνική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του και δεν κρύβει την επιθυμία του να αποκτήσει κάποια στιγμή το δικό του σπίτι στη χώρα μας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Γιώργο Σατσίδη για την εκπομπή «Buzz» της Magenta TV, ο Theo James μίλησε για τις ελληνικές ρίζες του, τη σχέση του με την Ελλάδα, αλλά και τον παππού του, από τον οποίο φαίνεται πως έχει κληρονομήσει ορισμένα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Ο δημοσιογράφος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα της συζήτησης, στο οποίο ο ηθοποιός μοιράστηκε άγνωστες λεπτομέρειες για την οικογενειακή του ιστορία.

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Ο παππούς από την Αθήνα και η σύνδεση με τον ρόλο του στους «The Gentlemen»

Με αφορμή τον χαρακτήρα του Eddie στη σειρά «The Gentlemen», ο Γιώργος Σατσίδης τον ρώτησε αν αναγνωρίζει στον ρόλο κάποια στοιχεία της ελληνικής του καταγωγής. Ο Theo James αναφέρθηκε στον παππού του, ο οποίος μεγάλωσε στην Αθήνα και ήταν γιατρός, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που απολάμβανε τις μικρές πολυτέλειες της ζωής: «Ο παππούς μου μεγάλωσε στην Αθήνα. Ήταν γιατρός και ήταν πολύ όμορφος. Υπήρχε μια φωτογραφία στο γραφείο του που τον έδειχνε να περπατά στην Αθήνα, όταν ήταν 19 ετών, φορώντας ένα καταπληκτικό κοστούμι. Του άρεσαν τα τσιγάρα. Ήταν πολύ gentleman. Οπότε, σίγουρα έχω πάρει κάποια στοιχεία του», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Η εικόνα του νεαρού παππού του με το κομψό κοστούμι στους δρόμους της Αθήνας φαίνεται πως έχει μείνει ιδιαίτερα ζωντανή στη μνήμη του. Μάλιστα, ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ορισμένα από τα χαρακτηριστικά εκείνα να έχουν περάσει και στον δικό του τρόπο έκφρασης, αλλά και στην προσέγγισή του στον Eddie.

«Το όνειρό μου είναι να αποκτήσω το δικό μου σπίτι στην Ελλάδα»

Παρά τις ελληνικές ρίζες του, ο Theo James παραδέχτηκε πως δεν μιλά ελληνικά, καθώς ο πατέρας του δεν του έμαθε ποτέ τη γλώσσα. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να καλύψει το κενό. Αντιθέτως, έχει εκφράσει πολλές φορές την πρόθεσή του να μάθει ελληνικά, ενώ η επιθυμία του να διατηρήσει μια ουσιαστική σύνδεση με τη χώρα είναι κάτι που παραμένει σταθερό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Δεν μπορώ να μιλήσω ελληνικά. Ο παππούς μου από την πλευρά του πατέρα μου ήταν Έλληνας και ο πατέρας μου δεν μου έμαθε ποτέ τη γλώσσα, αλλά σκοπεύω να τη μάθω. Το έχω πει πολλές φορές στην Kaya. Έχω επισκεφθεί την Ελλάδα πολλές φορές, αλλά το όνειρό μου είναι να αποκτήσω το δικό μου σπίτι εκεί. Θα το πετύχω κάποια μέρα και θα βελτιώσω τα ανύπαρκτα ελληνικά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν και η ελληνική γλώσσα παραμένει για εκείνον μια εκκρεμότητα, η σχέση του με την Ελλάδα φαίνεται να είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικογενειακή αναφορά. Οι επισκέψεις του στη χώρα, οι αναμνήσεις από τον παππού του και το όνειρο να αποκτήσει εδώ το δικό του σπίτι δείχνουν πως θέλει να κρατήσει ζωντανό αυτό το κομμάτι της καταγωγής του. Και, όπως όλα δείχνουν, η εκμάθηση των ελληνικών βρίσκεται επίσης στα μελλοντικά του σχέδια.

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Theo James ΕΛΛΑΔΑ
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