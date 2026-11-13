Celeb News 13.11.2026

Η πιο προσωπική ανάρτηση του Maluma – Οι φωτογραφίες με τη σύντροφό του και τα παιδιά τους

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Μάθε για τις σπάνιες οικογενειακές στιγμές του Maluma με τη Suzana Gomez και τα παιδιά τους για τα γενέθλιά της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Maluma δημοσίευσε προσωπικές οικογενειακές φωτογραφίες για τα γενέθλια της συντρόφου του, Susana Gómez.
  • Στις φωτογραφίες εμφανίζονται ο Maluma, η Susana Gómez και τα δύο παιδιά τους, Paris και Orion.
  • Η ανάρτηση έγινε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, μια μέρα μετά τα 34α γενέθλια της Susana Gómez.
  • Ο Maluma έχει δηλώσει ότι η πατρότητα έχει αλλάξει τις προτεραιότητές του και τον έχει κάνει πιο πειθαρχημένο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Maluma επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλια της συντρόφου του, Susana Gómez, με έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σειρά από τρυφερές οικογενειακές στιγμές. Ο 32χρονος Κολομβιανός καλλιτέχνης, ο οποίος πρόσφατα υποδέχθηκε το δεύτερο παιδί του, μοιράστηκε με τους ακολούθους του στιγμιότυπα όπου ποζάρει χαμογελαστός μαζί με την Susana Gómez και τα δύο παιδιά τους, την δίχρονη Paris και τον μόλις επτά εβδομάδων Orion.

https://www.instagram.com/maluma/
https://www.instagram.com/maluma/

Οι φωτογραφίες, που αναρτήθηκαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, απεικονίζουν το ζευγάρι σε μια βόλτα με σκάφος, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές με την οικογένειά τους. Η Susana Gómez έκλεισε τα 34 της χρόνια την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, και ο Maluma θέλησε να τιμήσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα με την ανάρτηση, συνοδεύοντάς την με τη λιτή λεζάντα «11:11».

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Η γέννηση του δεύτερου παιδιού του ζευγαριού, του Orion, ανακοινώθηκε επίσημα στις 14 Σεπτεμβρίου, με τον Maluma να δημοσιεύει μια συγκινητική ασπρόμαυρη φωτογραφία από τις πρώτες στιγμές της οικογένειας στο μαιευτήριο. Στη φωτογραφία αυτή, ο τραγουδιστής κρατούσε τρυφερά τον νεογέννητο γιο του, ενώ ταυτόχρονα αγκάλιαζε την Susana Gómez. Η λεζάντα αποκάλυπτε το όνομα του γιου τους, Orion Londño Gómez, και την ημερομηνία γέννησής του.

https://www.instagram.com/maluma/
https://www.instagram.com/maluma/

Ο Maluma έχει μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο που η πατρότητα έχει αλλάξει τη ζωή του. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό Allure, για το εξώφυλλο του τεύχους Ιουλίου 2024, είχε εξηγήσει πως η γέννηση της κόρης του, Paris, αποτέλεσε σημείο καμπής, αναδιαμορφώνοντας τις προτεραιότητές του και την καθημερινότητά του. «Άλλαξαν τα πάντα. Και μου αρέσει πολύ», είχε δηλώσει, τονίζοντας πως πλέον ξυπνά κάθε μέρα με την επιθυμία να «κατακτήσει τον κόσμο» και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Ειδικότερα για την κόρη του, ο Maluma είχε τονίσει την επιθυμία του να αποτελέσει πρότυπο για εκείνη, τόσο μέσω της καλλιτεχνικής του πορείας όσο και μέσω του τρόπου ζωής του. «Για την Paris τίποτα δεν είναι αδύνατο. Πρέπει να δίνεις το καλό παράδειγμα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η πατρότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, τον οδήγησε επίσης στην υιοθέτηση ενός πιο πειθαρχημένου καθημερινού προγράμματος, με έμφαση στη φυσική κατάσταση και την υγεία του. «Όποτε μπορώ, πηγαίνω για ύπνο στις εννέα το βράδυ και ξυπνάω στις 5:30 το πρωί για να πάω στο γυμναστήριο, γιατί θέλω να είμαι υγιής. Όταν έχεις παιδιά, θέλεις να ζήσεις για πάντα γι’ αυτά. Θέλω να κάνω την κόρη μου περήφανη», είχε εξομολογηθεί.

https://www.instagram.com/maluma/
https://www.instagram.com/maluma/

Ο Maluma συνεχίζει να συνδυάζει την επιτυχημένη καριέρα του με την αφοσίωσή του στην οικογένειά του, μοιράζοντας με το κοινό του στιγμές από την προσωπική του ζωή που αποδεικνύουν τη βαθιά του αγάπη και την αφοσίωσή του.

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