MadWalk 2026: Ο Αθανάσιος Βασιλειάδης και η Ρένα Μόρφη υπογράφουν μια ωδή στην επιθυμία, την ελευθερία και τη συμπερίληψη

Με μια ματιά Η συλλογή "TEMPTATION" του Αθανάσιου Βασιλειάδη εστιάζει στην επιθυμία, τη σεξουαλικότητα και την ελευθερία έκφρασης.

Η Ρένα Μόρφη δίνει μουσική πνοή στις δημιουργίες, συνδυάζοντας μόδα και μουσική ως εκφράσεις ελευθερίας.

Η συλλογή προωθεί τη συμπερίληψη, παρουσιάζοντας διαφορετικά σώματα στην πασαρέλα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία.

Ο σχεδιαστής τονίζει ότι το ρούχο πρέπει να προσαρμόζεται στον άνθρωπο, όχι το αντίθετο, προωθώντας την αυτοπεποίθηση και την ατομική έκφραση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν συλλογές που σχεδιάζονται για να εντυπωσιάσουν και άλλες που γεννιούνται για να αφήσουν ένα αποτύπωμα πολύ βαθύτερο από εκείνο που μπορεί να αποτυπώσει μια πασαρέλα. Ο Αθανάσιος Βασιλειάδης ανήκει στη δεύτερη κατηγορία δημιουργών, καθώς αντιμετωπίζει τη μόδα ως «μια γλώσσα χωρίς σύνορα, ικανή να αφηγηθεί ιστορίες, να προκαλέσει συναισθήματα και, κυρίως, να αμφισβητήσει όσα θεωρούμε δεδομένα». Στο MadWalk 2026 by Three Cents, ο σχεδιαστής παρουσιάζει τη συλλογή «TEMPTATION», μια τολμηρή καλλιτεχνική πρόταση γύρω από τη σαρκικότητα, την επιθυμία, τη σεξουαλικότητα και την ελευθερία της ανθρώπινης έκφρασης. Στο πλευρό του, η Ρένα Μόρφη αναλαμβάνει να δώσει μουσική πνοή στις δημιουργίες του, σε ένα act όπου η μόδα γίνεται η πιο τολμηρή μορφή ελευθερίας.

Με αφετηρία έναν κόσμο όπου η αρχιτεκτονική αυστηρότητα συναντά τη ρευστότητα και η γεωμετρία συνομιλεί με τον αισθησιασμό, η «TEMPTATION» δεν αντιμετωπίζει το σώμα ως ένα αντικείμενο που πρέπει να συμμορφωθεί σε προκαθορισμένα αισθητικά πρότυπα. Αντίθετα, το τοποθετεί στο επίκεντρο, ως σύμβολο πόθου, αυτοπεποίθησης και αυθεντικής ελευθερίας. Στις δημιουργίες του Αθανάσιου Βασιλειάδη, τα διαφορετικά σώματα δεν αποτελούν απλώς μέρος μιας εικόνας, αλλά πρωταγωνιστούν σε μια αφήγηση που διεκδικεί χώρο για όλους. Γιατί η ομορφιά δεν υπακούει σε καλούπια και η επιθυμία δεν γνωρίζει περιορισμούς.

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Η φετινή συνάντηση με τη Ρένα Μόρφη έρχεται να προσθέσει ακόμη μία διάσταση σε αυτή την αφήγηση. Με τη χαρακτηριστική σκηνική της προσωπικότητα, τη θεατρικότητα και την ιδιαίτερη αισθητική της, η τραγουδίστρια γίνεται η μουσική συνοδοιπόρος μιας συλλογής που θέλει να προκαλέσει, να συγκινήσει και να υπενθυμίσει ότι η μόδα μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εντυπωσιακή εικόνα. Στο MadWalk, η μόδα και η μουσική δεν θα συνυπάρξουν απλώς στην ίδια σκηνή, αλλά θα γίνουν δύο διαφορετικές εκφράσεις της ελευθερίας της έκφρασης.

«TEMPTATION»: Όταν η επιθυμία γίνεται αισθητική και η ελευθερία δήλωση

Η συλλογή «TEMPTATION» του Αθανάσιου Βασιλειάδη μοιάζει με μια τελετουργία αφιερωμένη στη σαρκική πάλη και την απόλυτη επιθυμία. Ο σχεδιαστής εξερευνά τον αισθησιασμό μέσα από μια σύγχρονη, ωμή και ασυμβίβαστη προσέγγιση, όπου οι αρχιτεκτονικές φόρμες συναντούν τη ρευστότητα της κίνησης. Γεωμετρικές ασυμμετρίες, αιχμηρά κοψίματα, κορδόνια και ιριδίζουσες υφές συνθέτουν μια εικόνα που αποκαλύπτει το σώμα, χωρίς να το περιορίζει σε έναν συγκεκριμένο ορισμό ομορφιάς.

Η ζωή, η έλξη και η σεξουαλικότητα γίνονται τα βασικά υλικά της συλλογής, ενώ τα ρούχα λειτουργούν ως προέκταση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Η ένταση ανάμεσα στη δομή και την κίνηση, στην αποκάλυψη και την απόκρυψη, δημιουργεί μια αισθητική που δεν αναζητά την ασφάλεια της συμβατικότητας. Αντίθετα, επιλέγει την πρόκληση ως τρόπο έκφρασης και την αυτοπεποίθηση ως την πιο ουσιαστική μορφή λάμψης.

Όπως εξηγεί ο ίδιος ο σχεδιαστής, η «TEMPTATION» δεν περιορίζεται σε μια αισθητική αναζήτηση γύρω από τον ερωτισμό. «Είναι μια ιστορία για την επιθυμία, την ελευθερία, την αποδοχή και τη σεξουαλικότητα ως φυσικό κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, μια γιορτή της ανθρώπινης έκφρασης», είναι η φιλοσοφία που θέλει να μεταφέρει μέσα από τις δημιουργίες του. Το ζητούμενο είναι «να θυμηθείς ότι έχεις το δικαίωμα να εκφράζεσαι και να είσαι ο εαυτός σου», χωρίς να χρειάζεται να χωρέσεις σε κοινωνικές νόρμες ή προκαθορισμένες προσδοκίες.

Αυτή η προσέγγιση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μέσα από την επιλογή του Αθανάσιου Βασιλειάδη να εντάξει στην πασαρέλα σώματα με και χωρίς αναπηρία. Η συμπερίληψη δεν εμφανίζεται ως μια συμβολική λεπτομέρεια, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της σχεδιαστικής και κοινωνικής ταυτότητας της συλλογής. «Θέλω να βλέπουμε στην πασαρέλα διαφορετικά σώματα και ανθρώπους, χωρίς αποκλεισμούς. Η συμπερίληψη δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση, αλλά κάτι αυτονόητο στη μόδα και στην κοινωνία», τονίζει ο σχεδιαστής, αναγνωρίζοντας τη δύναμη που έχει ένας θεσμός με την απήχηση του MadWalk να μεταφέρει ένα τέτοιο μήνυμα σε ευρύτερο κοινό.

Η μόδα ως πράξη συμπερίληψης

Πίσω από τη συλλογή υπάρχει και μια προσωπική διάσταση που κάνει το μήνυμά της ακόμη πιο ουσιαστικό. Ο Αθανάσιος Βασιλειάδης, ως σχεδιαστής και χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου, γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι η αναζήτηση ενός ρούχου που συνδυάζει αισθητική, άνεση και λειτουργικότητα δεν είναι αυτονόητη για όλους. Η δική του εμπειρία έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το ανθρώπινο σώμα, τις ανάγκες του και τη σχέση του με το ένδυμα.

Για εκείνον, η σχεδίαση δεν μπορεί να ξεκινά από την απαίτηση να προσαρμοστεί ο άνθρωπος σε ένα ρούχο. Η αφετηρία πρέπει να είναι ακριβώς η αντίθετη. «Δεν πρέπει να προσαρμόζεται ο άνθρωπος στο ρούχο, αλλά το ρούχο στον άνθρωπο. Η αισθητική και η λειτουργικότητα μπορούν να συνυπάρχουν, χωρίς η μία να θυσιάζεται για χάρη της άλλης», είναι η σχεδιαστική αρχή που καθοδηγεί τη δουλειά του. Ένα ρούχο, άλλωστε, οφείλει να προσφέρει ελευθερία, αυτοπεποίθηση και χαρά, ανεξάρτητα από το σώμα ή τις δυνατότητες εκείνου που το φορά.

Η «TEMPTATION» είναι αφιερωμένη στο σωματείο «Άλλη Όψη», το οποίο συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια δράσης, προάγοντας την ενεργητική αποκατάσταση, την αυτονομία και την ανεξαρτησία ατόμων με κινητικές αναπηρίες. Η αφιέρωση αυτή δεν λειτουργεί ως μια τυπική αναφορά, αλλά συνδέεται άμεσα με τον πυρήνα της συλλογής: την ανάγκη κάθε άνθρωπος να έχει χώρο, φωνή και δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.

Ο σχεδιαστής επιθυμεί, μέσα από τη δουλειά του, να αμφισβητήσει και τα στερεότυπα που εξακολουθούν να καθορίζουν την εικόνα του σώματος στη μόδα. «Για μένα, το ρούχο δεν έχει φύλο. Είναι ένας τρόπος έκφρασης και ο καθένας πρέπει να μπορεί να φοράει αυτό που τον εκφράζει, χωρίς στερεότυπα», σημειώνει, υπερασπιζόμενος μια πιο ανοιχτή, gender-fluid αντίληψη για το στιλ. Στο δικό του σύμπαν, η μόδα δεν επιβάλλει ταυτότητες. Προσφέρει τα εργαλεία για να τις διαμορφώσεις εσύ.

Ρένα Μόρφη: Η τρίτη εμφάνιση στο MadWalk και η νέα καλλιτεχνική συνάντηση

Η παρουσία της Ρένας Μόρφη στο MadWalk αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να συναντηθούν δύο διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Με προηγούμενες συνεργασίες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη διοργάνωση, η τραγουδίστρια έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τη σκηνή του θεσμού. Αυτή τη φορά, η μουσική της παρουσία συνδέεται με τη δημιουργική ματιά του Αθανάσιου Βασιλειάδη και τον κόσμο της συλλογής «TEMPTATION».

Η καλλιτεχνική της ταυτότητα χαρακτηρίζεται από τον πειραματισμό και την άρνηση να περιοριστεί σε μία συγκεκριμένη αισθητική ή μουσική κατεύθυνση. Από τη Σούλη Ανατολή μέχρι τη Ρένα Μόρφη, η ίδια αντιμετωπίζει τις διαφορετικές εκφάνσεις της δημιουργικότητάς της ως κομμάτια ενός ενιαίου προσωπικού κόσμου. «Ο πειραματισμός είναι απαραίτητος για την εξέλιξή μου και δεν θέλω να με ορίζει μόνο μία καλλιτεχνική ταυτότητα», είναι η θέση της, μια προσέγγιση που συναντά τη φιλοσοφία του σχεδιαστή γύρω από την ελευθερία της προσωπικής έκφρασης.

Για τη Ρένα Μόρφη, άλλωστε, «η μόδα και η μουσική δεν αποτελούν δύο απομακρυσμένους κόσμους. Είναι τέχνες που συνομιλούν, ανταλλάσσουν επιρροές και διαμορφώνουν από κοινού την εικόνα ενός καλλιτέχνη». Η αγάπη της για την αισθητική του Old Hollywood, την κομψότητα, τις καθαρές γραμμές και τη διαχρονικότητα συνυπάρχει με την προτίμησή της στο mix and match, μέσα από το οποίο διαφορετικές εποχές και αναφορές αποκτούν μια νέα, προσωπική ταυτότητα.

«Η θεατρικότητα είναι ελευθερία έκφρασης»: Η Ρένα Μόρφη και η δύναμη της σκηνικής αφήγησης

Για τη Ρένα Μόρφη, η σκηνή δεν είναι απλώς ένας χώρος όπου ερμηνεύεις ένα τραγούδι. Είναι ένα πεδίο στο οποίο η μουσική, η κίνηση, η εικόνα και το συναίσθημα συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια εμπειρία που μπορεί να επικοινωνήσει πολύ περισσότερα από τους στίχους μιας μελωδίας. Η ίδια αντιμετωπίζει τη θεατρικότητα ως βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής της έκφρασης, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να εξερευνά διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς της και να μεταφέρει κάθε φορά μια διαφορετική ιστορία. «Η θεατρικότητα είναι, στην ουσία της, ελευθερία έκφρασης», είναι η σκέψη της που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την παρουσία της πάνω στη σκηνή.

Αυτή η αντίληψη αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον στο MadWalk, όπου η μουσική καλείται να συναντήσει τη μόδα και να δημιουργήσει μαζί της μια ενιαία σκηνική αφήγηση. Η Ρένα Μόρφη δεν αντιμετωπίζει το ρούχο ως ένα συμπληρωματικό στοιχείο της εμφάνισης, αλλά ως μέρος της ιστορίας που αφηγείται ένας καλλιτέχνης μέσα από την παρουσία του. Άλλωστε, όπως η ίδια έχει επισημάνει, η μόδα και η τέχνη αλληλοσυμπληρώνονται, προσφέροντας διαρκώς νέες αφορμές για έμπνευση και πειραματισμό.

Η φετινή της μουσική σύμπραξη με τον Αθανάσιο Βασιλειάδη αποκτά, έτσι, μια ιδιαίτερη θέση μέσα στο αφιέρωμα στη συλλογή «TEMPTATION». Η σκηνική της ταυτότητα συναντά τη σχεδιαστική ματιά του δημιουργού, σε μια συνεργασία όπου η μουσική δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδεία της πασαρέλας, αλλά ως ισότιμο μέρος της συνολικής καλλιτεχνικής πρότασης. Και κάπως έτσι, η Ρένα Μόρφη γίνεται η φωνή μιας ιστορίας που ο Αθανάσιος Βασιλειάδης αφηγείται μέσα από το σώμα, το ύφασμα και την επιθυμία.

Η συλλογή «TEMPTATION» συναντά τη Ρένα Μόρφη: Μια σκηνική ιστορία γεμάτη αισθησιασμό και λάμψη

Η δημιουργική συνάντηση του Αθανάσιου Βασιλειάδη με τη Ρένα Μόρφη αποκτά την τελική της μορφή μέσα από τη συλλογή «TEMPTATION», σε ένα fashion act που φιλοδοξεί να ενώσει τη μόδα με τη μουσική και τη θεατρικότητα. Για τον σχεδιαστή, η ιδιαίτερη σκηνική ταυτότητα της τραγουδίστριας αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς κατά τη δημιουργία του look της. Η θηλυκότητα, ο αισθησιασμός και η λάμψη συναντούν μια πιο pop αισθητική, χωρίς να χάνεται εκείνο το προσωπικό στοιχείο που κάνει τη Ρένα Μόρφη να ξεχωρίζει πάνω στη σκηνή.

«Δεν ήθελα να δημιουργήσω απλώς ένα εντυπωσιακό ρούχο, αλλά ένα look που να ακολουθεί την κίνησή της και να ενισχύει την παρουσία της», εξηγεί ο Αθανάσιος Βασιλειάδης, αποκαλύπτοντας τη φιλοσοφία πίσω από τη σχεδιαστική προσέγγιση. Στόχος του είναι να αναδείξει την αισθησιακή πλευρά της τραγουδίστριας, διατηρώντας παράλληλα τα θεατρικά και vintage στοιχεία που χαρακτηρίζουν την καλλιτεχνική της εικόνα. Το ρούχο καλείται να ακολουθήσει τον ρυθμό της ερμηνείας, να ανταποκριθεί στην κίνηση και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σκηνικής παρουσίας της.

Από την πλευρά της, η Ρένα Μόρφη ξεχωρίζει στη δημιουργική προσέγγιση του σχεδιαστή την καλλιτεχνική του πολυδιάστατη φύση. Η αγάπη του για τη ζωγραφική και τον χορό, σε συνδυασμό με τις σπουδές του στο σχέδιο μόδας, δημιουργούν μια αισθητική που δεν περιορίζεται σε μία μόνο μορφή τέχνης. Εκείνο, ωστόσο, που την έκανε να αισθανθεί ακόμη πιο κοντά στη δουλειά του είναι η έμπρακτη στάση του brand του απέναντι στη συμπερίληψη και την ισότητα. Μια διάσταση που συνδέεται άμεσα με το βαθύτερο μήνυμα της «TEMPTATION» και κάνει τη φετινή τους συνεργασία κάτι περισσότερο από μια συνάντηση δύο καλλιτεχνών.

Στο MadWalk 2026 by Three Cents, ο Αθανάσιος Βασιλειάδης δεν παρουσιάζει απλώς μια συλλογή, αλλά ένα δημιουργικό σύμπαν όπου η επιθυμία συναντά την αποδοχή και ο αισθησιασμός συνυπάρχει με την ελευθερία. Με τη Ρένα Μόρφη να δίνει τη δική της μουσική και σκηνική διάσταση στις δημιουργίες του, η συλλογή «TEMPTATION» αποκτά μια ακόμη φωνή. Μια φωνή που έρχεται να υπενθυμίσει πως η μόδα δεν χρειάζεται να χωρά σε κανόνες για να είναι όμορφη, ούτε η τέχνη να μοιάζει με κάτι γνώριμο για να αγγίξει πραγματικά τον θεατή.

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