Μια κινηματογραφική νύχτα στο «Hong Kong»: Ο The Weeknd παρουσιάζει το νέο του video clip

Ο The Weeknd παρουσιάζει το νέο video clip για το τραγούδι «Hong Kong» με πρωταγωνίστριες τη Faye Wong και τη Ming Xi

Με μια ματιά Ο The Weeknd κυκλοφόρησε το video clip για το νέο του single «Hong Kong», σκηνοθετημένο από τον Evan Larsen.

Στο βίντεο συμμετέχουν η Faye Wong και το μοντέλο Ming Xi, γυρισμένο σε διάφορες περιοχές του Χονγκ Κονγκ.

Το τραγούδι σημείωσε ρεκόρ επιτυχίας στα κινεζικά streaming platforms, ως η μεγαλύτερη πρεμιέρα μη-Mandarin τραγουδιού.

Η παγκόσμια περιοδεία του The Weeknd «After Hours Til Dawn» ολοκληρώθηκε με ρεκόρ πωλήσεων και εσόδων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο The Weeknd κυκλοφόρησε πρόσφατα το αναμενόμενο βίντεο κλιπ για το νέο του, αυτόνομο single «Hong Kong». Η οπτική αφήγηση, υπό τη σκηνοθετική ματιά του Evan Larsen, μας μεταφέρει σε ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην καρδιά της πόλης, αποτυπώνοντας τη ζωντάνια του αστικού τοπίου, από την καθημερινή κίνηση μέχρι τη νυχτερινή ζωή. Τη σύνθεση εμπλουτίζουν με τη συμμετοχή τους η θρυλική Cantopop τραγουδίστρια Faye Wong, ενώ στο πλευρό του καλλιτέχνη εμφανίζεται η Κινέζα supermodel Ming Xi.

Το βίντεο, γυρισμένο σε περιοχές όπως το Mong Kok και το Hong Kong Island, ξεκινά με την ανατολή του ηλίου πάνω από το λιμάνι. Ο The Weeknd ερμηνεύει τους στίχους του τραγουδιού, οι οποίοι μιλούν για μια αίσθηση που υπήρχε στον αέρα, για την αναπόφευκτη «καύση» για χάρη της αγάπης, αλλά και για την πραγματικότητα που δεν επιτρέπει την παραμονή. Η μουσική υπόκρουση από απαλά πλήκτρα και ένας χαλαρός ρυθμός συμπληρώνουν την ατμόσφαιρα.

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Στη συνέχεια, το βίντεο μας οδηγεί στην έντονη κίνηση μιας πολυσύχναστης αγοράς. Περίπου ένα λεπτό μετά την έναρξη, ο The Weeknd, φορώντας γυαλιά ηλίου, εμφανίζεται να καπνίζει μελαγχολικά σε ένα μπαρ, ενώ η Ming Xi αφήνει τα μαλλιά της να ανεμίζουν καθώς ταξιδεύει μέσα από ένα τούνελ τη νύχτα, μέσα σε ένα εντυπωσιακό κόκκινο σπορ αυτοκίνητο.

Καθώς η νύχτα πέφτει και η πόλη φωτίζεται, ο Abel (το πραγματικό όνομα του The Weeknd) βρίσκεται σε ένα karaoke bar, όπου τραγουδά για έναν έρωτα που έληξε πριν καν προλάβει να ανθίσει. Στο τέλος, ο καλλιτέχνης καταλήγει ξανά μόνος, απολαμβάνοντας ένα ποτό στο μπαλκόνι ενός ουρανοξύστη, ενισχύοντας την αίσθηση της μοναξιάς μέσα στο θορυβώδες αστικό περιβάλλον.

Το «Hong Kong», το οποίο σηματοδοτεί τη νέα μουσική κυκλοφορία του The Weeknd για τη χρονιά, έκανε την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση στο Kai Tak Stadium του Hong Kong στις 24 Οκτωβρίου. Το τραγούδι κατάφερε ήδη να σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στα μεγαλύτερα μουσικά streaming platforms της Κίνας, κατακτώντας ρεκόρ ως η μεγαλύτερη πρώτη εμφάνιση μη-Mandarin τραγουδιού τα τελευταία πέντε χρόνια σε streams, likes, saves, σχόλια και shares στο NetEase Cloud Music. Επιπλέον, κατέκτησε την κορυφή ως η μεγαλύτερη πρώτη εμφάνιση για δυτικό άνδρα καλλιτέχνη στο QQ Music.

Η περιοδεία του The Weeknd, «After Hours Til Dawn», ολοκληρώθηκε στις 5 Νοεμβρίου στο TM National Stadium της Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία. Η παγκόσμια περιοδεία, που κατέρριψε ρεκόρ, περιλάμβανε 176 παραστάσεις σε 67 πόλεις, 30 χώρες και πέντε ηπείρους, πουλώντας πάνω από εννέα εκατομμύρια εισιτήρια και αποφέροντας έσοδα άνω του 1,3 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το βίντεο για το «Hong Kong» έρχεται ως μια ατμοσφαιρική συνέχεια της πορείας του The Weeknd, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία στη μουσική βιομηχανία.

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