Γιατί σε κάνει block κάθε ζώδιο; Τα 12 διαφορετικά red flags που μπορεί να σε βάλουν στη black list!

Αν αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει τα 12 ζώδια να σε διαγράψουν από παντού, οι αστρολογικές τους συνήθειες έχουν απάντηση

Με μια ματιά Κάθε ζώδιο έχει διαφορετικά "red flags" που οδηγούν στο block, ανάλογα με τις αξίες και την προσωπικότητά του.

Ο Κριός αντιδρά ακαριαία σε προσβολές, ενώ ο Ταύρος δεν συγχωρεί την προδοσία.

Οι Δίδυμοι βαριούνται την επικοινωνία, ο Καρκίνος κλείνεται αν πληγωθεί συναισθηματικά.

Ο Λέων φεύγει αν δεν νιώσει εκτίμηση, η Παρθένος προσέχει τα ψέματα και την ασυνέπεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα μήνυμα που μένει στο «διαβάστηκε», μια απάντηση που αργεί υπερβολικά ή μια μικρή παρεξήγηση μπορεί να είναι αρκετή για να πατήσεις το block. Στον κόσμο των σχέσεων, άλλωστε, ο καθένας έχει τα δικά του όρια και διαφορετικό τρόπο να διαχειρίζεται την απογοήτευση, τον θυμό και τις δύσκολες καταστάσεις. Και μπορεί για κάποιους το block να είναι μια αυθόρμητη αντίδραση της στιγμής, για άλλους όμως αποτελεί την τελική απόφαση μετά από αρκετές ευκαιρίες.

Στην αστρολογία, τα 12 ζώδια συνδέονται με διαφορετικές συμπεριφορές στην επικοινωνία, τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Κάποιοι δεν αντέχουν τα παιχνίδια και την ασυνέπεια, άλλοι δεν συγχωρούν εύκολα την προδοσία, ενώ υπάρχουν κι εκείνοι που θέλουν απλώς να προστατεύσουν την ηρεμία και την ανεξαρτησία τους. Έτσι, αυτό που μπορεί να κάνει έναν Κριό να πατήσει block ίσως να μην ενοχλήσει καθόλου έναν Δίδυμο ή έναν Τοξότη.

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Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι μπορεί να κάνει κάθε ζώδιο να σε διαγράψει οριστικά από τη ζωή του, ή αν θέλεις να καταλάβεις ποιο είναι το δικό σου απόλυτο red flag, ήρθε η ώρα για ένα μικρό αστρολογικό ξεκαθάρισμα. Από τον Κριό μέχρι τους Ιχθύες, δες τι δεν συγχωρεί εύκολα κάθε ζώδιο και ποια συμπεριφορά μπορεί να σε οδηγήσει κατευθείαν στη μαύρη λίστα του!

Κριός – Αν τον προκαλέσεις, δεν θα περιμένει δεύτερη φορά

Ο Κριός δεν φημίζεται για την υπομονή του και δύσκολα θα καθίσει να αναλύσει για ώρες μια κατάσταση που τον έχει εκνευρίσει. Αν νιώσει ότι τον κοροϊδεύεις, τον υποτιμάς ή προσπαθείς να παίξεις μαζί του, μπορεί να αντιδράσει ακαριαία. Το block για εκείνον είναι συχνά μια αυθόρμητη κίνηση της στιγμής, ειδικά όταν θεωρεί ότι έχει φτάσει στα όριά του. Αν, λοιπόν, εξαφανίζεσαι και επιστρέφεις όποτε σε βολεύει, μην περιμένεις απαραίτητα να σε περιμένει.

Ταύρος – Η προδοσία είναι κάτι που δύσκολα ξεπερνά

Ο Ταύρος μπορεί να σου δώσει πολλές ευκαιρίες, αρκεί να νιώθει ότι υπάρχει σταθερότητα και ειλικρίνεια. Όταν, όμως, κλονίσεις την εμπιστοσύνη του, η κατάσταση αλλάζει. Τα ψέματα, η ασυνέπεια και οι συνεχείς δικαιολογίες είναι μερικοί από τους λόγους που μπορεί να τον κάνουν να απομακρυνθεί οριστικά. Δεν του αρέσει να χάνει τον χρόνο του σε σχέσεις που δεν του προσφέρουν ασφάλεια και, όταν αποφασίσει να σε βγάλει από τη ζωή του, δύσκολα θα αλλάξει γνώμη.

Δίδυμοι – Αν βαρεθεί την επικοινωνία σας, μπορεί να εξαφανιστεί

Οι Δίδυμοι αγαπούν την επικοινωνία, το χιούμορ και τους ανθρώπους που μπορούν να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον τους. Αν η συζήτηση μετατραπεί σε ένα ατελείωτο παιχνίδι ζήλιας, γκρίνιας ή ελέγχου, είναι πιθανό να χάσουν γρήγορα την υπομονή τους. Δεν αντέχουν να αισθάνονται εγκλωβισμένοι και μπορεί να σε κάνουν block όταν προσπαθείς να ελέγξεις κάθε τους κίνηση. Το να τους στέλνεις 25 μηνύματα επειδή δεν απάντησαν σε ένα δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη στρατηγική.

Καρκίνος – Αν πληγώσεις τα συναισθήματά του, θα κλειστεί στο καβούκι του

Ο Καρκίνος επενδύει συναισθηματικά στους ανθρώπους που αγαπά και περιμένει από εκείνους να αντιμετωπίζουν τα αισθήματά του με προσοχή. Η αδιαφορία, η ψυχρότητα και τα σκληρά λόγια μπορούν να τον πληγώσουν περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι. Αν αισθανθεί ότι δεν τον υπολογίζεις ή ότι εκμεταλλεύεσαι την ευαισθησία του, μπορεί να απομακρυνθεί για να προστατεύσει τον εαυτό του. Και όταν αποφασίσει να κλείσει την πόρτα, δεν είναι βέβαιο ότι θα σου αφήσει ανοιχτό παράθυρο επιστροφής.

Λέων – Μην τον κάνεις να αισθανθεί ότι δεν τον εκτιμάς

Ο Λέων θέλει να νιώθει ότι τον υπολογίζεις και ότι αναγνωρίζεις την παρουσία του στη ζωή σου. Αν τον αγνοείς συστηματικά, τον εκθέτεις μπροστά σε άλλους ή προσπαθείς να μειώσεις την αξία του, μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει την επαφή σας. Η έλλειψη σεβασμού είναι από τα μεγαλύτερα red flags για εκείνον. Μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να εξηγήσεις τη συμπεριφορά σου, αλλά αν νιώσει ότι τον θεωρείς δεδομένο, το block ίσως γίνει η τελευταία του κίνηση.

Παρθένος – Τα μικρά ψέματα και η ασυνέπεια δεν περνούν απαρατήρητα

Ο Παρθένος παρατηρεί λεπτομέρειες που μπορεί να θεωρείς ασήμαντες. Θυμάται τι είπες, προσέχει αν οι πράξεις σου συμφωνούν με τα λόγια σου και δύσκολα αγνοεί τις αντιφάσεις. Αν αντιληφθεί ότι δεν είσαι ειλικρινής ή ότι επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη χωρίς να προσπαθείς να αλλάξεις, μπορεί να κουραστεί. Το συνεχές χάος, η ανευθυνότητα και οι υποσχέσεις που δεν τηρούνται είναι πιθανό να τον απομακρύνουν. Δεν χρειάζεται απαραίτητα ένας μεγάλος καβγάς για να πατήσει block – μερικές φορές αρκεί να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του.

Ζυγός – Αν του χαλάσεις την ισορροπία, θα απομακρυνθεί

Ο Ζυγός αγαπά την αρμονία και προσπαθεί να αποφεύγει τις εντάσεις, ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν σημασία για εκείνον. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα ανεχτεί για πάντα τις προσβολές, τη χειριστική συμπεριφορά ή τα συνεχή δράματα. Αν νιώσει ότι η επικοινωνία σας έχει γίνει μια μόνιμη πηγή άγχους, μπορεί να επιλέξει την απομάκρυνση. Το block είναι ένας τρόπος να επαναφέρει την ηρεμία του, ιδιαίτερα όταν έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να κρατήσει τις ισορροπίες.

Σκορπιός – Αν προδώσεις την εμπιστοσύνη του, δύσκολα υπάρχει επιστροφή

Ο Σκορπιός δεν ανοίγεται εύκολα και χρειάζεται χρόνο για να εμπιστευτεί πραγματικά κάποιον. Όταν, λοιπόν, νιώσει ότι τον πρόδωσες, ότι του έκρυψες κάτι σημαντικό ή ότι έπαιξες με τα συναισθήματά του, μπορεί να κόψει κάθε επαφή. Δεν του αρέσουν τα μισόλογα και οι διπλές συμπεριφορές, ενώ η έλλειψη ειλικρίνειας μπορεί να γίνει οριστικό σημείο ρήξης. Αν σε κάνει block, ίσως να μην είναι μια παρορμητική κίνηση, αλλά μια απόφαση που έχει σκεφτεί αρκετά πριν πάρει.

Τοξότης – Αν προσπαθήσεις να τον περιορίσεις, θα φύγει

Ο Τοξότης θέλει ελευθερία, αυθορμητισμό και ανθρώπους που δεν προσπαθούν να ελέγχουν κάθε πτυχή της ζωής του. Αν αρχίσεις τις ανακρίσεις, τις απαιτήσεις για συνεχή ενημέρωση ή τις σκηνές επειδή θέλει να περάσει χρόνο μόνος του, μπορεί να απομακρυνθεί γρήγορα. Δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους γύρω του, αλλά χρειάζεται χώρο για να αισθάνεται ο εαυτός του. Το υπερβολικό δράμα και η κτητικότητα είναι δύο από τους πιο πιθανούς λόγους για να βρεθείς στη λίστα αποκλεισμού του.

Αιγόκερως – Μην του σπαταλάς τον χρόνο

Ο Αιγόκερως εκτιμά τη συνέπεια, την υπευθυνότητα και τους ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν. Αν αισθανθεί ότι δεν παίρνεις στα σοβαρά τη σχέση ή την επικοινωνία σας, ότι δεν σέβεσαι τον χρόνο του ή ότι εμφανίζεσαι μόνο όταν χρειάζεσαι κάτι, μπορεί να απομακρυνθεί. Δεν έχει ιδιαίτερη διάθεση να επαναλαμβάνει τις ίδιες συζητήσεις και να δίνει αμέτρητες ευκαιρίες. Όταν θεωρήσει ότι μια επαφή δεν έχει πλέον κάτι ουσιαστικό να του προσφέρει, μπορεί απλώς να την τερματίσει.

Υδροχόος – Αν δεν σέβεσαι τη διαφορετικότητά του, θα σε διαγράψει

Ο Υδροχόος θέλει να αισθάνεται ελεύθερος να σκέφτεται και να εκφράζεται χωρίς να πρέπει συνεχώς να απολογείται. Αν προσπαθήσεις να του επιβάλεις τις απόψεις σου, να περιορίσεις την ανεξαρτησία του ή να τον πιέσεις να ακολουθήσει συγκεκριμένα καλούπια, μπορεί να απομακρυνθεί. Δεν αντέχει ιδιαίτερα τη χειριστική συμπεριφορά και τις σχέσεις που του στερούν τον προσωπικό του χώρο. Αν νιώσει ότι δεν μπορεί να είναι ο εαυτός του μαζί σου, το block μπορεί να γίνει η πιο εύκολη λύση.

Ιχθύες – Αν παίξεις με την ευαισθησία του, θα εξαφανιστεί

Οι Ιχθύες συχνά δίνουν πολλά συναισθηματικά στους ανθρώπους που αγαπούν και μπορεί να δικαιολογήσουν συμπεριφορές που τους πληγώνουν. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν όρια. Αν αισθανθούν ότι τους εκμεταλλεύεσαι, ότι δεν αναγνωρίζεις την προσπάθειά τους ή ότι αντιμετωπίζεις τα συναισθήματά τους σαν κάτι ασήμαντο, μπορεί να απομακρυνθούν. Ίσως να μην κάνουν πάντα θόρυβο όταν αποφασίσουν να φύγουν, αλλά η σιωπή τους μπορεί να σημαίνει ότι έχουν ήδη γυρίσει σελίδα.

Εσύ ποιο ζώδιο θα έκανες block πρώτο;

Φυσικά, η αστρολογία προσφέρει έναν διασκεδαστικό τρόπο να παρατηρείς διαφορετικές πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς και όχι έναν απόλυτο κανόνα για το πώς λειτουργεί κάθε άνθρωπος. Στην πραγματικότητα, ο καθένας έχει τα δικά του όρια και τους δικούς του λόγους να διακόψει μια επικοινωνία. Το ερώτημα είναι: αναγνώρισες τον εαυτό σου σε κάποιο από τα παραπάνω ή σκέφτηκες αμέσως ένα συγκεκριμένο άτομο που αξίζει ένα block;

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