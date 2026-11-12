MadWalk 12.11.2026

Flashback: Όταν η Ευρυδίκη και η Τζώρτζια Κεφαλά συναντήθηκαν στη σκηνή του MadWalk 2018

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Η Ευρυδίκη και η Τζώρτζια Κεφαλά συναντήθηκαν στη σκηνή του MadWalk 2018, ερμηνεύοντας ένα ξεχωριστό remix
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Στο MadWalk 2018, η Ευρυδίκη και η Τζώρτζια Κεφαλά ερμήνευσαν το «Πόσο λίγο με ξέρεις».
  • Οι δύο καλλιτέχνιδες παρουσίασαν ένα διαφορετικό remix του τραγουδιού, συνδυάζοντας τις φωνές τους.
  • Οι δημιουργίες της Galanu παρουσιάστηκαν στην πασαρέλα, συνοδευόμενες από τη ζωντανή μουσική.
  • Η διοργάνωση ανέδειξε τη σύνδεση διαφορετικών μουσικών προσωπικοτήτων και σχεδιαστών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διοργάνωση μάς δίνει την ιδανική αφορμή να θυμηθούμε μερικά από τα πιο ξεχωριστά fashion και music moments των προηγούμενων ετών. Το 2018, η σκηνή του MadWalk φιλοξένησε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση, με δύο χαρακτηριστικές γυναικείες φωνές της ελληνικής σκηνής να ενώνουν τις δυνάμεις τους.

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Η Ευρυδίκη και η Τζώρτζια Κεφαλά ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και ερμήνευσαν το «Πόσο λίγο με ξέρεις» σε ένα διαφορετικό remix, δίνοντας νέα μουσική διάσταση στο γνωστό τραγούδι. Η συνάντηση των δύο καλλιτέχνιδων έφερε στη σκηνή δύο διαφορετικές ερμηνευτικές ταυτότητες, οι οποίες συναντήθηκαν σε ένα τραγούδι που απέκτησε έναν νέο ρυθμό για τις ανάγκες της βραδιάς.

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Την ίδια στιγμή, στην πασαρέλα παρουσιάζονταν οι δημιουργίες της Galanu, με τη μουσική να συνοδεύει την παρουσίαση της συλλογής και να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του catwalk. Η live εμφάνιση έδωσε τον δικό της τόνο στο fashion show, συνδέοντας την ερμηνεία με τις δημιουργίες που περνούσαν μπροστά από το κοινό.

Ένα ακόμη flashback από την ιστορία του MadWalk που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η διοργάνωση φέρνει κοντά διαφορετικές μουσικές προσωπικότητες και σχεδιαστές, δημιουργώντας στιγμές όπου η μόδα και η μουσική αποκτούν κοινό σημείο αναφοράς. Γιατί, τελικά, αυτό που κάνει κάθε MadWalk ξεχωριστό είναι ακριβώς αυτές οι απρόσμενες συναντήσεις πάνω στην ίδια σκηνή.

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