Fashion 12.11.2026

«Foot undies»: Η νέα τάση στα παπούτσια που κάνει τις δαντελένιες κάλτσες fashion statement

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Οι δαντελένιες κάλτσες βγαίνουν από το συρτάρι των εσωρούχων και γίνονται το πιο απρόσμενο αξεσουάρ της σεζόν, αναβαθμίζοντας ακόμη και τα πιο κλασικά παπούτσια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα "foot undies" είναι η νέα τάση που αναδεικνύει τις δαντελένιες κάλτσες ως αξεσουάρ.
  • Η τάση έγινε viral μέσω Instagram, συνδυάζοντας κάλτσες, εσώρουχα και αξεσουάρ.
  • Η μόδα εστιάζει στα πόδια, με τα "foot undies" να αποτελούν φυσική συνέχεια αυτής της τάσης.
  • Η τάση προσφέρει έναν απλό τρόπο ανανέωσης εμφανίσεων με ήδη υπάρχοντα παπούτσια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν trends που χρειάζονται αρκετή προσπάθεια για να τα υιοθετήσεις και άλλα που βασίζονται σε μία πολύ απλή λεπτομέρεια. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα foot undies, η νέα fashion εμμονή που μετατρέπει τις δαντελένιες κάλτσες στο πιο απρόσμενο αξεσουάρ της σεζόν. Η ιδέα είναι απλή, αλλά το αποτέλεσμα έχει κάτι από lingerie αισθητική, με τη δαντέλα να ξεπροβάλλει διακριτικά μέσα από τα παπούτσια και να δίνει μια διαφορετική διάσταση ακόμη και στο πιο κλασικό ζευγάρι.

https://www.instagram.com/lilyffenn/
https://www.instagram.com/lilyffenn/

Ο όρος έγινε viral μέσα από ένα Instagram post του ψηφιακού περιοδικού Tourist Souvenirs, το οποίο συγκέντρωσε διαφορετικές εκδοχές του trend κάτω από τον τίτλο «Foot Undies Fall». Από δαντελένια καλτσάκια που θυμίζουν μπαλαρίνες μέχρι σχέδια που αφήνουν ακάλυπτα συγκεκριμένα σημεία του ποδιού, η τάση παίζει με τα όρια ανάμεσα στην κάλτσα, το εσώρουχο και το αξεσουάρ. Και κάπως έτσι, ένα κομμάτι που μέχρι πρόσφατα θα προσπαθούσες να κρύψεις μέσα στο παπούτσι σου γίνεται πλέον το στοιχείο που θέλεις να φαίνεται.

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Η δαντέλα βγαίνει από το συρτάρι των εσωρούχων και περνά στα παπούτσια

Η επιστροφή των foot undies δεν έρχεται εντελώς τυχαία. Το τελευταίο διάστημα, η μόδα δείχνει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα πόδια, με τα ιδιαίτερα σανδάλια, τα διάφανα υλικά, τα διακοσμητικά αλυσίδες στους αστραγάλους και τα κοσμήματα για τα δάχτυλα να αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εμφανίσεις. Ακόμη και τα παπούτσια γίνονται πιο αποκαλυπτικά, αφήνοντας το πόδι εκτεθειμένο ή χρησιμοποιώντας υλικά που δημιουργούν την αίσθηση μιας δεύτερης επιδερμίδας.

Μέσα σε αυτό το fashion περιβάλλον, οι δαντελένιες κάλτσες μοιάζουν με την πιο αναμενόμενη συνέχεια. Έχουν τη θηλυκότητα των lingerie κομματιών, αλλά ταυτόχρονα διαθέτουν μια παιχνιδιάρικη διάθεση που τις απομακρύνει από την κλασική, ρομαντική αισθητική. Μάλιστα, η αντίθεση ανάμεσα σε ένα αυστηρό ή minimal παπούτσι και στη λεπτή δαντέλα είναι εκείνη που κάνει το αποτέλεσμα να ξεχωρίζει.

Πώς θα φορέσεις τα foot undies

Το ωραίο με τη συγκεκριμένη τάση είναι ότι δεν απαιτεί να ανανεώσεις ολόκληρη τη συλλογή των παπουτσιών σου. Ένα ζευγάρι δαντελένιες κάλτσες αρκεί για να δώσει νέα ζωή σε παπούτσια που ήδη υπάρχουν στην ντουλάπα σου. Οι μπαλαρίνες αποτελούν μία από τις πιο εύκολες επιλογές, καθώς η χαμηλή γραμμή τους επιτρέπει στη δαντέλα να φαίνεται περιμετρικά, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον παιχνίδι υφών.

Εξίσου ωραία μπορούν να λειτουργήσουν με γόβες, kitten heels και slingback παπούτσια, ειδικά όταν αφήνουν ακάλυπτο ένα μέρος του ποδιού. Αν θέλεις να κινηθείς σε πιο διακριτικά μονοπάτια, προτίμησε μαύρη ή λευκή δαντέλα. Για μια πιο τολμηρή εκδοχή, μπορείς να επιλέξεις ροζ, κόκκινο ή κάποια άλλη έντονη απόχρωση που θα δημιουργήσει αντίθεση με το χρώμα του παπουτσιού.

https://www.instagram.com/buanfas/
https://www.instagram.com/buanfas/

Το μυστικό είναι να αφήσεις την κάλτσα να λειτουργήσει ως μικρή στιλιστική έκπληξη και όχι ως το μοναδικό στοιχείο που τραβά την προσοχή. Ένα απλό σύνολο με τζιν και σακάκι, ένα mini φόρεμα ή μια φούστα σε πιο αυστηρή γραμμή μπορούν να αποκτήσουν διαφορετικό χαρακτήρα με αυτή τη λεπτομέρεια. Άλλωστε, δεν χρειάζεται κάθε fashion statement να είναι υπερβολικό για να κάνει τη διαφορά.

Το πιο απρόσμενο fashion detail της σεζόν

Αυτό που κάνει τα foot undies ενδιαφέροντα είναι ότι μετατρέπουν κάτι τόσο καθημερινό όσο μια κάλτσα σε ένα μικρό αξεσουάρ με προσωπικότητα. Δεν πρόκειται για μια τάση που χρειάζεται απαραίτητα να γίνει το επίκεντρο της εμφάνισης, αλλά για εκείνη τη λεπτομέρεια που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος μόνο όταν κοιτάξει λίγο πιο προσεκτικά. Και ίσως αυτή να είναι η γοητεία της.

https://www.instagram.com/betterpieces/
https://www.instagram.com/betterpieces/

Αν έχεις βαρεθεί να βλέπεις τα ίδια και τα ίδια στις εμφανίσεις σου, οι δαντελένιες κάλτσες είναι ένας εύκολος τρόπος να πειραματιστείς χωρίς να αλλάξεις το προσωπικό σου στιλ. Εξάλλου, μερικές φορές η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή δεν βρίσκεται σε ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια, αλλά σε αυτό που επιλέγεις να φορέσεις μέσα από αυτά.

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