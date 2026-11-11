Η Madonna ποζάρει με fishnets και αναβιώνει την πιο iconic εποχή της στο Instagram

Η Madonna παρουσιάζει το νέο της merch με ένα τολμηρό look, συνδυάζοντας το κόκκινο «Like a Virgin» φούτερ με δαντελένιο σουτιέν και fishnet

Με μια ματιά Η Madonna προωθεί το νέο της merch με προκλητική εμφάνιση στο Instagram, αναβιώνοντας το στιλ των 80s.

Φοράει φούτερ "Like a Virgin" ανοιχτό, δαντελένιο σουτιέν και διχτυωτό καλσόν.

Η εμφάνισή της περιλαμβάνει επίσης μαύρα γάντια, smoky eye makeup και ξανθά μαλλιά.

Συνεργάζεται με το brand Boy Smears για αρωματικά κεριά εμπνευσμένα από τα άλμπουμ της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει κανόνες όταν πρόκειται για το στιλ της. Η 68χρονη pop star μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, παρουσιάζοντας το νέο της merch drop με μια εμφάνιση που συνδυάζει την αισθητική των 80s με τη χαρακτηριστική προκλητική διάθεση που τη συνοδεύει εδώ και δεκαετίες.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στις 10 Νοεμβρίου, η Madonna εμφανίζεται με ένα κόκκινο φούτερ με την επιγραφή «Like a Virgin», το οποίο αφήνει εντελώς ανοιχτό, αποκαλύπτοντας από μέσα ένα μαύρο δαντελένιο σουτιέν και ψηλόμεσο διχτυωτό καλσόν. Μαύρα γάντια, έντονο smoky eye makeup και τα ξανθά μαλλιά της με χωρίστρα στη μέση ολοκληρώνουν το look, διατηρώντας την αισθητική που έχει συνδέσει με τη σκηνική και προσωπική της ταυτότητα.

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Σε μία από τις υπόλοιπες φωτογραφίες, η τραγουδίστρια επιλέγει ένα μαύρο T-shirt με το μήνυμα «L.E.S. Girl», το οποίο συνδυάζει με το ίδιο fishnet καλσόν, μαύρα εσώρουχα, γόβες και γυαλιά ηλίου. «Ένα βήμα πριν από το νέο μου merch drop! Διαθέσιμο τώρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προαναγγέλλοντας τη νέα συλλογή της.

Το νέο merch και η επιστροφή σε iconic μουσικές εποχές

Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν αποτελεί μεμονωμένη στιλιστική επιλογή. Στις 27 Οκτωβρίου, η Madonna είχε δημοσιεύσει ακόμη ένα σετ φωτογραφιών με παρόμοια αισθητική, φορώντας ένα μακρύ μαύρο δερμάτινο παλτό πάνω από έναν κορσέ με βαθύ ντεκολτέ, διχτυωτό καλσόν, μαύρα γάντια και μεγάλα γυαλιά ηλίου.

Παράλληλα, η νέα της δραστηριότητα περιλαμβάνει και μια ιδιαίτερη συνεργασία με το brand Boy Smells, μέσα από δύο αρωματικά κεριά εμπνευσμένα από τα άλμπουμ της «Confessions» και «Like a Prayer».

Το πρώτο κερί, με τίτλο «Confessions», διαθέτει στη συσκευασία του ένα πορτρέτο της Madonna από τον Ricardo Gomes, στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι με ένα ροζ δαντελένιο φόρεμα. Το άρωμά του συνδυάζει νότες από yuzu, βατόμουρο, άγριο γεράνι, σκούρο πατσουλί και λευκό σανταλόξυλο.

Το δεύτερο, «Like a Prayer», βασίζεται σε ένα μέχρι πρότινος ακυκλοφόρητο πορτρέτο της τραγουδίστριας από το 1989, με την υπογραφή του φωτογράφου Herb Ritts, το οποίο επέλεξε προσωπικά η ίδια. Στη φωτογραφία φορά ένα μωβ τοπ με ακάλυπτους ώμους, τζιν και σταυρό στον λαιμό, ενώ η σύνθεσή του περιλαμβάνει νότες από άρκευθο, θυμίαμα, oud, κεχριμπάρι και κέδρο.

Με αυτόν τον τρόπο, η Madonna συνδέει τη νέα εμπορική της κυκλοφορία με διαφορετικές περιόδους της μουσικής διαδρομής της, αποδεικνύοντας πως η αισθητική της παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την εικόνα και την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

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