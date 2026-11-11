Το lineup του Coachella 2027 αποκαλύφθηκε – Ποιοι μεγάλοι stars θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ

Με μια ματιά Headliners του Coachella 2027 είναι οι Dua Lipa, Tame Impala, SZA και Daddy Yankee.

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί 9-11 και 16-18 Απριλίου 2027 στην Καλιφόρνια.

Συμμετέχουν επίσης καλλιτέχνες όπως Madonna, Weezer, Kygo, Tiësto και Martin Garrix.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά στις 13 Νοεμβρίου 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Coachella 2027 ετοιμάζεται να μετατρέψει ξανά την Καλιφόρνια στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, με ένα lineup που συνδυάζει μεγάλα pop ονόματα, εναλλακτικούς ήχους, ηλεκτρονική μουσική και δυναμικές urban παρουσίες. Η Dua Lipa, οι Tame Impala και η SZA αναλαμβάνουν τον ρόλο των headliners στα τρία βράδια του φεστιβάλ, ενώ ο Daddy Yankee προστίθεται ως τέταρτο μεγάλο όνομα, με μια ειδική μουσική παραγωγή που αναμένεται να ξεχωρίσει. Ανάμεσα στις υπόλοιπες συμμετοχές συναντάς τη Madonna, την Zara Larsson, την Phoebe Bridgers, τους Weezer, την Kehlani και τον Kygo, σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που υπόσχεται να καλύψει διαφορετικές μουσικές διαθέσεις. Τα δύο διαδοχικά τριήμερα θα πραγματοποιηθούν στις 9-11 και 16-18 Απριλίου 2027 στο Indio της Καλιφόρνια, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στις εμφανίσεις που θα συζητηθούν περισσότερο.

Η ανακοίνωση των headliners επιβεβαιώνει ότι το Coachella Valley Music and Arts Festival επενδύει και φέτος σε καλλιτέχνες με ισχυρή διεθνή παρουσία και διαφορετικές μουσικές ταυτότητες. Την Παρασκευή 9 Απριλίου, η Dua Lipa θα βρεθεί στην κορυφή του προγράμματος, αναλαμβάνοντας να δώσει τον τόνο στην έναρξη του πρώτου μουσικού τριημέρου.

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Η Βρετανίδα pop star έχει συνδέσει το όνομά της με μεγάλες επιτυχίες και εντυπωσιακά live shows, ενώ η παρουσία της στο φεστιβάλ δημιουργεί προσδοκίες για ένα βράδυ γεμάτο χορευτικούς ρυθμούς και αγαπημένα τραγούδια. Μαζί της την Παρασκευή θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, η Madonna, η Zara Larsson, ο Steve Lacy, η JISOO, η Kehlani και ο Leon Thomas.

Το Σάββατο 10 Απριλίου τη σκυτάλη παίρνουν οι Tame Impala, το μουσικό project του Kevin Parker, που έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό ήχο ανάμεσα στην ψυχεδελική pop και την alternative μουσική. Η παρουσία τους ως headliners αναμένεται να προσφέρει μια διαφορετική ατμόσφαιρα στο φεστιβάλ, με τη μουσική και την οπτική ταυτότητα των εμφανίσεών τους να αποτελούν βασικό μέρος της εμπειρίας.

Την ίδια ημέρα θα εμφανιστούν ακόμη η Phoebe Bridgers, οι Weezer, ο Tiësto, ο Martin Garrix, ο Role Model και η Adéla, συνθέτοντας ένα πρόγραμμα που κινείται από την indie και την alternative μέχρι την ηλεκτρονική μουσική.

Την Κυριακή 11 Απριλίου, η SZA αναλαμβάνει το τελευταίο μεγάλο headline slot του τριημέρου. Η τραγουδίστρια, που έχει ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο συνδυασμό R&B, soul και pop, αναμένεται να δώσει μια πιο συναισθηματική και ατμοσφαιρική διάσταση στο μουσικό φινάλε. Στο κυριακάτικο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης ο Don Toliver, ο Dom Dolla, ο Kygo, οι The Neighbourhood και η Becky G.

Daddy Yankee: Η τέταρτη μεγάλη έκπληξη στο lineup

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες του Coachella 2027 είναι ο Daddy Yankee, ο οποίος ανακοινώθηκε ως τέταρτος headliner, με μια ειδική παραγωγή σχεδιασμένη για το φεστιβάλ. Η συμμετοχή του προσθέτει έντονο latin χαρακτήρα στο πρόγραμμα και φέρνει στο προσκήνιο έναν καλλιτέχνη που έχει συνδέσει το όνομά του με την παγκόσμια εξάπλωση της reggaeton.

Η παρουσία του αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς το Coachella δεν περιορίζεται στις καθιερωμένες pop και alternative επιλογές, αλλά δίνει χώρο και σε μουσικά είδη που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη διεθνή σκηνή. Η ειδική παραγωγή του Daddy Yankee αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία της διοργάνωσης, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Από τη Madonna μέχρι τους Weezer: Όλα τα ονόματα που ξεχωρίζουν

Πέρα από τους headliners, το lineup του Coachella 2027 περιλαμβάνει δεκάδες καλλιτέχνες από διαφορετικές μουσικές σκηνές, με ορισμένες συμμετοχές να έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή.

Την Παρασκευή, εκτός από τη Dua Lipa, τη Madonna και τη Zara Larsson, θα δεις στη σκηνή τον Steve Lacy, την JISOO, την Kehlani και τον Leon Thomas. Η συνύπαρξη διαφορετικών γενεών και μουσικών κατευθύνσεων δημιουργεί ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην παγκόσμια pop, την R&B και τις σύγχρονες urban επιρροές.

Το Σάββατο, η Phoebe Bridgers και οι Weezer δίνουν μια πιο alternative διάσταση στη διοργάνωση, ενώ οι Tiësto και Martin Garrix αναλαμβάνουν να εκπροσωπήσουν την ηλεκτρονική μουσική. Στο ίδιο πρόγραμμα βρίσκονται ο Role Model και η Adéla, δύο ακόμη ονόματα που συμπληρώνουν τη νεότερη πλευρά του φεστιβάλ.

Την Κυριακή, μαζί με τη SZA, θα εμφανιστούν ο Don Toliver, ο Dom Dolla, ο Kygo, οι The Neighbourhood και η Becky G. Από το hip-hop και την ηλεκτρονική μουσική μέχρι την alternative pop, η τελευταία ημέρα του φεστιβάλ συγκεντρώνει καλλιτέχνες με διαφορετικό ηχητικό αποτύπωμα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα lineup που δεν στηρίζεται αποκλειστικά στα μεγάλα ονόματα της κορυφής, αλλά επιχειρεί να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία, δίνοντας χώρο σε διαφορετικά είδη και κοινά.

Πότε θα πραγματοποιηθεί το Coachella 2027 και πότε ξεκινά η προπώληση

Το Coachella 2027 θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικά τριήμερα, στις 9-11 Απριλίου και 16-18 Απριλίου 2027, στο Empire Polo Club, στο Indio της Καλιφόρνια. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει δύο διαδοχικές εκδοχές του ίδιου μουσικού προγράμματος, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επισκέπτες να ζήσουν την εμπειρία.

Αν σκέφτεσαι να βρεθείς εκεί, κράτησε την ημερομηνία της 13ης Νοεμβρίου 2026, καθώς τότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τη διοργάνωση. Η προπώληση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Ειρηνικού (PT).

Παράλληλα, το YouTube επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά ως αποκλειστικός συνεργάτης livestream του Coachella. Έτσι, ακόμη κι αν δεν ταξιδέψεις μέχρι την Καλιφόρνια, θα έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις ζωντανά επιλεγμένες εμφανίσεις και από τα δύο τριήμερα.

Μετά τους Justin Bieber, Sabrina Carpenter και Karol G, η σκυτάλη περνά στη Dua Lipa και τη SZA

Το lineup του 2027 έρχεται μετά από μια διοργάνωση που συγκέντρωσε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής. Στο Coachella 2026, headliners ήταν οι Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G και Anyma, με τον καθένα να δίνει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα στη σκηνή.

Η Sabrina Carpenter παρουσίασε ένα θεατρικό show με αισθητική εμπνευσμένη από τον παλιό κινηματογράφο του Hollywood, εντυπωσιακά σκηνικά και απρόσμενες celebrity εμφανίσεις. Ο Justin Bieber επέλεξε μια πιο προσωπική προσέγγιση, συνδυάζοντας τραγούδια από την περίοδο του «Swag» με παλαιότερες επιτυχίες, τις οποίες παρουσίασε μέσα από βίντεο στο YouTube και τον φορητό υπολογιστή του.

Από την άλλη, η Karol G έγραψε τη δική της ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη solo Latina καλλιτέχνιδα που ανέλαβε το headline slot της κεντρικής σκηνής του Coachella. Η εμφάνισή της ξεχώρισε για την ενέργεια, τα εντυπωσιακά visuals και τη δυναμική σκηνική παρουσία.

Με τη Dua Lipa, τους Tame Impala, τη SZA και τον Daddy Yankee να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, το Coachella 2027 προετοιμάζεται για μια νέα μουσική συνάντηση που συνδυάζει διαφορετικές γενιές, κουλτούρες και ήχους. Και αν κρίνεις από τα πρώτα ονόματα που ανακοινώθηκαν, η επόμενη άνοιξη στην Καλιφόρνια έχει ήδη αποκτήσει το δικό της soundtrack.

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