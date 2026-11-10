Οι Fall Out Boy επιστρέφουν με τη μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας τους – Το νέο single και η έκπληξη στους fans

Με μια ματιά Οι Fall Out Boy ανακοίνωσαν τη μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας τους, την "Twilight of the Punks Tour" για το 2027.

Κυκλοφόρησαν νέο single, το "Aces", με έναν πιο "live" ήχο, σηματοδοτώντας την επιστροφή τους.

Ο κιθαρίστας Joe Trohman θα συμμετέχει στις συναυλίες, παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του.

Δεν υπάρχει επί του παρόντος νέο άλμπουμ, αλλά το συγκρότημα εξετάζει και άλλες δημιουργικές μορφές, όπως ένα μιούζικαλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, οι Fall Out Boy είναι ξανά στο προσκήνιο, όχι μόνο με ένα νέο, δυναμικό single, αλλά και με την ανακοίνωση της μεγαλύτερης headlining περιοδείας που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ. Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που το συγκρότημα κλείνει 25 χρόνια πορείας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους επιρροή στη μουσική σκηνή. Το νέο τους τραγούδι, «Aces», σηματοδοτεί την επιστροφή τους σε έναν πιο «live» ήχο, θυμίζοντας τις ρίζες τους, με την χαρακτηριστική κιθαριστική εισαγωγή του Joe Trohman και τα δυναμικά ντραμς του Andy Hurley.

«Είναι απίστευτο να βλέπεις πώς το πεδίο έχει ισοφαριστεί, όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει από το υπνοδωμάτιό του με ένα laptop», αναφέρει ο μπασίστας και στιχουργός Pete Wentz, τονίζοντας την εξέλιξη της μουσικής παραγωγής. «Αλλά, ταυτόχρονα, οι 10.000+ ώρες που έχει αφιερώσει ο Andy Hurley στα ντραμς είναι κάτι που είναι πολύ, πολύ δύσκολο να αναπαραχθεί τεχνητά».

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Ο Joe Trohman, ο οποίος πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τραυματισμό στο χέρι, θα είναι παρών στις συναυλίες, όπως επιβεβαίωσε ο Pete Wentz. Η «Twilight of the Punks Tour» θα επισκεφθεί 36 πόλεις παγκοσμίως το 2027. Στην Βόρεια Αμερική, η περιοδεία θα έχει ως support acts τους The Offspring, Good Charlotte και The Story So Far. Το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας ξεκινά στις 17 Μαΐου στην Πράγα, ενώ η 21ήμερη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική κάνει πρεμιέρα στις 13 Ιουλίου στο Άρλινγκτον του Τέξας και ολοκληρώνεται στις 26 Αυγούστου στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Οι προπωλήσεις εισιτηρίων ξεκινούν στις 11 Νοεμβρίου.

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της περιοδείας θα είναι η εμφάνιση των Fall Out Boy στο Soldier Field του Σικάγο στις 24 Ιουλίου, μια συναυλία που σηματοδοτεί την πρώτη τους εμφάνιση στο γήπεδο της γενέτειράς τους. «Θα μπορέσουν ποτέ οι Fall Out Boy να παίξουν ξανά στο Soldier Field; Δεν ξέρω», δηλώνει ο Pete Wentz. «Ελπίζω, αλλά ίσως και όχι. Οπότε, ίσως πρέπει να κάνουμε κάτι που θα προστεθεί στη Wikipedia του Soldier Field».

Ο Pete Wentz ξεκαθαρίζει ότι ο τίτλος «Twilight of the Punks» δεν υποδηλώνει αποχαιρετιστήρια περιοδεία. «Πάντα σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή αυτό που κάνεις είναι το τελευταίο σου, και πρέπει να είναι σημαντικό. [Αλλά] αυτό δεν είναι. Αυτό δεν λέω καθόλου. … Όσο περισσότερο μπαίνουμε στην οικογενειακή μας ζωή και τα λοιπά, ξέρω ότι έχει περάσει πολύς καιρός ανάμεσα στις περιοδείες και ανάμεσα στα άλμπουμ, και απλώς πιστεύω ότι είναι επειδή θέλουμε όλα να έχουν σημασία, και όχι απλώς, «Α, κάνουν περιοδεία κάθε τρία χρόνια και βγάζουν κάτι πρόχειρο»».

Η απουσία νέου άλμπουμ και η δημιουργική διαδικασία

Σχετικά με το αν το νέο τραγούδι θα οδηγήσει σε νέο άλμπουμ, ο Patrick Stump αναφέρει, παραλληλίζοντας την κατάσταση με τον Andrew Garfield και τις αρχικές του αρνήσεις για την επιστροφή του ως Spider-Man: «Είτε θα πω την αλήθεια, δηλαδή ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλμπουμ, και θα είναι, «Λοιπόν, λέει ψέματα γι’ αυτό»… Μπορώ ειλικρινά να πω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλμπουμ. Δεν δουλεύω αυτή τη στιγμή σε άλμπουμ.»

Ωστόσο, ο Pete Wentz προσθέτει: «Νιώθω ότι πρέπει να υπάρχει κάτι παραπάνω για να ολοκληρωθεί η εικόνα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι απλώς ένα άλμπουμ. Θα ήθελα πολύ να κάνουμε ένα μιούζικαλ Fall Out Boy. Απλά θέλω να κάνω κάτι με μια ελαφρώς παραμορφωμένη οπτική. Αλλά δεν υπάρχει άλμπουμ αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλμπουμ που θα βγάλουμε αύριο, εκτός αν ο Patrick έχει κάνει κάτι χωρίς να μιλήσει σε κανέναν.»

Ο Patrick Stump τονίζει ότι η δημιουργική συνεργασία του με τον Pete Wentz είναι συνεχής. «Οι άνθρωποι με ρωτούσαν πάντα», λέει, «‘Συνεχίζετε να γράφετε;’ Και εγώ λέω, ‘Γράφουμε πάντα… Δεν υπάρχει ποτέ μια περίοδος που δεν γράφω. Δεν υπάρχει ποτέ μια περίοδος που ο Pete και εγώ δεν μιλάμε και δεν γράφουμε. Απλώς, υπάρχουν πολλές φορές που δεν έχεις τίποτα που να νιώθεις ότι χρειάζεται να μοιραστείς. Και έτσι καταλήξαμε σε αυτό το τραγούδι, και ήταν σαν, «Ας μπούμε στο στούντιο». Είναι πραγματικά ένα πολύ φυσικό πράγμα.»

Για τον Pete Wentz, το τραγούδι ήταν αρκετά δυνατό για να τον βγάλει από την καθημερινότητα. «Η ζωή μου στο σπίτι είναι τόσο προσανατολισμένη σε εργασίες», λέει. «Απλώς πηγαίνεις στο επόμενο γεύμα ή στην επόμενη καθαριότητα. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να πεις, ‘Χμ, πώς θα ακουγόταν ένα τραγούδι των Fall Out Boy το 2026; Και πώς θα ήταν η φωνή μας; Και πώς θα έμοιαζε μια συναυλία;’ Πρέπει να υπάρχει ένας λόγος για να το κάνεις. Το να το κάνεις «απλώς επειδή» συνήθως δεν λειτουργεί για την τέχνη».

Το όραμα της μεγαλύτερης σκηνής

Ο Patrick Stump ακόμα προσπαθεί να συλλάβει την κλίμακα της περιοδείας, αν και θυμάται ότι είχε την ίδια αντίδραση όταν είδε τις λεπτομέρειες της πρώτης headlining περιοδείας των Fall Out Boy, που έπαιζε σε χώρους όπως το Metro του Σικάγο. «Σκέφτηκα, «Αυτό είναι τρελό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιστεύετε ότι θα γεμίσουμε αυτά τα μέρη»», λέει. «Και αυτοί μου λένε, ‘Όχι, αυτή είναι η δουλειά μας. Εμπιστέψου μας.’ Και αυτό έχει γίνει σχεδόν σε κάθε περιοδεία που έχουμε κάνει.» Όσο για αυτήν: «Η σκέψη με τραβάει έξω ουρλιάζοντας, γιατί σκέφτομαι, δεν μπορεί να υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι. Αλλά είναι αρκετά συναρπαστικό».

Ο Pete Wentz καλωσορίζει την ευκαιρία να φτάσουν στο μέγιστο δυνατό. «Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, και υπήρχε αυτό το καλοκαίρι – ήταν το Terminator 2, ήταν η περιοδεία των Guns N’ Roses–Metallica σε στάδια – και όλα έμοιαζαν σαν αυτό το μεγάλο, πρωτότυπο πράγμα που δεν είχα δει ποτέ πριν», λέει. «Δεν μπόρεσα να πάω. Οι γονείς μου δεν με άφησαν. Δεν νομίζω ότι με άφησαν να πάω στο T2, και σίγουρα δεν με άφησαν να πάω στους Guns N’ Roses–Metallica. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η ευκαιρία μας. Αυτή είναι η ευκαιρία μας να κάνουμε τη μεγαλύτερη εκδοχή του όλου πράγματος, και με έναν καθαρά Fall Out Boy τρόπο, να τα ρίξουμε όλα μέσα. Αυτή είναι η στιγμή να κάνουμε την παραγωγή που μοιάζει με μιούζικαλ, ή αυτή είναι η στιγμή να κάνουμε το εσωτερικό του μυαλού σου και να το κάνουμε σε ένα στάδιο.»

Ο Patrick Stump αφήνει κυρίως τη σύλληψη της σκηνικής παρουσίας στον Pete Wentz. «Αυτός είναι ο Pete», λέει. «Αυτή είναι σχεδόν η μεγαλύτερη έκφρασή του. Είναι σχεδόν μεγαλύτερο για εκείνον από τους στίχους, είναι η σκηνική παρουσία, και εγώ σκέφτομαι, ‘Αυτό είναι υπέροχο.’… Όταν πρόκειται για τα rock star πράγματα, στις τελευταίες δύο περιοδείες… Βρήκα πολλή άνεση στο να λέω απλώς, ‘Είμαι απλώς ένας αδαής που τραγουδάει.’ Πιστεύω ότι υπάρχει διασκέδαση σε αυτό… Κάνω λάθη και γελάω με τον εαυτό μου. Τα πιάνο πράγματα ήταν τόσο αστεία στην τελευταία περιοδεία. Οπότε θα ήθελα να προσπαθήσω να στήσω κάτι σαν αυτό, όπου θα έχω την ευκαιρία να είμαι απλώς αυτό που είμαι, γιατί πιστεύω ότι αυτό πλαισιώνει πραγματικά την ένταση των οραμάτων του Pete».

Καμία από τις παραγωγές δεν έχει σχεδιαστεί ακόμη. «Ό,τι συμβαίνει συνήθως είναι ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε όλο το πράγμα, και είναι βασικά χαρτοπολτός, και αυτοί λένε, «Δεν μπορείς να το περιοδεύσεις»», λέει ο Pete Wentz. «Και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να περιοδεύσουμε το πράγμα».

Ο Pete Wentz έχει ιδέες για κάποιο είδος καθηλωτικής εμπειρίας για τους θαυμαστές. «Μεγαλώσαμε με τον Jim Henson, με αυτή την απτή ιδέα, και πιστεύω βαθιά ότι θα πρέπει να μπορείς να μπεις στον κόσμο και να αγγίξεις το πράγμα και να νιώσεις το πράγμα», λέει. «Οπότε θέλω να μοιάζει με ένα σύμπαν από μόνο του ότι όταν οι άνθρωποι έρχονται στο Soldier Field, ή οπουδήποτε αλλού, θα μπορείτε να μπείτε στην εμπειρία και να νιώσετε ότι είστε μέσα σε αυτήν, και είναι κάτι που μπορείτε να βιώσετε μόνο εκεί».

Η κατάσταση των σχέσεων εντός των Fall Out Boy είναι ισχυρή, αναφέρει ο Pete Wentz, εν μέρει επειδή τα μέλη «έχουν επιτρέψει ο ένας στον άλλον να αλληλεπιδρά ως ενήλικες… Θα είμαστε στο αεροδρόμιο και κάποιο παιδί θα πλησιάσει τον Andy και θα του πει, ‘Ξεκίνησα να παίζω ντραμς λόγω εσένα.’ Και στο μυαλό μου, μέρος μου ακόμα τον φαντάζεται ως τον τύπο που γνώρισα όταν ήταν 16 ή 17. Και εγώ σκέφτομαι, ‘Andy Hurley;’ Αυτό σου δίνει την οπτική να λες, ω, ναι, μεγαλώσαμε, κάτι που είναι ωραίο».

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