Μουσική 05.11.2026

Νίνα Μαζάνη: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Πόσες Γωνιές»

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Το «Πόσες Γωνιές» είναι η νέα μουσική πρόταση της Νίνας Μαζάνη, ένα τραγούδι γεμάτο έντονες εικόνες και συναισθήματα
Mad.gr

H Νίνα Μαζάνη μας παρουσιάζει το νέο της κομμάτι «Πόσες Γωνιές» με ένα βίντεο κλιπ γεμάτο έντονες εικόνες και συναισθήματα!

Το «Πόσες Γωνιές» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://ninamazani.lnk.to/PosesGonies

Nina Mazani - Poses Gonies

Η Νίνα Μαζάνη έρχεται για να μας μαγέψει για ακόμη μία φορά με τη χαρακτηριστική ζεστή φωνή και την ξεχωριστή ερμηνεία της, παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι με τίτλο «Πόσες Γωνιές».

Ένα βαθιά συναισθηματικό κομμάτι, στο οποίο η Νίνα Μαζάνη υπογράφει τους στίχους, ενώ τη μουσική συνθέτει η ίδια μαζί με τον Χάρη Μιχαηλίδη και τον Γιάννη Μιχαηλίδη.

Με την ερμηνεία της δίνει ζωή σε κάθε στίχο και σε όλα εκείνα τα συναισθήματα που δύσκολα βρίσκουν λέξεις, δημιουργώντας ένα τραγούδι στο οποίο πολλοί θα αναγνωρίσουν κομμάτια της δικής τους ιστορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μουσική προσέγγιση του τραγουδιού, καθώς για πρώτη φορά σε κυκλοφορία της Νίνας Μαζάνη ακούμε τον ήχο του κλαρίνου. Η παρουσία του σε επιλεγμένα σημεία της σύνθεσης προσθέτει μια ιδιαίτερη μελωδική και συναισθηματική διάσταση, δένοντας αρμονικά με τη φωνή της και δίνοντας στο τραγούδι μια διαφορετική μουσική ταυτότητα.

Μόλις κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ του τραγουδιου σε σκηνοθεσία του Γιάννη Παπαδάκου!

Η Νίνα Μαζάνη μας παρασύρει σε αυτό το ταξίδι έντονων συναισθημάτων, δίνοντας εικόνα σε ένα τραγούδι που αγγίζει την καρδιά!

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Νίνα Μαζάνη
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