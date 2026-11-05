Μουσικά Νέα 05.11.2026

«Fire meets snow»: Η Έλενα Τσαγκρινού ανακοίνωσε το νέο της ντουέτο με την Otilia

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Η Έλενα Τσαγκρινού συνεργάζεται με τη Ρουμάνα τραγουδίστρια Otilia σε ένα νέο τραγούδι που κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Έλενα Τσαγκρινού ανακοίνωσε νέα συνεργασία με τη Ρουμάνα τραγουδίστρια Otilia.
  • Το νέο τραγούδι τιτλοφορείται «Fire meets snow» και θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου.
  • Η συνεργασία ενώνει καλλιτεχνικά την Ελλάδα και τη Ρουμανία.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης της Τσαγκρινού στο Instagram.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε άκρως γιορτινή διάθεση εμφανίστηκε η Έλενα Τσαγκρινού μέσα από μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια πρώτη γεύση από το επόμενο μουσικό της βήμα.

Η Έλενα Τσαγκρινού με εντυπωσιακό φόρεμα ποζάρει σε χώρο διασκέδασης, αναρτώντας για τα γενέθλια του γιου της.
https://www.instagram.com/elenatsagkrinou_official/

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να φορά χριστουγεννιάτικα λαμπάκια και να χορεύει στους ρυθμούς του νέου της τραγουδιού, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως ετοιμάζει μια ξεχωριστή συνεργασία με τη δημοφιλή Ρουμάνα τραγουδίστρια Otilia.

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Το νέο κομμάτι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου, με τις δύο καλλιτέχνιδες να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα μουσικό project που φέρνει κοντά την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Η Έλενα Τσαγκρινού δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την επικείμενη κυκλοφορία, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Guys we’re so so excited for … out 13.11». Μάλιστα, επέλεξε δύο χαρακτηριστικές φράσεις για να περιγράψει τη μουσική συνάντηση με την Otilia: «Fire meets snow… snow meets fire» και «Romania meets Greece», συνοδεύοντάς τες με τις αντίστοιχες σημαίες των 2 χωρών.

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Έλενα Τσαγκρινού ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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