Μουσικά Νέα 05.11.2026

Από τις Little Mix στην κορυφή: Η Jade Thirlwall πέτυχε το πρώτο της προσωπικό ρεκόρ στο Billboard

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Η Jade Thirlwall μπήκε για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100 ως solo καλλιτέχνιδα με το «Angel of My Dreams» και έγραψε ιστορία μετά τις Little Mix
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Jade Thirlwall, μέλος των Little Mix, πέτυχε την πρώτη της σόλο είσοδο στο Billboard Hot 100 με το τραγούδι «Angel of My Dreams».
  • Η επιτυχία του τραγουδιού οφείλεται στην αύξηση των streams, που πυροδοτήθηκε από τη συμμετοχή του στην επίδειξη μόδας της Victoria's Secret.
  • Η Kylie Jenner περπάτησε στην πασαρέλα με το «Angel of My Dreams» να παίζει, προκαλώντας viral αντίδραση στα social media.
  • Πριν τη σόλο επιτυχία, η Jade είχε τρεις συμμετοχές στο Hot 100 με τους Little Mix.
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Η Jade Thirlwall, μέλος του παγκοσμίου φήμης συγκροτήματος Little Mix, πανηγυρίζει την πρώτη της προσωπική είσοδο στο αμερικανικό chart Billboard Hot 100. Το σόλο single της, «Angel of My Dreams», κατέκτησε την 70η θέση για την εβδομάδα που ολοκληρώνεται στις 7 Νοεμβρίου, περισσότερο από δύο χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία. Με αυτή την επιτυχία, η Jade γίνεται το πρώτο μέλος των Little Mix που καταφέρνει να μπει στο Hot 100 ως σόλο καλλιτέχνης.

https://www.instagram.com/jadethirlwall
https://www.instagram.com/jadethirlwall

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος του τραγουδιού οφείλεται κυρίως στην ισχυρή του παρουσία στις πλατφόρμες streaming. Κατά την εβδομάδα παρακολούθησης (23-29 Οκτωβρίου), το «Angel of My Dreams» συγκέντρωσε 3.8 εκατομμύρια επίσημα streams στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας αύξηση 65%.

Διάβασε επίσης: Πώς η Kylie Jenner έκανε το «Angel of My Dreams» της JADE να εκτοξευτεί στα streams

Η επανεμφάνιση και η άνοδος του τραγουδιού συνδέονται άμεσα με τη συμμετοχή του στην επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret. Στις 18 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του event που μεταδόθηκε ζωντανά από το Λος Άντζελες, η Kylie Jenner περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας το Fantasy Bra αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, υπό τους ήχους του «Angel of My Dreams». Αυτή η στιγμή έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγώντας σε μια σημαντική αύξηση των streams. Σύμφωνα με αναφορές, την ημέρα της επίδειξης, το τραγούδι κατέγραψε 18.000 streams, ενώ την επόμενη μέρα εκτοξεύτηκε κατά 1.434% φτάνοντας τα 284.000 streams.

https://www.instagram.com/jadethirlwall
https://www.instagram.com/jadethirlwall

Η είσοδος του «Angel of My Dreams» στο Hot 100 έρχεται αμέσως μετά την επιτυχία του στο chart Hot Dance/Pop Songs, όπου έκανε ντεμπούτο στο Νο. 6 (εβδομάδα 31 Οκτωβρίου) και στην δεύτερη εβδομάδα του ανέβηκε στο Νο. 4. Πριν από αυτή τη σόλο επιτυχία, η Jade Thirlwall είχε ήδη καταγράψει τρεις συμμετοχές στο Billboard Hot 100 ως μέλος των Little Mix: το «Wings» (κορυφή στο Νο. 79 το 2013), το «Black Magic» (Νο. 67 το 2015) και το «Shout Out to My Ex» (Νο. 69 το 2016).

Οι Little Mix, που σχηματίστηκαν το 2011 στο βρετανικό «The X Factor» ως το πρώτο γκρουπ που κέρδισε τον διαγωνισμό, αποτελούνταν αρχικά από τις Jade Thirlwall, Perrie Edwards, Jesy Nelson και Leigh-Anne Pinnock. Το συγκρότημα έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε αμερικανικό chart του Billboard τον Μάρτιο του 2013 με το «Wings» να φτάνει στο Νο. 26 του Pop Airplay chart. Συνολικά, οι Little Mix είχαν πέντε τραγούδια στο Pop Airplay chart και δύο στο Dance Airplay, με το «Heartbreak Anthem» (μαζί με τους Galantis και David Guetta) να φτάνει στο Νο. 1 το 2021.

Στη Μεγάλη Βρετανία, οι Little Mix ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς, καταγράφοντας 25 τραγούδια στο Official Singles Chart μεταξύ 2011 και 2021, συμπεριλαμβανομένων πέντε Νο. 1 επιτυχιών: «Cannonball» (2011), «Wings» (2012), «Black Magic» (2015), «Shout Out to My Ex» (2016) και «Sweet Melody» (2021). Η Jesy Nelson αποχώρησε από το γκρουπ τον Δεκέμβριο του 2020, και οι υπόλοιπες τρεις γυναίκες έθεσαν το συγκρότημα σε παύση το 2022.

Το «Angel of My Dreams», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2024 μέσω της RCA Records, σηματοδότησε την πρώτη σόλο κυκλοφορία της Jade Thirlwall μετά την παύση των Little Mix. Ήταν επίσης η πρώτη της σόλο είσοδος σε chart του Billboard, φτάνοντας στο Νο. 175 του Billboard Global Excl. U.S. chart τον Αύγουστο. Το τραγούδι αποτέλεσε το lead single από το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ της Jade Thirlwall, «That’s Showbiz Baby!», το οποίο έφτασε στο Νο. 6 των Top Dance Albums και στο Νο. 24 των Top Album Sales τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι Little Mix στο κόκκινο χαλί των Brit Awards με εντυπωσιακές εμφανίσεις.
Little Mix

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη δυναμική της Jade Thirlwall ως σόλο καλλιτέχνιδας και τη δυνατότητα της μουσικής της να αγγίξει ένα ευρύτερο κοινό, ακόμα και μετά από μια επιτυχημένη πορεία με ένα από τα πιο δημοφιλή girl groups της εποχής.

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Billboard Billboard Hot 100 Jade Thirlwall
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