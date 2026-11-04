Η Diana Ross επιστρέφει στην Αυστραλία μετά από 20 χρόνια για μία και μοναδική συναυλία

Η Diana Ross επιστρέφει στην Αυστραλία τον Μάρτιο του 2027 για μία μοναδική συναυλία στο Centennial Park του Σίδνεϊ μετά από 20 χρόνια

Με μια ματιά Η Diana Ross επιστρέφει στην Αυστραλία για μία μοναδική συναυλία στο Σίδνεϊ στις 5 Μαρτίου 2027.

Η συναυλία, μέρος του Sydney Summertime, πραγματοποιείται την παραμονή του Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras.

Η Ross είναι η τρίτη διεθνής επικεφαλίδα του Sydney Summertime, μετά τους The Strokes και Kings of Leon.

Η εμφάνισή της αναμένεται να ενισχύσει τον τουρισμό και να προσφέρει οικονομικά οφέλη στην περιοχή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Diana Ross, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αυστραλία για την πρώτη της συναυλία μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η θρυλική τραγουδίστρια, γνωστή ως η «Βασίλισσα της Motown», θα ανέβει στη σκηνή για μια αποκλειστική, μοναδική εμφάνιση στο Σίδνεϊ, την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2027.

Η εμφάνιση αυτή, που εντάσσεται στη σειρά συναυλιών Sydney Summertime, πραγματοποιείται την παραμονή της μεγάλης παρέλασης του Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, ενός γεγονότος που γιορτάζει την ποικιλομορφία και την αποδοχή. Η Diana Ross θα παρουσιάσει το σόου «Freedom in Motion» στο Centennial Park, όπως ανακοινώθηκε από την Black Peach Touring, την εταιρεία παραγωγής που ιδρύθηκε πέρυσι από την Jessica Ducrou, συνιδρύτρια και πρώην CEO της Secret Sounds Group.

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«Η Diana Ross είναι ένα απόλυτο είδωλο και το γεγονός ότι επέλεξε το Sydney Summertime για τη μοναδική της εμφάνιση στην Αυστραλία, μια μόνο βραδιά στο Centennial Park, την παραμονή του Mardi Gras, είναι ακριβώς η αξέχαστη στιγμή που δημιουργήσαμε αυτή τη σειρά για να προσφέρουμε», δήλωσαν οι Jessica Ducrou και Elise Huntley, συνιδρύτριες και διευθύντριες της Black Peach. «Θα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό».

Η Diana Ross αποτελεί την τρίτη διεθνή επικεφαλίδα που επιβεβαιώνεται για την εναρκτήρια σεζόν του Sydney Summertime το 2027, μετά τα συγκροτήματα The Strokes και Kings of Leon. Μαζί της, στη σκηνή θα εμφανιστεί και το βρετανικό ηλεκτρονικό δίδυμο Groove Armada για ένα DJ set, ενώ σύντομα αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις καλλιτεχνών.

Η σειρά συναυλιών, που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, τελεί υπό την υποστήριξη της Destination NSW, της κύριας κρατικής υπηρεσίας για την τουριστική οικονομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η Diana Ross, με μια καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες και μια συλλογή επιτυχιών που αγαπήθηκαν από γενιές θαυμαστών, περιγράφεται από τον υπουργό εργασίας και τουρισμού της Νέας Νότιας Ουαλίας, Steve Kamper, ως «μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνεύτριες στην ιστορία της μουσικής».

«Το να έχουμε μια διεθνή σούπερ σταρ του διαμετρήματός της επικεφαλής του Sydney Summertime για μια αποκλειστική αυστραλιανή παράσταση είναι ένα τεράστιο κέρδος για τη Νέα Νότια Ουαλία», πρόσθεσε ο Steve Kamper. «Εκδηλώσεις σαν αυτή αποτελούν ισχυρό μοχλό τουρισμού. Φέρνουν περισσότερους επισκέπτες στην πολιτεία μας, δημιουργώντας οικονομικά οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, και ενισχύουν τη φήμη της Νέας Νότιας Ουαλίας ως προορισμού για παγκόσμιας κλάσης ζωντανή μουσική και ψυχαγωγία».

Η δυναμική ντίβα είχε εμφανιστεί τελευταία φορά στην Αυστραλία τον Νοέμβριο του 2006, δίνοντας συναυλίες στη Μελβούρνη (Regent Theatre και Flemington Racecourse) και στο Σίδνεϊ (Capitol Theatre).

Οι προπωλήσεις για τη συναυλία της στο Sydney Summertime ξεκινούν τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 9 π.μ. τοπική ώρα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα blackpeach.co/dianaross.

Η μουσική της Diana Ross, τόσο ως επικεφαλής των Supremes όσο και ως σόλο καλλιτέχνιδα, έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στην ιστορία της μουσικής. Η επιστροφή της στην Αυστραλία αναμένεται με μεγάλο ενθουσιασμό από τους θαυμαστές της, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της σκηνικής της παρουσίας.

Επιπλέον, η Diana Ross έχει βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τραγούδια της να ανεβαίνουν στην κορυφή του Billboard, χάρη στη σύνδεσή τους με δημοφιλή φαινόμενα όπως το Stranger Stranger Things και το Candy Crush Saga, αποδεικνύοντας την διαχρονική της απήχηση.

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