Το brand Coperni διακόπτει τη λειτουργία του μετά από 8 χρόνια

Η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετά ένα από τα πιο ιδιαίτερα brands της νέας γενιάς, καθώς η Coperni βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σημαντική επιχειρηματική εξέλιξη. Το γαλλικό label που έγινε γνωστό για τις πρωτοποριακές ιδέες του, τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις viral στιγμές στις πασαρέλες φαίνεται να κλείνει έναν μεγάλο κύκλο της πορείας του. Οι ιδρυτές του, Arnaud Vaillant και Sébastien Meyer, ανακοίνωσαν ότι η Coperni SAS διακόπτει τη λειτουργία της, έπειτα από μήνες προσπαθειών να βρεθεί λύση στα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα της εταιρείας.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια κοινή ανακοίνωση των δύο σχεδιαστών στα social media, στην οποία μίλησαν ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν το τελευταίο διάστημα. Όπως αποκάλυψαν, προσπάθησαν να διασώσουν την επιχείρηση και να καταλήξουν σε συμφωνία με την Tomorrow, τον μέτοχο και διανομέα της, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση. Έτσι, η απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας της Coperni SAS ήρθε ως το τέλος μιας ιδιαίτερα απαιτητικής περιόδου.

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Στο μήνυμά τους, οι δύο δημιουργοί εξέφρασαν τη λύπη τους για αυτή την εξέλιξη, κάνοντας παράλληλα μια αναδρομή στα 8 χρόνια της κοινής τους προσπάθειας. Δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν όσους συνέβαλαν στην ανάπτυξη του brand, από τις ομάδες και τους συνεργάτες τους μέχρι τους αγοραστές, τα καταστήματα, τα εργοστάσια και τους ανθρώπους του Τύπου που στήριξαν τη δημιουργική τους πορεία.

Tο brand που έκανε την τεχνολογία μέρος της μόδας

Από την ίδρυσή της, η Coperni είχε έναν ξεκάθαρο στόχο, να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στη μόδα, την τεχνολογία και το σύγχρονο design. Οι Arnaud Vaillant και Sébastien Meyer δημιούργησαν ένα brand με αναγνωρίσιμη αισθητική, το οποίο δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση όμορφων ρούχων, αλλά αναζητούσε διαρκώς νέους τρόπους να εκπλήσσει το κοινό. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από συλλογές και επιδείξεις που κατάφερναν να μετατρέπουν την πασαρέλα σε ένα πεδίο δημιουργικού πειραματισμού.

Η στιγμή που άλλαξε τα δεδομένα για το γαλλικό label ήταν το show Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Εκεί, η Bella Hadid ανέβηκε στην πασαρέλα φορώντας ένα φόρεμα που δημιουργήθηκε μπροστά στα μάτια του κοινού, καθώς ειδικοί ψέκαζαν το σώμα της με ένα πρωτοποριακό υλικό που μετατρεπόταν σε ύφασμα. Το συγκεκριμένο fashion moment έγινε viral σε ολόκληρο τον κόσμο, χαρίζοντας στην Coperni μια θέση ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της σύγχρονης μόδας.

Εξίσου σημαντική ήταν και η επιτυχία των αξεσουάρ της, με τη Swipe Bag να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σχέδια της. Με ιδιαίτερο σχήμα και φουτουριστική αισθητική, η τσάντα απέκτησε φανατικό κοινό, αποδεικνύοντας ότι η Coperni μπορούσε να μεταφέρει τη δημιουργική της ταυτότητα και πέρα από τα εντυπωσιακά fashion shows.

Οι επιχειρηματικές δυσκολίες και το ερωτηματικό για το μέλλον του brand

Η ανακοίνωση των ιδρυτών δεν ήρθε εντελώς απρόσμενα, καθώς τους προηγούμενους μήνες είχαν γίνει γνωστές αρκετές εξελίξεις γύρω από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Η απουσία της Coperni από το επίσημο πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Φεβρουάριο του 2026 αποτέλεσε μία από τις πρώτες ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τον Ιούνιο, η Coperni SAS πέρασε σε καθεστώς δικαστικής αναδιάρθρωσης, ενώ τον Οκτώβριο αναφέρθηκε ότι είχαν κατατεθεί τρεις προτάσεις για την εξαγορά της.

Παρά τη διακοπή λειτουργίας της Coperni SAS, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που αξίζει να ξεκαθαριστεί. Η ανακοίνωση αφορά τη συγκεκριμένη εταιρική οντότητα και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το όνομα Coperni εξαφανίζεται οριστικά από τη διεθνή fashion σκηνή. Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν θα υπάρξει κάποια νέα συμφωνία που θα επιτρέψει τη συνέχιση του brand παραμένει ανοιχτό.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, οι δύο σχεδιαστές επέλεξαν να επικεντρωθούν σε όσα κατάφεραν να δημιουργήσουν μέσα από αυτή τη διαδρομή, εκφράζοντας την υπερηφάνειά τους για την κοινή τους δουλειά και ευχαριστώντας όλους όσοι έγιναν μέρος της ιστορίας της Coperni. Το μήνυμά τους ολοκληρώθηκε με τη φράση «See you soon», αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο αισιοδοξίας για το επόμενο κεφάλαιο. Για ένα brand που κατάφερε να κάνει τη μόδα να συζητηθεί με εντελώς διαφορετικούς όρους, το ερώτημα πλέον είναι αν αυτή θα είναι πράγματι η τελευταία του εμφάνιση ή απλώς η αρχή μιας νέας εποχής.

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