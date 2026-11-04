Fashion 04.11.2026

Το brand Coperni διακόπτει τη λειτουργία του μετά από 8 χρόνια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι ιδρυτές της Coperni ανακοίνωσαν τη διακοπή λειτουργίας της εταιρείας, έπειτα από 8 χρόνια πορείας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετά ένα από τα πιο ιδιαίτερα brands της νέας γενιάς, καθώς η Coperni βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σημαντική επιχειρηματική εξέλιξη. Το γαλλικό label που έγινε γνωστό για τις πρωτοποριακές ιδέες του, τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις viral στιγμές στις πασαρέλες φαίνεται να κλείνει έναν μεγάλο κύκλο της πορείας του. Οι ιδρυτές του, Arnaud Vaillant και Sébastien Meyer, ανακοίνωσαν ότι η Coperni SAS διακόπτει τη λειτουργία της, έπειτα από μήνες προσπαθειών να βρεθεί λύση στα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα της εταιρείας.

https://www.instagram.com/coperni/
https://www.instagram.com/coperni/

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια κοινή ανακοίνωση των δύο σχεδιαστών στα social media, στην οποία μίλησαν ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν το τελευταίο διάστημα. Όπως αποκάλυψαν, προσπάθησαν να διασώσουν την επιχείρηση και να καταλήξουν σε συμφωνία με την Tomorrow, τον μέτοχο και διανομέα της, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση. Έτσι, η απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας της Coperni SAS ήρθε ως το τέλος μιας ιδιαίτερα απαιτητικής περιόδου.

Διάβασε επίσης: Τα πιο glamorous Χριστούγεννα βρίσκονται στο ξενοδοχείο του οίκου Dolce & Gabbana

Στο μήνυμά τους, οι δύο δημιουργοί εξέφρασαν τη λύπη τους για αυτή την εξέλιξη, κάνοντας παράλληλα μια αναδρομή στα 8 χρόνια της κοινής τους προσπάθειας. Δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν όσους συνέβαλαν στην ανάπτυξη του brand, από τις ομάδες και τους συνεργάτες τους μέχρι τους αγοραστές, τα καταστήματα, τα εργοστάσια και τους ανθρώπους του Τύπου που στήριξαν τη δημιουργική τους πορεία.

https://www.instagram.com/coperni/
https://www.instagram.com/coperni/

Tο brand που έκανε την τεχνολογία μέρος της μόδας

Από την ίδρυσή της, η Coperni είχε έναν ξεκάθαρο στόχο, να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα στη μόδα, την τεχνολογία και το σύγχρονο design. Οι Arnaud Vaillant και Sébastien Meyer δημιούργησαν ένα brand με αναγνωρίσιμη αισθητική, το οποίο δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση όμορφων ρούχων, αλλά αναζητούσε διαρκώς νέους τρόπους να εκπλήσσει το κοινό. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από συλλογές και επιδείξεις που κατάφερναν να μετατρέπουν την πασαρέλα σε ένα πεδίο δημιουργικού πειραματισμού.

Η στιγμή που άλλαξε τα δεδομένα για το γαλλικό label ήταν το show Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Εκεί, η Bella Hadid ανέβηκε στην πασαρέλα φορώντας ένα φόρεμα που δημιουργήθηκε μπροστά στα μάτια του κοινού, καθώς ειδικοί ψέκαζαν το σώμα της με ένα πρωτοποριακό υλικό που μετατρεπόταν σε ύφασμα. Το συγκεκριμένο fashion moment έγινε viral σε ολόκληρο τον κόσμο, χαρίζοντας στην Coperni μια θέση ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της σύγχρονης μόδας.

Εξίσου σημαντική ήταν και η επιτυχία των αξεσουάρ της, με τη Swipe Bag να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σχέδια της. Με ιδιαίτερο σχήμα και φουτουριστική αισθητική, η τσάντα απέκτησε φανατικό κοινό, αποδεικνύοντας ότι η Coperni μπορούσε να μεταφέρει τη δημιουργική της ταυτότητα και πέρα από τα εντυπωσιακά fashion shows.

Οι επιχειρηματικές δυσκολίες και το ερωτηματικό για το μέλλον του brand

Η ανακοίνωση των ιδρυτών δεν ήρθε εντελώς απρόσμενα, καθώς τους προηγούμενους μήνες είχαν γίνει γνωστές αρκετές εξελίξεις γύρω από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Η απουσία της Coperni από το επίσημο πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Φεβρουάριο του 2026 αποτέλεσε μία από τις πρώτες ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τον Ιούνιο, η Coperni SAS πέρασε σε καθεστώς δικαστικής αναδιάρθρωσης, ενώ τον Οκτώβριο αναφέρθηκε ότι είχαν κατατεθεί τρεις προτάσεις για την εξαγορά της.

https://www.instagram.com/coperni/
https://www.instagram.com/coperni/

Παρά τη διακοπή λειτουργίας της Coperni SAS, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που αξίζει να ξεκαθαριστεί. Η ανακοίνωση αφορά τη συγκεκριμένη εταιρική οντότητα και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το όνομα Coperni εξαφανίζεται οριστικά από τη διεθνή fashion σκηνή. Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν θα υπάρξει κάποια νέα συμφωνία που θα επιτρέψει τη συνέχιση του brand παραμένει ανοιχτό.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, οι δύο σχεδιαστές επέλεξαν να επικεντρωθούν σε όσα κατάφεραν να δημιουργήσουν μέσα από αυτή τη διαδρομή, εκφράζοντας την υπερηφάνειά τους για την κοινή τους δουλειά και ευχαριστώντας όλους όσοι έγιναν μέρος της ιστορίας της Coperni. Το μήνυμά τους ολοκληρώθηκε με τη φράση «See you soon», αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο αισιοδοξίας για το επόμενο κεφάλαιο. Για ένα brand που κατάφερε να κάνει τη μόδα να συζητηθεί με εντελώς διαφορετικούς όρους, το ερώτημα πλέον είναι αν αυτή θα είναι πράγματι η τελευταία του εμφάνιση ή απλώς η αρχή μιας νέας εποχής.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Coperni
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Diana Ross επιστρέφει στην Αυστραλία μετά από 20 χρόνια για μία και μοναδική συναυλία

Η Diana Ross επιστρέφει στην Αυστραλία μετά από 20 χρόνια για μία και μοναδική συναυλία

04.11.2026
Επόμενο
Κωμικός χρησιμοποίησε την πλοκή του «The Lion King» σε συνέντευξη και το AI δεν κατάλαβε τίποτα

Κωμικός χρησιμοποίησε την πλοκή του «The Lion King» σε συνέντευξη και το AI δεν κατάλαβε τίποτα

04.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα πιο glamorous Χριστούγεννα βρίσκονται στο ξενοδοχείο του οίκου Dolce & Gabbana
Fashion

Τα πιο glamorous Χριστούγεννα βρίσκονται στο ξενοδοχείο του οίκου Dolce & Gabbana

04.11.2026
Rihanna: Η χριστουγεννιάτικη συλλογή της Savage X Fenty έχει την πιο sexy πρωταγωνίστρια
Fashion

Rihanna: Η χριστουγεννιάτικη συλλογή της Savage X Fenty έχει την πιο sexy πρωταγωνίστρια

04.11.2026
Cobb salad: Η διάσημη αμερικάνικη σαλάτα που αποτελεί από μόνη της ένα πλήρες γεύμα
Food

Cobb salad: Η διάσημη αμερικάνικη σαλάτα που αποτελεί από μόνη της ένα πλήρες γεύμα

04.11.2026
5 knitwear θησαυροί από τα Stradivarius που θα απογειώσουν το φθινοπωρινό σου στυλ
Fashion

5 knitwear θησαυροί από τα Stradivarius που θα απογειώσουν το φθινοπωρινό σου στυλ

04.11.2026
Ποιος είπε ότι ο χορός έχει ηλικία – Το ζευγάρι που χόρεψε το «Beat It» στη Ρώμη και έγινε viral
Life

Ποιος είπε ότι ο χορός έχει ηλικία – Το ζευγάρι που χόρεψε το «Beat It» στη Ρώμη και έγινε viral

04.11.2026
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το νέο χόμπι που πρόσθεσε στην καθημερινότητά της και αξίζει να δοκιμάσεις
Fitness & Athletics

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το νέο χόμπι που πρόσθεσε στην καθημερινότητά της και αξίζει να δοκιμάσεις

04.11.2026
Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend
Beauty

Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend

04.11.2026
Ο οίκος Versace επιστρέφει με τον Pieter Mulier στην υψηλή ραπτική και ετοιμάζει ένα νέο κεφάλαιο στο Παρίσι
Fashion

Ο οίκος Versace επιστρέφει με τον Pieter Mulier στην υψηλή ραπτική και ετοιμάζει ένα νέο κεφάλαιο στο Παρίσι

04.11.2026
Η H&M έφερε την punk αισθητική της MLMA σε έναν χώρο που μοιάζει με έργο τέχνης
Fashion

Η H&M έφερε την punk αισθητική της MLMA σε έναν χώρο που μοιάζει με έργο τέχνης

04.11.2026
5 knitwear θησαυροί από τα Stradivarius που θα απογειώσουν το φθινοπωρινό σου στυλ

5 knitwear θησαυροί από τα Stradivarius που θα απογειώσουν το φθινοπωρινό σου στυλ

Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend

Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend

Πώς φτιάχνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σπιτικό peanut butter με 1 μόνο υλικό

Πώς φτιάχνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σπιτικό peanut butter με 1 μόνο υλικό

Αυτά είναι τα 5 outfits που θέλεις στη βαλίτσα σου για τις χειμερινές σου απόδρασεις

Αυτά είναι τα 5 outfits που θέλεις στη βαλίτσα σου για τις χειμερινές σου απόδρασεις

Η νέα τάση στη διακόσμηση που κάνει το λευκό να χάνει τη θέση του

Η νέα τάση στη διακόσμηση που κάνει το λευκό να χάνει τη θέση του

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη