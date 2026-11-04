Yolo 04.11.2026

Κωμικός χρησιμοποίησε την πλοκή του «The Lion King» σε συνέντευξη και το AI δεν κατάλαβε τίποτα

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Μια απίθανη φάρσα με πρωταγωνιστή το «The Lion King» ανέδειξε τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης στις αυτοματοποιημένες συνεντεύξεις εργασίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κωμικός χρησιμοποίησε την πλοκή του «The Lion King» σε αυτοματοποιημένη συνέντευξη.
  • Το AI σύστημα, Max, δεν αντιλήφθηκε τη φανταστική φύση της ιστορίας.
  • Το AI απάντησε σοβαρά σε γεγονότα όπως δολοφονία και συνομιλία με νεκρό.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει αδυναμίες των AI στην κατανόηση πλαισίου και χιούμορ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην εποχή της αυτοματοποιημένης προσλήψης, όπου τα chatbots και τα προηγμένα αλγοριθμικά συστήματα αναλαμβάνουν την πρώτη επαφή με τους υποψήφιους εργαζομένους, ένας κωμικός αποφάσισε να δοκιμάσει τα όρια της τεχνολογίας. Ο Graham Dot Zip, γνωστός για τις ευρηματικές του φάρσες, έκανε κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια «ηθική» παραπλάνηση, χρησιμοποιώντας την πλοκή της πολυαγαπημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων «The Lion King» κατά τη διάρκεια μιας αυτοματοποιημένης συνέντευξης για εργασία.

Σκηνή από την ταινία The Lion King με τον Σίμπα, τον Μουφάσα, τη Σαράμπι και τον Ραφίκι.
Στιγμιότυπο από την κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων The Lion King.

Η δοκιμή, όπως αποκαλύφθηκε σε ένα βίντεο που έγινε viral, αφορούσε την αλληλεπίδραση του κωμικού με ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο λειτουργούσε ως «talent partner» για μια εταιρεία. Το σύστημα, με το όνομα Max, παρουσιάστηκε στον Graham Dot Zip, του ζήτησε να μιλήσει για τον εαυτό του και στη συνέχεια του έθεσε ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική του πορεία, τα λάθη που έχει κάνει και τα μαθήματα που έχει αντλήσει.

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Ο κωμικός, αντί να δώσει αληθινές απαντήσεις, άρχισε να αφηγείται την ιστορία του Simba, του νεαρού λιονταριού που χάνει τον πατέρα του και εξορίζεται. Περιέγραψε πώς ένας θείος του, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από την οικογενειακή επιχείρηση, τον προσκάλεσε σε μια συνάντηση, όπου συνέβη ένα «περιστατικό με γιγάντιες αντιλόπες» (wildebeest), και πώς ο πατέρας του πέθανε για να τον σώσει. Η Max, το AI, αντέδρασε με απόλυτη σοβαρότητα, εκφράζοντας τη λύπη της για την απώλεια του πατέρα του, χωρίς να δείξει καμία ένδειξη ότι αντιλαμβάνεται την παραμυθένια φύση της ιστορίας.

https://www.instagram.com/graham.zip/
https://www.instagram.com/graham.zip/

Στη συνέχεια, ο Graham Dot Zip συνέχισε την αφήγηση, περιγράφοντας πώς πέρασε χρόνια σε έναν «χαλαρό ρόλο» με δύο νέους συνεργάτες, υιοθετώντας τη φιλοσοφία τους περί «μη ευθυνών, μη ανησυχιών». Η Max θεώρησε αυτή τη φάση ως μια «πολύτιμη αλλαγή προοπτικής». Όταν ο κωμικός ανέφερε ότι συμβουλεύτηκε «εξωτερικούς συμβούλους» και είχε μια «σύντομη συζήτηση με τον αείμνηστο πατέρα του» για να αποφασίσει να επιστρέψει στην επιχείρηση, η Max δεν έδειξε καμία έκπληξη, παρά μόνο συνέχισε να θέτει ερωτήσεις για συστάσεις.

Το αποκορύφωμα της «συνέντευξης» ήταν όταν ο Graham Dot Zip αποκάλυψε ότι μία από τις δύο προτεινόμενες συστάσεις του είχε σκοτωθεί από την άλλη, και όταν η Max τον ρώτησε τι είχε μάθει από όλη αυτή την εμπειρία, εκείνος απάντησε: «Το ένα μεγάλο μάθημα που πήρα είναι να ζητάω πάντα μια ατζέντα πριν από μια συνάντηση, ειδικά όταν αυτή λαμβάνει χώρα στο φαράγγι».

Η ειρωνεία και το χιούμορ της κατάστασης έγκειται στο γεγονός ότι η Max, το AI, ανταποκρίθηκε με πλήρη σοβαρότητα σε μια ιστορία που περιλάμβανε δολοφονία, ένα περιστατικό με άγρια ζώα, μια περίοδο ζωής με «συνεργάτες» που είχαν φιλοσοφία «χωρίς ευθύνες», και μια «συνομιλία» με έναν νεκρό γονέα. Το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν εντόπισε την παραμυθένια φύση της αφήγησης, αλλά εστίαζε αποκλειστικά στα «επαγγελματικά» μαθήματα, προκάλεσε γέλιο στους χρήστες των social media.

Οι αντιδράσεις στα σχόλια κάτω από το βίντεο ήταν ποικίλες, με πολλούς να επισημαίνουν την «αθωότητα» της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άλλοι έβρισκαν χιουμοριστική την οπτική σύγχυση της avatar του AI, η οποία, όπως ανέφεραν, «έδειχνε τα μάτια της ανοιχτά» για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, χάνοντας τη συγχρονισμό με τα λεγόμενά της.

https://www.instagram.com/graham.zip/
https://www.instagram.com/graham.zip/

Ο ίδιος ο Graham Dot Zip έχει δηλώσει ότι τα βίντεό του είναι «στημένα, αλλά όχι σεναριακά», επιβεβαιώνοντας ότι η AI αυτοσχεδιάζει κάθε απάντησή της. Η ενέργειά του αυτή αναδεικνύει τόσο τις δυνατότητες όσο και τις τρέχουσες αδυναμίες των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην κατανόηση του περιβάλλοντος και του ανθρώπινου λόγου, ειδικά όταν αυτός εμπεριέχει μεταφορές ή αναφορές σε φανταστικά σενάρια.

Η πλοκή του «The Lion King», που περιλαμβάνει προδοσία, απώλεια, εξορία και τελική δικαίωση, αποδείχθηκε αρκετά πειστική για να «πείσει» ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την καταλληλότητα υποψηφίων για μια θέση εργασίας. Το περιστατικό αυτό θέτει ερωτήματα σχετικά με το πόσο αξιόπιστα είναι τα αυτοματοποιημένα συστήματα προσλήψεων και πόσο εύκολα μπορούν να παραπλανηθούν από δημιουργικές αφηγήσεις.

Ενώ η τεχνολογία AI εξελίσσεται ραγδαία, περιστατικά όπως αυτό του Graham Dot Zip υπενθυμίζουν ότι η ανθρώπινη κρίση, η κατανόηση του πλαισίου και η αναγνώριση του χιούμορ παραμένουν αναντικατάστατες, τουλάχιστον προς το παρόν.

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The Lion King Τεχνητή Νοημοσύνη
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