Το μυστικό της «Έναστρης Νύχτας»: Ποια είναι η ακριβής ημερομηνία που ενέπνευσε τον Vincent van Gogh

Τα εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης από τη Νότια Κορέα που ανοίγουν έναν εντελώς νέο δρόμο στην ανάλυση των εμβληματικών έργων του μεγάλου καλλιτέχνη

Με μια ματιά Νέα έρευνα αστρονόμων αποκαλύπτει την ακριβή ημερομηνία έμπνευσης του πίνακα «Έναστρη Νύχτα».

Η ανάλυση λογισμικού αστρονομίας ταυτοποίησε τις Υάδες αντί για τον Κριό στον πίνακα.

Η 22η Ιουλίου 1889 είναι η μοναδική ημερομηνία που ταιριάζει με τη θέση ουράνιων σωμάτων και καιρικών συνθηκών.

Η έρευνα ενισχύει την παρατηρητικότητα του Van Gogh και ανοίγει δρόμους για ανάλυση άλλων έργων του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις σταθεί έστω και μία φορά μπροστά από τον πίνακα «The Starry Night», είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχεις χαθεί στις μαγευτικές, δινώδεις πινελιές που αποτυπώνουν τον ουρανό πάνω από το άσυλο του Saint-Rémy-de-Provence στη Γαλλία. Για δεκαετίες, οι ιστορικοί τέχνης υπέθεταν ότι ο Vincent van Gogh εμπνεύστηκε αυτό το αριστούργημα κατά τη διάρκεια μιας νύχτας του Ιουνίου του 1889, βασιζόμενοι σε μια επιστολή που είχε στείλει στον αδελφό του Theo, όπου περιέγραφε μια νέα μελέτη για έναν έναστρο ουρανό. Ωστόσο, μια ολοκαίνουργια έρευνα από αστρονόμους της Νότιας Κορέας έρχεται να ανατρέψει πλήρως τα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αποδεικνύοντας ότι ο διάσημος ζωγράφος δεν αποτύπωσε μια φανταστική σύνθεση, αλλά ένα πέρα για πέρα πραγματικό ουράνιο θέαμα.

Χρησιμοποιώντας προηγμένο λογισμικό αστρονομίας, οι ερευνητές αναπαρέστησαν με ακρίβεια τον νυχτερινό ουρανό κάθε βραδιάς του Ιουνίου και του Ιουλίου του 1889, συγκρίνοντας τη θέση των αστεριών, της ημισελήνου και της Αφροδίτης με τα ουράνια χαρακτηριστικά του πίνακα. Ενώ προηγούμενες μελέτες υπέθεταν ότι ο αστερισμός που δεσπόζει στο έργο ήταν ο Κριός, η νέα ανάλυση έδειξε ότι τα αστέρια ταυτίζονται πολύ περισσότερο με τις Υάδες, ένα αστεροειδές σμήνος σε σχήμα V στον αστερισμό του Ταύρου. Όλα τα στοιχεία συνέκλιναν τελικά σε μία πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία που ταιριάζει απόλυτα με το σκηνικό: την 22η Ιουλίου 1889, μια νύχτα που τα αρχεία καιρού επιβεβαιώνουν ότι ο ουρανός ήταν απόλυτα καθαρός.

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Η σπουδαία αυτή ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, αποδεικνύει την ορθότητα της παρατηρητικότητας του Vincent van Gogh και ανοίγει έναν νέο, διεπιστημονικό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και τις θετικές επιστήμες. Όπως δήλωσε ο Elijah Jeong-hyun Kim, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, διευθύνων σύμβουλος της SLLAB και υποψήφιος διδάκτορας στο Kyung Hee University, η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να εφαρμόσει την ίδια μέθοδο και σε άλλα έργα του καλλιτέχνη, όπως το Café Terrace at Night. Αν θέλεις να μάθεις τις λεπτομέρειες πίσω από αυτή την αστρονομική αποκωδικοποίηση και το πώς η επιστήμη ξαναγράφει την ιστορία της τέχνης, συνέχισε να διαβάζει.

Η αστρονομική ταυτοποίηση των αστερισμών και της ημισελήνου

Η ερευνητική ομάδα δεν περιορίστηκε σε μια απλή αισθητική εκτίμηση, αλλά προχώρησε σε μια αυστηρή χαρτογράφηση του ουρανού όπως φαίνεται από το Saint-Rémy-de-Provence. Η τοποθέτηση της Αφροδίτης ακριβώς κάτω από την ημισέληνο και η ακριβής διάταξη των αστεριών του σμήνους των Υάδων προσέφεραν τις αποδείξεις που έλειπαν. Η 22η Ιουλίου 1889 αποδείχθηκε η μοναδική βραδιά όπου όλα αυτά τα ουράνια σώματα βρίσκονταν στην ακριβή σχετική θέση που αποτύπωσε ο καλλιτέχνης στον καμβά του.

Η επιβεβαίωση από τα μετεωρολογικά αρχεία του 1889

Για να ενισχύσουν το συμπέρασμά τους, οι επιστήμονες ανέτρεξαν στα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα της εποχής για τη νοτιοανατολική Γαλλία. Τα στοιχεία επιβεβαίωσαν ότι τη συγκεκριμένη νύχτα της 22ας Ιουλίου, η ατμόσφαιρα πάνω από την περιοχή ήταν εξαιρετικά διαυγής, προσφέροντας στον Vincent van Gogh την ανεμπόδιστη θέα που χρειαζόταν από το παράθυρό του. Αυτό το εύρημα καταρρίπτει την άποψη ότι ο ζωγράφος βασίστηκε αποκλειστικά στη φαντασία του, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να μεταμορφώνει την πραγματικότητα σε διαχρονική τέχνη.

Το μέλλον της έρευνας στα νυχτερινά αριστουργήματα

Η επιτυχία της μελέτης για το The Starry Night αποτελεί μόνο την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας επανεξέτασης των έργων του καλλιτέχνη. Επόμενος στόχος των ερευνητών είναι η ανάλυση του πίνακα Café Terrace at Night, στον οποίο πιστεύουν ότι βρίσκεται αποτυπωμένο το Θερινό Τρίγωνο. Η συνεχιζόμενη αυτή έρευνα υπόσχεται να αποκαλύψει κι άλλα κρυμμένα μυστικά, αποδεικνύοντας ότι ο ουρανός του Vincent van Gogh έχει ακόμα πολλά να μας αφηγηθεί.

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