City Guide 22.10.2026

ΑΤΗΙCFF 2026: 10 ξεχωριστά εργαστήρια για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας επιστρέφει με 10 δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους αλλά και για γονείς και εκπαιδευτικούς
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το ATHICFF 2026 προσφέρει 10 εργαστήρια για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.
  • Τα εργαστήρια εστιάζουν στη δημιουργία ταινιών, animation, οριγκάμι και μεταγλώττιση.
  • Περιλαμβάνονται βιωματικά εργαστήρια για διάφορες ηλικίες, από 2 έως 16 ετών.
  • Υπάρχουν επίσης ομιλίες για γονείς/εκπαιδευτικούς και διαδικτυακά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Φέτος στο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, τα παιδιά δεν βλέπουν απλώς ταινίες. Τις φτιάχνουν, τις ακούνε, τις κινούν και τους δίνουν φωνή. Ταξιδεύουμε στην Ιαπωνία με έναν σκυλάκο από πλαστελίνη, ζωντανεύουμε οριγκάμι, μεταγλωττίζουμε αγαπημένους ήρωες και μαθαίνουμε, επιτέλους, τι είναι το rotoscoping.

10 εργαστήρια για κάθε ηλικία. Οι θέσεις είναι περιορισμένες!

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Ο Πήο ταξιδεύει στην…Ιαπωνία!

pio_athicff
Εργαστήριο
Για παιδιά 2 – 4 ετών και τους γονείς τους

Παίζοντας με Σχήματα και Ήχους

pio_athicff
Εικαστικό εργαστήριο
Για παιδιά 4 -7 ετών και τους γονείς τους

Μίλα μου, Ταινία!

mila mou tainia_athicff
Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο
Για παιδιά  4 – 6 ετών

Κάτι Τρέχει με την Τέχνη…

katitrexeimetintexni_athicff
Εργαστήριο animation
Για παιδιά 7 – 9 ετών

Όταν Ζωντανεύουν τα Οριγκάμι

otanzontanevountaorigkami_athicff
Εισαγωγή στην τεχνική stop motion animation
Για παιδιά 8 – 12 ετών

Κάτι σαν…Rotoscoping!

katisanrotoscoping_athicff
Εργαστήριο animation
Για παιδιά 10 – 12 ετών

Τι με Περιμένει στην Εφηβεία; 

timeperimeneistinefivia_athicff
Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο
Για παιδιά 9 – 12 ετών και τους γονείς τους

Και Ξαφνικά Όλοι Μιλάνε Ελληνικά…

kaixafnikaoloimilaneellinika_athicff
Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο μεταγλώττισης
Για παιδιά 10 – 14 ετών

Δίνοντας Ζωή σε Αντικείμενα 

dinontaszoiseantikeimena_athicff
Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο stop-motion animation
Για παιδιά 8-12 ετών

Μαθαίνω Πώς Μαθαίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη: Machine Learning & Scratch στην πράξη

koitame_athicff
Machine Learning & Scratch στην πράξη Βιωματικό εργαστήριο
Για εφήβους 13-16 ετών

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ATHICFF Talks: Το Νευροδιαφορετικό Παιδί μέσα στην Τάξη και η Συμβολή των Γονιών στην Επιτυχία του.
Για εκπαιδευτικούς & γονείς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

ATHICFF Talks: Παιδιά, Τεχνολογία και ο Δρόμος προς την Ψηφιακή Ενηλικίωση
Για εκπαιδευτικούς & γονείς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δημοτικού
Εισάγοντας την Κινηματογραφική Γλώσσα στο Δημοτικό μέσω του CINEDU

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Γυμνασίου
Δημιουργικότητα – Κριτική Θέαση – Οπτικός Πολιτισμός: Πώς συνδυάζονται τα 3 Cs (creative, critical, cultural) στην Εκπαίδευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

Οι θέσεις στα εργαστήρια είναι περιορισμένες. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τις ηλικίες και τις συμμετοχές, μπορείς να επισκεφθείς την επίσημη σελίδα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων του ATHICFF 2026, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Mad TV, Mad Radio 106,2, Mad.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Έκλαιγα στις πρόβες»: Η Julia Stiles συγκινήθηκε θυμούμενη τον Heath Ledger και το «10 Things I Hate About You»

«Έκλαιγα στις πρόβες»: Η Julia Stiles συγκινήθηκε θυμούμενη τον Heath Ledger και το «10 Things I Hate About You»

22.10.2026
Επόμενο
Η LISA μπαίνει στον κόσμο του PlayStation και αποκαλύπτει το νέο της τραγούδι

Η LISA μπαίνει στον κόσμο του PlayStation και αποκαλύπτει το νέο της τραγούδι

22.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

6 βιβλία τρόμου για να κάνεις το επόμενο reading session λίγο πιο spooky
City Guide

6 βιβλία τρόμου για να κάνεις το επόμενο reading session λίγο πιο spooky

22.10.2026
28η Οκτωβρίου 2026: Ποια μουσεία στην Αθήνα μπορείς να επισκεφθείς δωρεάν
City Guide

28η Οκτωβρίου 2026: Ποια μουσεία στην Αθήνα μπορείς να επισκεφθείς δωρεάν

22.10.2026
Η «Συναίνεση» επιστρέφει στο Σύγχρονο Θέατρο με ένα επίκαιρο έργο για την αλήθεια και την ηθική
City Guide

Η «Συναίνεση» επιστρέφει στο Σύγχρονο Θέατρο με ένα επίκαιρο έργο για την αλήθεια και την ηθική

22.10.2026
Το νέο θεατρικό έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου φέρνει τους «Λύκους» στο Θέατρο Μικρό Παλλάς
City Guide

Το νέο θεατρικό έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου φέρνει τους «Λύκους» στο Θέατρο Μικρό Παλλάς

22.10.2026
«Η Παναγία των Παρισίων»: Επιστρέφει για 2η χρονιά στον «Ελληνικό Κόσμο»!
City Guide

«Η Παναγία των Παρισίων»: Επιστρέφει για 2η χρονιά στον «Ελληνικό Κόσμο»!

21.10.2026
Το λάθος που κάνεις μια ζωή στη Monopoly – Ο «κανόνας της δημοπρασίας» που αλλάζει τα πάντα
City Guide

Το λάθος που κάνεις μια ζωή στη Monopoly – Ο «κανόνας της δημοπρασίας» που αλλάζει τα πάντα

21.10.2026
Η χαρά ενός αδέσποτου σκύλου τη στιγμή που έσβησε την τούρτα γενεθλίων του δεν περιγράφεται
City Guide

Η χαρά ενός αδέσποτου σκύλου τη στιγμή που έσβησε την τούρτα γενεθλίων του δεν περιγράφεται

21.10.2026
«Κατίνα, πάρε μια ανάσα»: Η νέα μαύρη κωμωδία στο Θέατρο Μικρό Χορν που θα σε συγκινήσει
City Guide

«Κατίνα, πάρε μια ανάσα»: Η νέα μαύρη κωμωδία στο Θέατρο Μικρό Χορν που θα σε συγκινήσει

21.10.2026
Όλα όσα θα ζήσουμε στο Athens Halloween Festival 2026 – Ανακάλυψε όλες τις δράσεις του τριημέρου
City Guide

Όλα όσα θα ζήσουμε στο Athens Halloween Festival 2026 – Ανακάλυψε όλες τις δράσεις του τριημέρου

20.10.2026
Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Le Muguet: Πώς το λευκό κρινάκι του αγρού έγινε το αιώνιο φυλαχτό του Christian Dior

Le Muguet: Πώς το λευκό κρινάκι του αγρού έγινε το αιώνιο φυλαχτό του Christian Dior

Δεν χρειάζομαι pumpkin spice latte όταν έχω αυτές τις 5 ενυδατικές κρέμες σώματος

Δεν χρειάζομαι pumpkin spice latte όταν έχω αυτές τις 5 ενυδατικές κρέμες σώματος

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Πόντιος Πιλάτος το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Πώς η Ουάσιγκτον «βαφτίζει» το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό σύμφωνο ως μια απλή διμερή διαφορά

Πόντιος Πιλάτος το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Πώς η Ουάσιγκτον «βαφτίζει» το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό σύμφωνο ως μια απλή διμερή διαφορά

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη