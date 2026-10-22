ΑΤΗΙCFF 2026: 10 ξεχωριστά εργαστήρια για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας επιστρέφει με 10 δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους αλλά και για γονείς και εκπαιδευτικούς

Με μια ματιά Το ATHICFF 2026 προσφέρει 10 εργαστήρια για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Τα εργαστήρια εστιάζουν στη δημιουργία ταινιών, animation, οριγκάμι και μεταγλώττιση.

Περιλαμβάνονται βιωματικά εργαστήρια για διάφορες ηλικίες, από 2 έως 16 ετών.

Υπάρχουν επίσης ομιλίες για γονείς/εκπαιδευτικούς και διαδικτυακά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Φέτος στο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, τα παιδιά δεν βλέπουν απλώς ταινίες. Τις φτιάχνουν, τις ακούνε, τις κινούν και τους δίνουν φωνή. Ταξιδεύουμε στην Ιαπωνία με έναν σκυλάκο από πλαστελίνη, ζωντανεύουμε οριγκάμι, μεταγλωττίζουμε αγαπημένους ήρωες και μαθαίνουμε, επιτέλους, τι είναι το rotoscoping.

10 εργαστήρια για κάθε ηλικία. Οι θέσεις είναι περιορισμένες!

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Ο Πήο ταξιδεύει στην…Ιαπωνία!



Εργαστήριο

Για παιδιά 2 – 4 ετών και τους γονείς τους

Παίζοντας με Σχήματα και Ήχους



Εικαστικό εργαστήριο

Για παιδιά 4 -7 ετών και τους γονείς τους

Μίλα μου, Ταινία!



Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο

Για παιδιά 4 – 6 ετών

Κάτι Τρέχει με την Τέχνη…



Εργαστήριο animation

Για παιδιά 7 – 9 ετών

Όταν Ζωντανεύουν τα Οριγκάμι



Εισαγωγή στην τεχνική stop motion animation

Για παιδιά 8 – 12 ετών

Κάτι σαν…Rotoscoping!



Εργαστήριο animation

Για παιδιά 10 – 12 ετών

Τι με Περιμένει στην Εφηβεία;



Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο

Για παιδιά 9 – 12 ετών και τους γονείς τους

Και Ξαφνικά Όλοι Μιλάνε Ελληνικά…



Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο μεταγλώττισης

Για παιδιά 10 – 14 ετών

Δίνοντας Ζωή σε Αντικείμενα



Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο stop-motion animation

Για παιδιά 8-12 ετών

Μαθαίνω Πώς Μαθαίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη: Machine Learning & Scratch στην πράξη



Machine Learning & Scratch στην πράξη Βιωματικό εργαστήριο

Για εφήβους 13-16 ετών

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ATHICFF Talks: Το Νευροδιαφορετικό Παιδί μέσα στην Τάξη και η Συμβολή των Γονιών στην Επιτυχία του.

Για εκπαιδευτικούς & γονείς

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ATHICFF Talks: Παιδιά, Τεχνολογία και ο Δρόμος προς την Ψηφιακή Ενηλικίωση

Για εκπαιδευτικούς & γονείς

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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δημοτικού

Εισάγοντας την Κινηματογραφική Γλώσσα στο Δημοτικό μέσω του CINEDU

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Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Γυμνασίου

Δημιουργικότητα – Κριτική Θέαση – Οπτικός Πολιτισμός: Πώς συνδυάζονται τα 3 Cs (creative, critical, cultural) στην Εκπαίδευση

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Οι θέσεις στα εργαστήρια είναι περιορισμένες. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τις ηλικίες και τις συμμετοχές, μπορείς να επισκεφθείς την επίσημη σελίδα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων του ATHICFF 2026, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Mad TV, Mad Radio 106,2, Mad.gr