City Guide 22.10.2026

6 βιβλία τρόμου για να κάνεις το επόμενο reading session λίγο πιο spooky

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Ανακάλυψε 6 ανατριχιαστικά βιβλία τρόμου με στοιχειωμένα σπίτια φαντάσματα σκοτεινά μυστικά και απόκοσμες ιστορίες που θα σου κόψουν την ανάσα
Αργυρώ Καρατζά

Υπάρχουν σπίτια που μοιάζουν με καταφύγιο και άλλα που κρύβουν μυστικά τα οποία δεν πρέπει ποτέ να ανακαλύψεις. Στα βιβλία τρόμου με στοιχειωμένα σπίτια, οι τοίχοι ψιθυρίζουν, οι πόρτες ανοίγουν χωρίς εξήγηση και κάθε σκοτεινή γωνία μπορεί να κρύβει κάτι που δεν θέλεις να αντικρίσεις.

Pexels
Pexels

Αν αγαπάς τις ανατριχιαστικές ιστορίες, ετοιμάσου να γνωρίσεις οκτώ βιβλία που θα κάνουν τη φαντασία σου να δουλεύει ακόμη και όταν σβήσεις το φως. Διάλεξε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στα γούστα σου, χαμήλωσε τα φώτα και άρχισε να διαβάζεις.

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1. Το Σπίτι των Φύλλων – Mark Z. Danielewski

Αν ψάχνεις μια ιστορία που θα σε κάνει να αμφισβητήσεις την ίδια την πραγματικότητα, αυτό το βιβλίο είναι ιδανική επιλογή. Ένα σπίτι φαίνεται να κρύβει στο εσωτερικό του χώρους που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Όσο περισσότερο προσπαθείς να κατανοήσεις τα μυστικά του, τόσο πιο βαθιά βυθίζεσαι σε έναν εφιάλτη που μοιάζει αδύνατο να τελειώσει.

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2. Η Λάμψη – Stephen King

Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, ένας χειμώνας χωρίς διέξοδο και μια οικογένεια που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκοτεινές δυνάμεις. Στη «Λάμψη», ο King μετατρέπει έναν κλειστό χώρο σε παγίδα τρόμου. Καθώς τα μυστικά του ξενοδοχείου αποκαλύπτονται, θα αναρωτιέσαι αν ο πραγματικός κίνδυνος βρίσκεται στους διαδρόμους ή στο ανθρώπινο μυαλό.

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3. Το Στρίψιμο της Βίδας – Henry James

Μια γκουβερνάντα αναλαμβάνει τη φροντίδα δύο παιδιών σε μια απομονωμένη έπαυλη. Σύντομα, όμως, αρχίζει να βλέπει μυστηριώδεις μορφές και να υποψιάζεται ότι κάτι απειλητικό περιβάλλει τους μικρούς ενοίκους. Το βιβλίο σε κρατά σε διαρκή αμφιβολία: είναι τα φαντάσματα πραγματικά ή μήπως η αλήθεια είναι πολύ πιο τρομακτική.

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4. Το Σπίτι των Σκιών – Shirley Jackson

Αν θέλεις να νιώσεις την απειλή να μεγαλώνει αργά, χωρίς να ξέρεις από πού θα έρθει, αναζήτησε το «The Haunting of Hill House». Η Shirley Jackson δημιουργεί μια έπαυλη που μοιάζει να έχει δική της βούληση. Οι επισκέπτες της έρχονται αντιμέτωποι με ανεξήγητα φαινόμενα και με τους φόβους που κρύβουν μέσα τους.

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5. Hell House – Richard Matheson

Μια ομάδα ερευνητών αποφασίζει να περάσει χρόνο σε ένα σπίτι με φήμη γεμάτη φρίκη, αναζητώντας αποδείξεις για την ύπαρξη της ζωής μετά τον θάνατο. Αυτό που ξεκινά ως έρευνα εξελίσσεται σε δοκιμασία επιβίωσης. Αν αντέχεις τον έντονο, σκοτεινό τρόμο, ετοιμάσου για μια ιστορία που δεν αφήνει τους ήρωές της να νιώσουν ασφαλείς ούτε στιγμή.

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6. The Elementals – Michael McDowell

Τρία βικτωριανά σπίτια στέκονται δίπλα σε μια απομονωμένη παραλία της Αλαμπάμα, αλλά το ένα είναι σχεδόν θαμμένο στην άμμο. Μια οικογένεια επιστρέφει στην περιοχή και έρχεται αντιμέτωπη με κάτι ανεξήγητο. Η αποπνικτική ζέστη, η απομόνωση και η αίσθηση ότι κάτι παρακολουθεί από μακριά δημιουργούν μια ανατριχίλα που παραμένει.

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Ποιο στοιχειωμένο σπίτι θα τολμήσεις να επισκεφθείς

Από τις απομονωμένες επαύλεις μέχρι τα σπίτια που μοιάζουν να αλλάζουν τους κανόνες της πραγματικότητας, κάθε ιστορία προσφέρει έναν διαφορετικό εφιάλτη. Μόνο μην ξεχάσεις να κοιτάξεις πίσω σου όταν ακούσεις έναν ανεξήγητο θόρυβο όσο διαβάζεις.

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