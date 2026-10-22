Μουσικά Νέα 22.10.2026

Το «Jolene» ακούστηκε ξανά και η Ella Langley έδωσε τη δική της ξεχωριστή εκδοχή

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Η ανερχόμενη country τραγουδίστρια απέτισε φόρο τιμής στη Dolly Parton με μια καθηλωτική εκτέλεση του «Jolene»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ella Langley ερμήνευσε το «Jolene» της Dolly Parton σε εκδήλωση στο Nashville.
  • Η Langley παρουσίασε μια «καπνιστή» και συναισθηματική εκδοχή του εμβληματικού τραγουδιού.
  • Η Dolly Parton είχε εμπνευστεί το «Jolene» από μια αλληλεπίδραση του συζύγου της με άλλη γυναίκα.
  • Η εκδήλωση στήριξε το πρόγραμμα Dolly Parton's Imagination Library για την προώθηση του διαβάσματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ella Langley απέδειξε για άλλη μια φορά το ταλέντο της, επιλέγοντας ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της country μουσικής, το «Jolene» της Dolly Parton, για να τιμήσει την ίδια την θρυλική καλλιτέχνιδα. Η εκδήλωση, με τίτλο «CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton», πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Nashville και συγκέντρωσε καλλιτέχνες που θέλησαν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για την Dolly Parton.

Η Ella Langley με κόκκινο φόρεμα και κολιέ ποζάρει μπροστά σε λαμπερά φώτα, ενώ το τραγούδι της κατέρριψε ρεκόρ.
https://www.instagram.com/ellalangleymusic/

Η Ella Langley, η οποία έχει ήδη ξεχωρίσει για τις δικές της επιτυχίες, όπως το «Choosin’ Texas» που έσπασε ρεκόρ στο Billboard Hot 100, παρουσίασε μια «καπνιστή» και γεμάτη συναίσθημα εκδοχή του «Jolene». Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού δεν ήταν τυχαία, καθώς η υπόθεσή του η απώλεια ενός άντρα λόγω της γοητείας μιας άλλης γυναίκας – αντικατοπτρίζει παρόμοια θέματα που εξερευνά και η ίδια η Ella Langley στη δική της μουσική.

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Η Dolly Parton είχε μιλήσει στο παρελθόν για την έμπνευση πίσω από το «Jolene», αποκαλύπτοντας ότι το τραγούδι γεννήθηκε όταν είδε τον σύζυγό της, Carl Dean, να αλληλεπιδρά με μια ελκυστική γυναίκα σε μια τράπεζα. «Είχε ερωτευτεί τον άντρα μου», είχε δηλώσει η Dolly Parton στο NPR, περιγράφοντας την κατάσταση ως «ένα αστείο μεταξύ μας». Παρόλο που η ιστορία ακούγεται δραματική, η Dolly Parton τόνισε ότι το τραγούδι ήταν «αθώο» στην ουσία του.

Η Dolly Parton στέλνει συγκινητικό μήνυμα στους εκπαιδευτικούς, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για το πάθος τους.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Η Ella Langley έχει αναφερθεί δημόσια στην Dolly Parton ως μια από τις κυριότερες επιρροές της. Μετά τον θάνατο της Dolly Parton, η Ella Langley δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της: «Dolly, σε ευχαριστώ που στάθηκες δίπλα σου ως καλλιτέχνης, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός, συγγραφέας, δημιουργός, και το πιο σημαντικό, ως γυναίκα σε αυτόν τον κλάδο. Άνοιξες τον δρόμο για πολλούς να είναι γενναίοι. Σε ευχαριστώ που δεν φοβήθηκες να δείξεις τον πιο αυθεντικό σου εαυτό. Ο κόσμος χρειαζόταν την Dolly και δεν θα υπάρξει ποτέ άλλη σαν αυτή. Οι πύλες του ουρανού μόλις υποδέχτηκαν μια όμορφη ψυχή».

Η Ella Langley τραγουδάει με μικρόφωνο στη σκηνή, φορώντας ένα εντυπωσιακό μπλε φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες.
https://www.instagram.com/ellalangleymusic/

Η εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από το ABC και το Disney+ και θα είναι διαθέσιμη στο Hulu, ενίσχυσε επίσης το έργο της Dolly Parton’s Imagination Library, ενός προγράμματος που προωθεί την αγάπη για το διάβασμα στα παιδιά. Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης καλλιτέχνες όπως οι Brad Paisley, Zac Brown, Carrie Underwood και Vince Gill, προσθέτοντας την δική τους πινελιά στην εορτή.

Η Ella Langley συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στον χώρο της country μουσικής, και η ερμηνεία της στο «Jolene» αποτελεί μια δυνατή δήλωση της θέσης της και του σεβασμού της προς τις γυναίκες που άνοιξαν τον δρόμο.

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dolly parton Ella Langley
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