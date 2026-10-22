Νίκος Καρβέλας: Ποιοι τραγουδιστές μπορούν να τραγουδήσουν τις επιτυχίες του

Με μια ματιά Ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Μιχάλης Ρακιντζής ζήτησαν άδεια από τον Νίκο Καρβέλα για να τραγουδήσουν επιτυχίες του.

Ο Νίκος Καρβέλας επιθυμεί οι συμφωνίες για τα τραγούδια του να γίνονται απευθείας μαζί του.

Η δημόσια αντιπαράθεση του Καρβέλα με την Άννα Βίσση ανέδειξε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων.

Η νέα διαδικασία για τη χρήση τραγουδιών του Καρβέλα αφορά όσους καλλιτέχνες ενδιαφέρονται να τα ερμηνεύσουν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα εξέλιξη γύρω από τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα κεφάλαιο στη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για τα πνευματικά δικαιώματα και τις μουσικές συνεργασίες του. Ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Μιχάλης Ρακιντζής φέρονται να έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον γνωστό συνθέτη, προκειμένου να εξασφαλίσουν την άδειά του για να ερμηνεύουν δημιουργίες του, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Νίκος Συρίγος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Την ίδια στιγμή, το όνομα του Γιώργου Τσαλίκη βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς παρουσιάστηκε ως η διαφορετική περίπτωση σε σχέση με τους δύο συναδέλφους του. Η πληροφορία έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, η οποία έφερε στο προσκήνιο τις οικονομικές διαφωνίες που φέρονται να προέκυψαν γύρω από τη συνεργασία τους, αλλά και τη στάση του συνθέτη απέναντι στη χρήση των τραγουδιών του. Το ερώτημα που απασχολεί πλέον τον χώρο του ελληνικού τραγουδιού είναι τι σημαίνουν στην πράξη οι νέοι όροι που θέτει ο Καρβέλας και ποιοι καλλιτέχνες έχουν ήδη φροντίσει να κινηθούν σύμφωνα με αυτούς.

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Σύμφωνα με την αποκάλυψη του Νίκου Συρίγου, ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Μιχάλης Ρακιντζής είναι οι δύο τραγουδιστές που έχουν ήδη απευθυνθεί στον Νίκο Καρβέλα για να λάβουν την έγκρισή του σχετικά με την ερμηνεία τραγουδιών του. Η αναφορά έγινε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και αφορά τη νέα διαδικασία που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, επιθυμεί να ακολουθεί ο συνθέτης για τις δημιουργίες του. Ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές ότι οι σχετικές συνεννοήσεις θα πραγματοποιούνται απευθείας μαζί του, αντί να περνούν από εταιρεία διαχείρισης δικαιωμάτων.

Στην ίδια συζήτηση αναφέρθηκε και ο Γιώργος Τσαλίκης, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το αν έχει επικοινωνήσει με τον Καρβέλα ή αν έχει προκύψει κάποια διαφωνία μεταξύ τους. Επομένως, η αναφορά στο όνομά του δεν αρκεί από μόνη της για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο συνθέτης τού έχει αρνηθεί την άδεια.

Η αντιπαράθεση με την Άννα Βίσση και το ζήτημα των δικαιωμάτων

Η νέα συζήτηση γύρω από τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα έρχεται μετά τη δημόσια ένταση που καταγράφηκε ανάμεσα στον ίδιο και την Άννα Βίσση. Η μακρόχρονη καλλιτεχνική τους διαδρομή έχει συνδεθεί με πολλές επιτυχίες του ελληνικού ρεπερτορίου, γεγονός που έκανε τη μεταξύ τους διαφωνία ακόμη πιο ηχηρή.

Αφορμή για τη δημόσια αντιπαράθεση στάθηκαν ζητήματα που σχετίζονταν με τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και την οικονομική πλευρά της συνεργασίας τους. Ο Νίκος Καρβέλας τοποθετήθηκε δημόσια, κάνοντας αναφορά σε οικονομικές εκκρεμότητες, ενώ από την πλευρά της τραγουδίστριας διατυπώθηκαν διαφορετικοί ισχυρισμοί για τα ποσά που είχαν καταβληθεί.

Συγκεκριμένα, πηγή από το περιβάλλον της Άννας Βίσση υποστήριξε ότι η εταιρεία παραγωγής είχε ήδη καταβάλει περίπου 700.000 ευρώ στην εταιρεία του συνθέτη, ενώ είχε δοθεί και προκαταβολή 250.000 ευρώ προς την εταιρεία αυτοδιαχείρισης για τα πνευματικά δικαιώματα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη συνέχεια ζητήθηκε επιπλέον ποσό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως υπερβολική απαίτηση.

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν τις θέσεις που παρουσιάστηκαν από την πλευρά της τραγουδίστριας, ενώ η υπόθεση έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα λόγω της βαρύτητας των ονομάτων που εμπλέκονται. Σε κάθε περίπτωση, η διαφωνία έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ζήτημα για τη μουσική βιομηχανία: ποιος διαχειρίζεται τα δικαιώματα των τραγουδιών και με ποιους όρους μπορούν να χρησιμοποιούνται από άλλους καλλιτέχνες.

Ο Νίκος Καρβέλας θέλει οι συμφωνίες για τα τραγούδια του να περνούν από τον ίδιο

Μετά τις εξελίξεις αυτές, ο Νίκος Καρβέλας έχει γνωστοποιήσει ότι οι συζητήσεις για τη χρήση των τραγουδιών του θα γίνονται απευθείας μαζί του και όχι μέσω εταιρείας διαχείρισης δικαιωμάτων. Η συγκεκριμένη θέση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο καλούνται να κινηθούν όσοι καλλιτέχνες ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν δικές του δημιουργίες στο πρόγραμμά τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις ερμηνείας ενός τραγουδιού αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Οι άδειες που απαιτούνται εξαρτώνται από τη χρήση, τα δικαιώματα που εμπλέκονται και τις συμφωνίες που ισχύουν κάθε φορά. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή, ο Πλούταρχος και ο Ρακιντζής έχουν ήδη επιλέξει να απευθυνθούν απευθείας στον συνθέτη.

Το αν θα ακολουθήσουν και άλλοι τραγουδιστές την ίδια διαδικασία μένει να φανεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στη διαφωνία ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιείται στο εξής ένα ρεπερτόριο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.





Για τους καλλιτέχνες που θέλουν να ερμηνεύσουν γνωστές επιτυχίες του, η νέα συνθήκη δημιουργεί ένα επιπλέον σημείο που χρειάζεται να ξεκαθαριστεί πριν από κάθε σχετική συμφωνία. Και όσο η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί τη μουσική επικαιρότητα, κάθε νέα πληροφορία για τις άδειες και τις συνεννοήσεις γύρω από τα τραγούδια του αναμένεται να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

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