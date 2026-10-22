Μουσική 22.10.2026

Η Πάολα και ο Δήμος Αναστασιάδης ανεβαίνουν στη σκηνή του «Hotel Music Hall» – Το πρώτο backstage υλικό

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Δείτε backstage φωτογραφίες και βίντεο από τις πρόβες της Πάολας και του Δήμου Αναστασιάδη, λίγο πριν από την πρεμιέρα τους στην Αθήνα.
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Πάολα και ο Δήμος Αναστασιάδης θα εμφανιστούν μαζί στο ανανεωμένο «Hotel Music Hall».
  • Η πρεμιέρα της συνεργασίας τους είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
  • Οι πρόβες αποκαλύπτουν θετικό κλίμα, δυναμική και καλή χημεία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.
  • Η παράσταση θα περιλαμβάνει ντουέτα, συνδυάζοντας διαφορετικές μουσικές και επιτυχίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πάολα ανεβαίνει στη σκηνή του πλήρως ανανεωμένου «Hotel Music Hall» και συναντά τον Δήμο Αναστασιάδη, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσική, ένταση και μοναδικές στιγμές. Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα, αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, έχει ξεκινήσει!

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Οι δύο καλλιτέχνες ετοιμάζονται να δώσουν τον δικό τους ξεχωριστό παλμό στη φετινή νυχτερινή Αθήνα, με τις φωτογραφίες από τις πρόβες να αποτυπώνουν το θετικό κλίμα, τη δυναμική και την εξαιρετική χημεία που έχει διαμορφωθεί μεταξύ τους.

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Η Πάολα, η πιο ξεχωριστή και μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, βάζει τη δική της χαρακτηριστική σφραγίδα, με την αυθεντικότητα, το ερμηνευτικό πάθος, τη σκηνική παρουσία και τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με το κοινό. Ο Δήμος Αναστασιάδης, ένας από τους πιο ιδιαίτερους και πολυδιάστατους καλλιτέχνες της γενιάς του, ερμηνευτής και δημιουργός με προσωπικό στίγμα και μια διαδρομή γεμάτη επιτυχίες, φέρνει τη δική του ξεχωριστή ενέργεια και τον δυναμικό παλμό του.

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Οι δύο καλλιτέχνες θα συναντηθούν επί σκηνής και σε μοναδικά ντουέτα, συνδυάζοντας διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις, αγαπημένες επιτυχίες και τη μοναδική ενέργειά τους. Συμμετέχουν η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η Emily και η Ilenia Williams.

Το «Hotel Music Hall» είναι έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες του, φιλοξενώντας κάθε Παρασκευή και Σάββατο την πιο συναρπαστική μουσική πρόταση της σεζόν!

INFO
«Hotel Music Hall» (Πειραιώς 130, Αθήνα)
Πρεμιέρα: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο
Τηλέφωνα κρατήσεων: 210 3411410, 210 3463003

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Δήμος Αναστασιάδης ΠΑΟΛΑ
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