«Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;»: Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς μάς έδωσαν μια πρώτη γεύση από το νέο τους τραγούδι

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκαν στα social media ένα πρώτο teaser από το «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;»

Με μια ματιά Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς συνεργάζονται σε νέο τραγούδι με τίτλο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;».

Οι καλλιτέχνες έδωσαν μια πρώτη γεύση από το τραγούδι μέσω βίντεο στα social media.

Το νέο ντουέτο αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 30 Οκτωβρίου.

Η συνεργασία τους περιλαμβάνει και κοινή εμφάνιση στο «Έναστρον» από τις 30 Οκτωβρίου 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα νέο μουσικό ντουέτο έρχεται να προσθέσει ενδιαφέρον στην ελληνική μουσική σκηνή, καθώς η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το τραγούδι «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;». Οι δύο καλλιτέχνες έδωσαν ήδη μια πρώτη γεύση από τη συνεργασία τους μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, αφήνοντας τους θαυμαστές τους να πάρουν μια μικρή ιδέα από το νέο τραγούδι.

Με έναν τίτλο που παραπέμπει σε ερωτικά διλήμματα και συναισθήματα που αλλάζουν, η νέα μουσική συνάντηση έχει ήδη τραβήξει την προσοχή, πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα. Η πρώτη αποκάλυψη για το νέο ντουέτο έγινε μέσα από τα social media, όπου ο Σάκης Ρουβάς εμφανίζεται να απευθύνει στην Κατερίνα Λιόλιου το χαρακτηριστικό ερώτημα «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;».

Διάβασε επίσης: Το «Jolene» ακούστηκε ξανά και η Ella Langley έδωσε τη δική της ξεχωριστή εκδοχή

Η τραγουδίστρια ανταποκρίνεται τραγουδώντας ένα απόσπασμα από το κομμάτι, δίνοντας στους ακροατές μια πρώτη γεύση από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Το βίντεο λειτουργεί ως ένα σύντομο teaser της συνεργασίας, καθώς αποκαλύπτει ένα μέρος του τραγουδιού χωρίς να παρουσιάζει ολόκληρη τη νέα κυκλοφορία. Έτσι, μπορείς ήδη να πάρεις μια πρώτη ιδέα για τη μουσική συνάντηση των δύο καλλιτεχνών, μέχρι να ακούσεις το τραγούδι ολοκληρωμένο στις 30 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση προκάλεσε ενδιαφέρον στους θαυμαστές τους, καθώς πρόκειται για μια συνεργασία δύο καλλιτεχνών με διαφορετικές μουσικές διαδρομές, οι οποίοι ετοιμάζονται να μοιραστούν τόσο ένα νέο τραγούδι όσο και την ίδια σκηνή. Η συνεργασία της Κατερίνας Λιόλιου με τον Σάκη Ρουβά δεν περιορίζεται στη δισκογραφία. Οι δύο καλλιτέχνες ετοιμάζονται να εμφανιστούν μαζί στο «Έναστρον», με την πρεμιέρα τους να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Διάβασε επίσης: