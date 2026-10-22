Ο Maluma συγκινήθηκε στο Billboard Latin Music Week ακούγοντας τα μεγαλύτερα hits του

Ο Κολομβιανός superstar μίλησε για την καριέρα του, τη συνεργασία του με τη Shakira και την αγάπη του για τη μεξικανική μουσική

Με μια ματιά Ο Maluma συγκινήθηκε βαθιά στο Billboard Latin Music Week ακούγοντας τα μεγαλύτερα hits του.

Ο καλλιτέχνης εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την πορεία του, ανακαλώντας αναμνήσεις από τα τραγούδια του.

Το κομμάτι «Hawái» του Maluma έφτασε στο Νο. 1 του chart Hot Latin Songs του Billboard.

Ο Maluma τιμήθηκε με πλακέτα για πάνω από 30 τραγούδια που έφτασαν στο Νο. 1 των charts του Billboard. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Maluma βρέθηκε στο επίκεντρο του φετινού Billboard Latin Music Week, όπου κατά τη διάρκεια ενός πάνελ με θέμα «Iconic Songwriter Q&A» παρουσίασε απόσπασματα από τα μεγαλύτερα hits του, προκαλώντας έντονα συναισθήματα. Ο Κολομβιανός καλλιτέχνης, ακούγοντας το κομμάτι του «Hawái», δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την πορεία του.

Η αναδρομή στα τραγούδια και η συγκίνηση του Maluma

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Leila Cobo, συν-επικεφαλής περιεχομένου του Billboard, ο Maluma δήλωσε: «Κλαίω από ευγνωμοσύνη, ορκίζομαι. Όταν ακούω τραγούδια σαν αυτό, μου έρχονται τόσες αναμνήσεις. Γι’ αυτό συγκινήθηκα. Είναι αυτή η όμορφη ευγνωμοσύνη βαθιά στην καρδιά μου. Πόσα πράγματα έχουμε πετύχει! Νιώθω ολοκληρωμένος, εκπληρωμένος».

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Το «Hawái», ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια του, έφτασε στο Νο. 1 του chart Hot Latin Songs του Billboard για εννέα εβδομάδες, ενώ η remix εκδοχή του με τη συμμετοχή του The Weeknd έφτασε στο Νο. 12 του Hot 100. Κατά τη διάρκεια του πάνελ, ακούστηκαν επίσης άλλα αγαπημένα τραγούδια που έχουν καθιερώσει τον Maluma ως έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της λατινικής μουσικής, όπως το πρόσφατο «Agua» με τη Shakira, το «1 + 1» με την Kany García, και το «Amor de Mi Vida».

Συνεργασίες και μουσικές επιρροές

Σχετικά με το «Agua», το αισθησιακό merengue που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη δημιουργική σχέση του Maluma με τη Shakira, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι το κομμάτι είχε δημιουργηθεί εδώ και καιρό, αλλά η ιδέα να προσκαλέσει τη Shakira προέκυψε όταν αποφάσισε να το μετατρέψει σε merengue με τον παραγωγό Sky Rompiendo. Η συνεργασία αυτή επαναβεβαιώνει τη χημεία που έχουν οι δύο Κολομβιανοί καλλιτέχνες, έχοντας συνεργαστεί στο παρελθόν σε επιτυχίες όπως το «Chantaje», «Trap» και «Clandestino». Ο Maluma εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη Shakira, τονίζοντας τη δική της πορεία που βασίζεται στην πειθαρχία και την εστίαση.

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Όσον αφορά το ντουέτο του «1 + 1» με την Kany García, ο Maluma εξήγησε ότι το τραγούδι αντικατοπτρίζει την τρέχουσα φάση της ζωής του, με την επιθυμία να επιστρέψει στα βασικά, στην απλότητα, στις ρίζες του και στην αγαπημένη του πατρίδα, την Κολομβία. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ιδιαίτερη σχέση του με την πατρίδα του, το Medellín, τονίζοντας ότι χωρίς αυτήν δεν θα ήταν ο καλλιτέχνης που είναι σήμερα.

Στη συνέχεια, ο Maluma μίλησε για τη συνεργασία του το 2023 με τον Μεξικανό superstar Carín León στο τραγούδι «Según Quién», το οποίο χαρακτήρισε ως την ιδανική «ένωση» μεταξύ Κολομβίας και Μεξικού. Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε ότι έμαθε για τον μεξικανικό πολιτισμό μέσω των γονιών και των παππούδων του, και ότι οι καλύτερες συναυλίες της καριέρας του έχουν δοθεί στο Μεξικό. «Θα ήθελα πολύ να πειραματιστώ πολύ περισσότερο με την regional μουσική,» δήλωσε, αναφερόμενος σε ένα μουσικό είδος που δεν έχει εξερευνήσει ακόμα.

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Τιμητική πλακέτα και μελλοντικά σχέδια

Στο τέλος του πάνελ, ο Maluma δέχτηκε μια τιμητική πλακέτα από τον Jorge Mejía, πρόεδρο και CEO της Sony Music Publishing Latin America and U.S. Latin, για περισσότερα από 30 τραγούδια που έχουν φτάσει στο Νο. 1 των διαφόρων charts του Billboard. Η βράβευση αυτή επισφράγισε μια βραδιά γεμάτη αναγνώριση, συναισθήματα και μια εις βάθος ματιά στην καλλιτεχνική πορεία ενός από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της εποχής μας.

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