Μουσικά Νέα 22.10.2026

Ο Xzibit επιστρέφει στην Αθήνα και μας γυρίζει πίσω στα 00’s

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Ο Xzibit έρχεται στις 13 Νοεμβρίου στο Gagarin 205 μαζί με τον Demrick και τον Rakaa Iriscience, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο hip-hop
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Xzibit επιστρέφει στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου στο Gagarin 205.
  • Ο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε το νέο του album «Kingmaker» το 2025, μετά από δέκα χρόνια.
  • Στη συναυλία θα εμφανιστεί και ο Rakaa Iriscience των Dilated Peoples ως Special Guest.
  • Η βραδιά απευθύνεται σε όσους θυμούνται την εποχή πριν το streaming και το MTV.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Xzibit, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της hip-hop σκηνής των 90s και των 2000s, έρχεται στις 13 Νοεμβρίου στο Gagarin 205. Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία χωρίς νέο solo album, ο Xzibit επέστρεψε το 2025 με το «Kingmaker» και μας έδειξε ότι είναι ακόμα εδώ.

Από το underground των 90s, το «Paparazzi» και το «What U See Is What U Get», μέχρι το ιστορικό «2001» του Dr. Dre και το «Restless». Από το «X» και το «Don’t Approach Me» με τον Eminem, μέχρι το Up in Smoke Tour. Από το «8 Mile» μέχρι το «Pimp My Ride», ο Xzibit έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της hip-hop κουλτούρας

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Υπήρχε μια εποχή που περιμέναμε την κυκλοφορία ενός album. Που ανοίγαμε το booklet για να δούμε ποιος έκανε την παραγωγή, ποιος εμφανιζόταν στα features και ποια ονόματα κρύβονταν πίσω από τον ήχο. Μια εποχή όπου Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, το West Coast και το MTV δεν ήταν απλώς ονόματα αλλά μέρος της καθημερινότητάς μας.

Δεν θα αρκεστούμε στο να τη θυμηθούμε. Στις 13 Νοεμβρίου θα επιστρέψουμε σε αυτήν με τον Xzibit, τον Demrick και φυσικά τον Rakaa Iriscience, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Dilated Peoples και μία από τις χαρακτηριστικές φωνές του hip-hop, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από χρόνια, ως Special Guest της βραδιάς. Η παρουσία του Rakaa δίνει στη συγκεκριμένη εμφάνιση μια ιδιαίτερη διάσταση.

xzibit

Οι Dilated Peoples έχουν αφήσει το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του hip-hop, ενώ ο Rakaa έχει διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια μια ξεχωριστή σχέση με το ελληνικό κοινό. Τρεις διαφορετικές διαδρομές που συναντιούνται στην ίδια σκηνή, σε μια βραδιά που ενώνει διαφορετικές πλευρές της hip-hop κουλτούρας και θυμίζει γιατί αυτή η μουσική δημιουργεί σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο.

Το ραντεβού είναι για όσους ήταν εκεί πριν το streaming, με ένα album στα χέρια, ένα βινύλιο στο πικάπ ή ένα CD στο discman. Με liner notes, mixtapes και περιοδικά. Όταν ένα καινούργιο video στο MTV ήταν λόγος να περιμένεις μπροστά στην τηλεόραση, όταν ένα album γινόταν το soundtrack των χρόνων που ζούσες και όταν κάποια τραγούδια αρκούσαν για να σε γυρίσουν πίσω, χρόνια μετά, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σε μια παρέα, σε μια νύχτα.

Για όσους έζησαν εκείνα τα χρόνια, η 13η Νοεμβρίου είναι μια ευκαιρία να ξαναβρεθούν μέσα σε εκείνη την εποχή. Για όσους δεν την πρόλαβαν, είναι μια ευκαιρία να τη γνωρίσουν όπως πρέπει: ζωντανά, πάνω στη σκηνή.

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