Ποιος ήταν ο πρώτος μουσικός έρωτας της Karol G; Η απάντηση οδηγεί στον «Slim Shady»

Η Karol G αποκάλυψε ότι ο Eminem ήταν μία από τις πρώτες μουσικές αγάπες της, πολύ πριν καταλάβει τους στίχους του

Με μια ματιά Η Karol G αποκάλυψε ότι ο Eminem ήταν ένας από τους πρώτους της μουσικούς έρωτες.

Η αρχική της έλξη προς τον Eminem βασιζόταν στην ατμόσφαιρα της μουσικής του, όχι στους στίχους.

Η κατανόηση των αγγλικών στίχων του Eminem ενίσχυσε τη σύνδεσή της με τη μουσική του.

Το άρθρο αναφέρει επίσης τις επιτυχημένες συνεργασίες της Karol G και πιθανό νέο υλικό από τον Eminem. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Karol G αποκάλυψε μια αναπάντεχη πτυχή της μουσικής της παιδείας: την παιδική της αγάπη για τον Eminem. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη με την ηθοποιό Salma Hayek για το Interview Magazine, η Κολομβιανή σταρ μοιράστηκε πώς ο ράπερ από το Ντιτρόιτ αποτέλεσε μία από τις πρώτες της μουσικές «εμμονές», ακόμη και πριν κατανοήσει πλήρως τους στίχους του.

Η Karol G, που μεγάλωνε στο Medellín της Κολομβίας, εξήγησε ότι η έλξη της προς τον Eminem ήταν καθαρά ατμοσφαιρική. «Έπρεπε να σου πω κάτι τρελό. Μία από τις πρώτες μου αγάπες στη μουσική ήταν ο Eminem», δήλωσε η 35χρονη τραγουδίστρια. «Μου αρέσει πόσο αδιαπραγμάτευτος είναι στο «Lose Yourself». Δεν ήξερα καν τι έλεγε. Για μένα, όλα είχαν να κάνουν με την ατμόσφαιρα».

Διάβασε επίσης: Η Karol G ανέβηκε στη σκηνή και ο Drake πήρε το μικρόφωνο – Δες τι έγινε με το «One Dance»

Η αναγνώριση της αξίας του Eminem ήρθε αργότερα, όταν η Karol G άρχισε να κατανοεί καλύτερα την αγγλική γλώσσα. «Όταν έμαθα τι έλεγε, είπα, «Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω γιατί τον συμπαθώ τόσο πολύ»», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη βαθύτερη σύνδεση που ανέπτυξε με τη μουσική του μόλις οι στίχοι του έγιναν κατανοητοί.

Η πορεία της Karol G στη μουσική βιομηχανία έχει χαρακτηριστεί από επιτυχημένες συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες της ραπ. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η συνεργασία της με την Nicki Minaj στο τραγούδι «Tusa» το 2019, το οποίο έφτασε στην 42η θέση του Billboard Hot 100. Άλλες αξιοσημείωτες συνεργασίες περιλαμβάνουν το τραγούδι «Enjoy Yourself» με τον Pop Smoke το 2020, καθώς και η συμμετοχή του Drake στο πλήρως ισπανόφωνο τραγούδι «Ahí», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της «No Me Arrepiento de Sentir Tanto» και έφτασε στο Νο. 44 του Hot 100.

Πρόσφατα, το τραγούδι της Karol G «BbY WOW», σε συνεργασία με τους Judeline και rusowsky, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, παραμένοντας στην κορυφή του Billboard Global 200 και του Billboard Global Excl. U.S. για έκτη εβδομάδα, ενώ διατηρείται στο top 10 του Hot 100.

Οι εξελίξεις γύρω από τον Eminem

Όσον αφορά τον Eminem, υπάρχουν ενδείξεις ότι ετοιμάζει νέο υλικό. Ο 50 Cent άφησε να εννοηθεί ότι το επόμενο άλμπουμ του Eminem βρίσκεται στα σκαριά, εξηγώντας την απόφασή του να μην συμβάλει στο soundtrack της ταινίας «Street Fighter». «Ο Em, ετοίμασε μερικά κομμάτια και αποφάσισε, επειδή πλησίαζε το άλμπουμ του, να αποστασιοποιηθεί από αυτό, γιατί ετοιμάζει την παρουσίαση για το επόμενο άλμπουμ του», δήλωσε ο 50 Cent.

Το τελευταίο άλμπουμ του Eminem, «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)», κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2024 και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Billboard 200, συγκεντρώνοντας 281.000 μονάδες ισοδύναμων άλμπουμ. Η Karol G αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τη μουσική μπορεί να ξεπεράσει τα γλωσσικά εμπόδια και να διαμορφώσει την καλλιτεχνική ταυτότητα ενός καλλιτέχνη από πολύ νωρίς.

Διάβασε επίσης: