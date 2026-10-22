Το «Baraja Bendita» είναι κάτι περισσότερο από ένα άλμπουμ για την Becky G – Το μήνυμα που θέλει να περάσει

Η βραβευμένη τραγουδίστρια μιλάει για το νέο της άλμπουμ, τις προκλήσεις της καριέρας της και την ανάγκη για ενδυνάμωση των γυναικών στον χώρο της μουσικής

Με μια ματιά Το "Baraja Bendita" είναι το πέμπτο άλμπουμ της Becky G, αντιπροσωπεύει την Spanglish, genreless ταυτότητά της.

Ο τίτλος "Baraja Bendita" συμβολίζει την αποδοχή των συνθηκών ζωής και τον τρόπο που τις διαχειριζόμαστε.

Η Becky G τονίζει τη σημασία της "αδελφοσύνης" μεταξύ γυναικών καλλιτεχνών, αντίπαλος της παλιάς αντίληψης περιορισμένου χώρου.

Η Becky G επιστρέφει στην υποκριτική, βλέποντας την τέχνη και την υπεράσπιση ως μέσα για αλλαγή και έκφραση χαράς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Becky G παρουσίασε πρόσφατα το πέμπτο studio album της, «Baraja Bendita», ένα έργο που η ίδια χαρακτηρίζει ως την κορύφωση των προσωπικών και επαγγελματικών της εμπειριών. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον Jason Lipshutz, συν-διευθυντή περιεχομένου του Billboard, η Μεξικανο-Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη σημασία του δίσκου, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και αντιπροσωπεύει την αδιαπραγμάτευτη ταυτότητά της ως Spanglish, genreless καλλιτέχνιδα.

«Νιώθω απίστευτα ευλογημένη», δήλωσε η Becky G, αναφερόμενη σε μια χρονιά γεμάτη αλλαγές. «Η κυκλοφορία του «Baraja Bendita», του πέμπτου studio album μου, είναι κάτι που είναι τρελό να το λέω, γιατί υπήρξε μια στιγμή στην καριέρα μου που δεν πίστευα ότι θα κατάφερνα να κυκλοφορήσω ούτε ένα». Η δημιουργία του άλμπουμ ήταν μια βαθιά ικανοποιητική εμπειρία, και η κυκλοφορία του λειτούργησε ως μια «κυριολεκτική απελευθέρωση» προς τον κόσμο.

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Ο τίτλος του άλμπουμ, «Baraja Bendita», μεταφράζεται ως «η ευλογημένη τράπουλα καρτών». Η ιδέα πίσω από αυτόν είναι ότι, ενώ οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν τις «κάρτες» που τους μοιράζει η ζωή, μπορούν να ελέγξουν πώς θα τις παίξουν. Αυτή η φιλοσοφία αντικατοπτρίζει την διττή φύση της ταυτότητας της Becky G, καθώς και του ίδιου του άλμπουμ: «Είναι το γεγονός ότι είμαι Spanglish ομιλήτρια. Είναι το γεγονός ότι είμαι genreless καλλιτέχνιδα, και αυτό είναι ένα genreless άλμπουμ, και είναι ένα Spanglish άλμπουμ αδιαπραγμάτευτα. Υπέγραψα συμβόλαιο σε μια εποχή όπου αυτό δεν γιορταζόταν απαραίτητα όσο σήμερα».

Αυτή η ελευθερία επηρέασε και τον ήχο του άλμπουμ. Αντί να εισέλθει στο στούντιο με ένα αυστηρό είδος ή ηχητικό πλάνο, η Becky G δήλωσε ότι ήθελε να «τα ανατρέψει όλα» και να δημιουργήσει χώρο για διασκέδαση και παιχνίδι. «Ήθελα να κάνω διασκεδαστικά πράγματα. Ήθελα να φτιάξω διασκεδαστική μουσική», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό της επέτρεψε να έχει «πολύ περισσότερο χώρο για διασκέδαση, για παιχνίδι».

Η κυκλοφορία του άλμπουμ συμπίπτει με αυτό που η Becky G περιγράφει ως «μια εποχή ολοκλήρωσης», καθώς κομμάτια της καριέρας της αρχίζουν να κλείνουν τον κύκλο τους. Θυμήθηκε μια από τις πρώτες της συμμετοχές σε πάνελ του Billboard, όπου βρέθηκε μαζί με καλλιτέχνιδες όπως η Karol G, η Anitta και η Natti Natasha – καλλιτέχνιδες που, όπως και η Becky G, έχουν συμβάλει στην αναδιαμόρφωση της ορατότητας των γυναικών στη λατινική μουσική. «Είχαμε ένα ακόμη απίστευτο πάνελ με τόσες πολλές καταπληκτικές γυναίκες καλλιτέχνιδες να έρχονται μαζί», ανέφερε. «Siempre he dicho que juntas somos más. Είμαστε πολύ περισσότερα όταν ερχόμαστε μαζί».

Η Becky G τόνισε ότι η «αδελφοσύνη» που έχει χτίσει με άλλες γυναίκες στον κλάδο είναι κάτι που κέρδισε, και όχι κάτι που της δόθηκε. «Ειδικά μεταξύ γυναικών σε μια βιομηχανία όπου πολύ συχνά μας φέρνουν σε αντιπαράθεση», εξήγησε. «Πρέπει να είσαι ευάλωτη και πρέπει να εκτεθείς και πρέπει να απλώσεις το χέρι σου και μερικές φορές να ζητήσεις βοήθεια ή να κάνεις ερωτήσεις».

Κοιτάζοντας πίσω στη βιομηχανία που εισήλθε πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, η Becky G θυμάται ότι της έλεγαν ότι «οι γυναίκες δεν πουλάνε εισιτήρια» ή ότι υπήρχε χώρος μόνο για μία γυναίκα κάθε φορά. Σήμερα, βλέπει ένα διαφορετικό μοντέλο να διαμορφώνεται. «Υπήρχε μία θέση στο τραπέζι», είπε. «Και νομίζω ότι τώρα η εποχή στην οποία βρισκόμαστε είναι ότι χτίζουμε τα δικά μας τραπέζια. Και στο τραπέζι μας, όλοι τρώνε». Αυτή η πρόοδος, πρόσθεσε, απαιτεί υπομονή. «Ο Θεός ποτέ δεν αργεί», δήλωσε η Becky G. «Όλα συμβαίνουν όπως πρέπει, και απλώς πρέπει να εμπιστεύεσαι».

Η Becky G συζήτησε επίσης την επιστροφή της στην υποκριτική. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα μιας ταινίας μποξ, η οποία, όπως είπε, της μίλησε σε «επίπεδο ψυχής», αγγίζοντας θέματα ενηλικίωσης, κοινότητας και ψυχικής υγείας. Αν και η μουσική ήταν πάντα παρούσα στην παιδική της ηλικία, η υποκριτική ήταν η πρώτη της δημιουργική αγάπη. «Ξεκίνησα όταν ήμουν 9 ετών», είπε. «Και είναι κάτι που αγαπώ πολύ, και θα ήθελα να κάνω περισσότερα».

«Μου αρέσει η ιδέα της παραγωγής και της σκηνοθεσίας και όλα αυτά», πρόσθεσε. «Είμαι αφηγήτρια. Η μουσική είναι ένα όχημα για αυτό, αλλά έτσι είναι και η υποκριτική και όλα τα άλλα είδη πραγμάτων. Σε κάθε έργο που κάνω, πρέπει να υπάρχει κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο από εμένα, αλλά να αφορά το «εμείς»». «Η τέχνη και η υπεράσπιση μπορούν να συνυπάρξουν. Νομίζω ότι εκεί συμβαίνει πολλή αλλαγή. Συνεχίστε να δημιουργείτε, γιατί η χαρά των Λατίνων είναι τόσο σημαντική. Πρέπει να βλέπουμε τη χαρά μας. Αυτό για μένα είναι μέρος της αντίστασης. Γι’ αυτό δημιούργησα το τραγούδι «Epa»».

Αν και αφιερώνει χρόνο για να απολαύσει τη ζωή μετά την κυκλοφορία του «Baraja Bendita», η Becky G αποκάλυψε ότι το επόμενο έργο της ήδη παίρνει μορφή. «Έχω ήδη το επόμενο έργο μου πολύ, πολύ ξεκάθαρο», είπε. Όταν ο Jason Lipshutz τη ρώτησε πώς παραμένει προσγειωμένη παρά μια τόσο πολυάσχολη καριέρα, η απάντηση της Becky G επέστρεψε στην πηγή όλων: «Πάντα ήταν η οικογένεια».

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