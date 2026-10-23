Μουσική 23.10.2026

Ο capétte επιστρέφει με το «FILA ME» και μάς βάζει στον κόσμο της «ANHEDONIA»

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Ο capétte παρουσιάζει το «FILA ME», το νέο single που μας εισάγει στον κόσμο του επερχόμενου δίσκου «ANHEDONIA»
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το «FILA ME» του capétte είναι το πρώτο τραγούδι από τον επερχόμενο δίσκο «ANHEDONIA».
  • Το βίντεο κλιπ, σκηνοθετημένο από την Εκάτη Κουκουτσάκη, διαδραματίζεται στο μετρό της Αθήνας.
  • Το τραγούδι έχει αναφορές στην αισθητική των late 90s και early 00s, θυμίζοντας εποχή MTV.
  • Ο στίχος «Δώσε μου κάτι να νιώσω» προμηνύει την ανηδονία που διατρέχει τον δίσκο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο single του capétte «FILA ME» είναι το πρώτο τραγούδι που μας εισάγει στον κόσμο του νέου του δίσκου «ANHEDONIA», που θα κυκλοφορήσει στις 16/11. Με έντονα breaks και έναν αναπάντεχα pop ρεφρέν, καθώς και μέσα από το βλέμμα της Εκάτης Κουκουτσάκη, που σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, μας κόβει εισιτήριο για μια σκοτεινή και χαοτική διαδρομή στο μετρό της Αθήνας.

capette_fila me

Οι αναφορές στην αισθητική των late 90s και early 00s είναι ξεκάθαρες και φέρνουν πίσω μια MTV εποχή, όπου θα έπαιζε στα φαστφουντάδικα που πηγαίναμε παιδιά για παραγγελίες από το παιδικό μενού.

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«Δώσε μου κάτι να νιώσω», λέει ο capétte, προϊδεάζοντάς μας για την ανηδονία που τον διέπει σε όλον τον επερχόμενο δίσκο. Μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του, Αντώνη Σκύβαλο, μας παρουσιάζουν έναν φαντασιακό έρωτα μέσα στο μετρό, που δεν οδηγεί ποτέ σε ένα φιλί. Μια θολή φιγούρα διαρκώς τριγυρίζει τις σκέψεις του capétte, στην οποία εκείνος αναζητά μια διέξοδο από την απόλυτη ανηδονία.

Κυκλοφορεί από την Minos EMI, a Universal Music Company

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