«The Chain»: Πότε κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ των Fleetwood Mac με το αδημοσίευτο υλικό

Με μια ματιά Το ντοκιμαντέρ «Fleetwood Mac: The Chain» θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου 2027 στο Apple TV+.

Η ταινία, σκηνοθετημένη από τον Frank Marshall, συμπίπτει με την 50ή επέτειο του άλμπουμ «Rumours».

Θα παρουσιάσει σπάνιο, αδημοσίευτο υλικό και νέες συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος.

Το ντοκιμαντέρ θα εξερευνήσει τη μουσική, την άνοδο στη δόξα και τις προσωπικές σχέσεις των Fleetwood Mac. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια αναμονής, το ντοκιμαντέρ για τους Fleetwood Mac, το οποίο σκηνοθετεί ο βραβευμένος Frank Marshall, αποκτά επίσημο τίτλο και ημερομηνία κυκλοφορίας. Το «Fleetwood Mac: The Chain» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου 2027, αποκλειστικά στο Apple TV+.

Η ταινία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη πλήρως εξουσιοδοτημένη βιογραφική παραγωγή για το θρυλικό συγκρότημα. Η επιλογή της ημερομηνίας κυκλοφορίας δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με την 50ή επέτειο του άλμπουμ «Rumours», που κυκλοφόρησε στις 4 Φεβρουαρίου 1977. Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, «The Chain», είναι εμπνευσμένος από το ομώνυμο τραγούδι, το μοναδικό στην δισκογραφία των Fleetwood Mac που πιστώνεται σε όλα τα μέλη: τους Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, Mick Fleetwood, John McVie, και την αείμνηστη Christine McVie, η οποία απεβίωσε το 2022.

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Το «Fleetwood Mac: The Chain» θα ξετυλίξει την πολυτάραχη ιστορία του συγκροτήματος, ξεκινώντας από τη στιγμή που οι Lindsey Buckingham και Stevie Nicks εντάχθηκαν στο σχήμα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1974, μέχρι και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να παρουσιάσει σπάνιο, αδημοσίευτο υλικό, καθώς και νέες συνεντεύξεις με τα βασικά μέλη του συγκροτήματος. Η αφήγηση θα εμβαθύνει στη μουσική τους δημιουργία, την εκρηκτική άνοδό τους στη δόξα, την αχαλίνωτη ζωή του rock & roll, αλλά και στις έντονα δημοσιοποιημένες προσωπικές τους σχέσεις, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ουσιαστική αγάπη που τους συνέδεε.

Ο σκηνοθέτης Frank Marshall, κάτοχος πέντε υποψηφιοτήτων για Όσκαρ και του βραβείου Irving G. Thalberg Memorial Award, δήλωσε το 2024: «Με συναρπάζει ο τρόπος με τον οποίο αυτή η απίστευτη ιστορία τεράστιου μουσικού επιτεύγματος γεννήθηκε. Οι Fleetwood Mac κατάφεραν με κάποιον τρόπο να συνδυάσουν τις συχνά χαοτικές και σχεδόν οπερατικές προσωπικές τους ζωές στην δική τους αφήγηση σε πραγματικό χρόνο, η οποία στη συνέχεια έγινε θρύλος. Αυτή θα είναι μια ταινία για τη μουσική και τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν».

Ο Frank Marshall έχει στο ενεργητικό του επιτυχημένα μουσικά ντοκιμαντέρ, όπως το «The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart» (2020), «The Beach Boys» (2024), και το επερχόμενο «Pete Townshend: Behind Blue Eyes».

Η επανένωση και οι νέες προοπτικές

Η ανακοίνωση του τίτλου και της ημερομηνίας κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ έρχεται ένα χρόνο μετά την επανέκδοση του ντεμπούτου άλμπουμ των Buckingham Nicks, «Buckingham Nicks» (1973), το οποίο ήταν εκτός κυκλοφορίας για δεκαετίες. Τότε έγινε γνωστό ότι οι Lindsey Buckingham και Stevie Nicks διατηρούν πλέον επικοινωνία, μετά την απομάκρυνση του Lindsey Buckingham από το συγκρότημα το 2018. Μάλιστα, η Stevie Nicks είχε δηλώσει στο Rolling Stone ότι οι δυο τους είχαν μια σύντομη επαφή στο μνημόσυνο της Christine McVie.

Ο Lindsey Buckingham φέρεται να «φωτογραφίζει» μεγάλα σχέδια για την επόμενη χρονιά, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν το ντοκιμαντέρ ή κάποια μορφή επανένωσης. Ο ίδιος είχε δηλώσει τον περασμένο Αύγουστο: «Η Stevie κι εγώ μιλάμε συνέχεια τώρα. Η επόμενη χρονιά θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, γιατί πιστεύω ότι πολλά πράγματα θα αποκαλυφθούν.»

Το «Fleetwood Mac: The Chain» παράγεται από την Kennedy/Marshall Company σε συνεργασία με την White Horse Pictures.

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