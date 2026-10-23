Μουσικά Νέα 23.10.2026

Ο Ricky Martin και ο PEDRO SAMPAIO ξεσηκώνουν το Rio de Janeiro με το «pikito pikito»

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Οι δύο καλλιτέχνες μεταφέρουν την ενέργεια του «pikito pikito» στους δρόμους του Rio de Janeiro, σε ένα music video που γιορτάζει τη μουσική
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το επίσημο music video του «pikito pikito» από Ricky Martin και PEDRO SAMPAIO.
  • Το βίντεο γυρίστηκε στο πολύχρωμο Rio de Janeiro, με χορό και εικόνες καθημερινής ζωής.
  • Η χορογραφία του τραγουδιού έχει γίνει viral στα social media.
  • Το τραγούδι παρουσιάστηκε ζωντανά σε αγώνα NFL με ρεκόρ τηλεθέασης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ricky Martin και ο PEDRO SAMPAIO παρουσιάζουν το επίσημο music video του «pikito pikito», δίνοντας εικόνα και κίνηση στη συνεργασία τους. Με φόντο το πολύχρωμο Rio de Janeiro, οι δύο καλλιτέχνες μεταφέρουν στην οθόνη την ενέργεια του τραγουδιού, μέσα από χορευτικά στιγμιότυπα, αυθόρμητες αγκαλιές και εικόνες που αποτυπώνουν τη ζωντάνια της καθημερινής ζωής.

https://www.instagram.com/ricky_martin/
https://www.instagram.com/ricky_martin/

Το αποτέλεσμα μοιάζει με μια ανοιχτή γιορτή στους δρόμους της βραζιλιάνικης πόλης, όπου η μουσική γίνεται αφορμή για να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά. Άλλωστε, αυτό είναι και το βασικό στοιχείο που διατρέχει ολόκληρο το video, η χαρά που γεννιέται όταν διαφορετικοί άνθρωποι συναντιούνται και μοιράζονται την ίδια στιγμή.

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Το «pikito pikito» γεμίζει χρώμα και χορό τους δρόμους του Rio

Τη σκηνοθεσία του video υπογράφει ο Gustavo Celidonio Florentino, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Neil Mac Fadden. Το οπτικό αποτέλεσμα αξιοποιεί την πολύχρωμη αισθητική και τον παλμό του Rio de Janeiro, δημιουργώντας ένα σκηνικό που ταιριάζει απόλυτα στον χορευτικό χαρακτήρα του τραγουδιού.

https://www.instagram.com/ricky_martin/
https://www.instagram.com/ricky_martin/

Ο Ricky Martin και ο PEDRO SAMPAIO δεν περιορίζονται στις ερμηνείες τους, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη δράση, ακολουθώντας τον ρυθμό και γίνοντας μέρος της γιορτινής ατμόσφαιρας. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών πρωταγωνιστούν σε στιγμές τρυφερότητας και αυθόρμητης διασκέδασης, δίνοντας στο video έναν πιο ανθρώπινο χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/ricky_martin
https://www.instagram.com/ricky_martin

Ιδιαίτερη θέση έχει και η επίσημη χορογραφία του «pikito pikito», η οποία έχει ήδη βρει τη θέση της στα social media. Χρήστες αναπαράγουν τις κινήσεις μέσα από τα δικά τους βίντεο, ενισχύοντας τη δυναμική του τραγουδιού και μετατρέποντας τον χορό σε έναν ακόμη τρόπο συμμετοχής στη μουσική εμπειρία.

Από το ημίχρονο αγώνα NFL στο νέο music video

Η κυκλοφορία του video ακολουθεί την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του «pikito pikito» από τους δύο καλλιτέχνες, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου αγώνα NFL στο Rio de Janeiro.

https://www.instagram.com/ricky_martin/
https://www.instagram.com/ricky_martin/

Η εμφάνιση συνέπεσε με ένα σημαντικό τηλεοπτικό ρεκόρ, καθώς η μετάδοση του αγώνα συγκέντρωσε 24,9 εκατομμύρια θεατές, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία της λίγκας για αναμέτρηση που διεξήχθη εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσίαση του τραγουδιού σε ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός έδωσε επιπλέον ώθηση στη συνεργασία, πριν από την κυκλοφορία του επίσημου video.

Ο PEDRO SAMPAIO συνεχίζει να διευρύνει τον μουσικό του κόσμο

Την ίδια στιγμή, ο PEDRO SAMPAIO παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος, παρουσιάζοντας νέες συνεργασίες και διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις. Ανάμεσα στις πρόσφατες κυκλοφορίες του βρίσκονται το «KINKY» με την Kenia OS, αλλά και το επίσημο remix του viral τραγουδιού «HOOTIE FRUTTI» των KATSEYE.

https://www.instagram.com/ricky_martin/
https://www.instagram.com/ricky_martin/

Με αφετηρία τον βραζιλιάνικο funk και συνδυάζοντας στοιχεία από τη λατινική pop και την ηλεκτρονική μουσική, ο παραγωγός και performer διαμορφώνει έναν ήχο που απευθύνεται σε ένα ευρύ, διεθνές κοινό. Η συνεργασία του με τον Ricky Martin στο «pikito pikito» εντάσσεται σε αυτή την πορεία, φέρνοντας κοντά διαφορετικές μουσικές γενιές μέσα από έναν κοινό παρονομαστή, τον ρυθμό και τη διάθεση για χορό.

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PEDRO SAMPAIO pikito pikito RICKY MARTIN
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