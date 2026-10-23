Beauty 23.10.2026

Το ροζ μακιγιάζ της Kylie Jenner είναι ό,τι πιο cute θα δεις σήμερα!

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Η Kylie Jenner επαναφέρει το baby pink στο χειμερινό μακιγιάζ με ένα λαμπερό beauty look εμπνευσμένο από τα ’90s και τα early 2000s
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kylie Jenner προτείνει ροζ μακιγιάζ για τον χειμώνα, εμπνευσμένο από τα '90s και τα early 2000s.
  • Το look περιλαμβάνει ψυχρούς ροζ τόνους, glitter σκιές, έντονες βλεφαρίδες και glossy χείλη.
  • Η νέα συλλογή Winter Kissed της Kylie Cosmetics προσφέρει προϊόντα σε ροζ αποχρώσεις για διάφορες εντάσεις.
  • Το ροζ μακιγιάζ μπορεί να αποτελέσει μια φρέσκια εναλλακτική για τις γιορτινές εμφανίσεις, παίζοντας με υφές και αποχρώσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ροζ δεν χρειάζεται να περιμένει την άνοιξη για να επιστρέψει στο νεσεσέρ σου. Η Kylie Jenner το φέρνει στο προσκήνιο μέσα από τη νέα holiday καμπάνια της Kylie Cosmetics, προτείνοντας μια διαφορετική εκδοχή του χειμερινού μακιγιάζ, όπου οι ψυχροί ροζ τόνοι, οι λαμπερές υφές και οι νοσταλγικές αναφορές συναντούν μια σύγχρονη, παιχνιδιάρικη αισθητική.

https://www.instagram.com/kyliejenner

Με αφορμή τη συλλογή Winter Kissed, η Kylie επιλέγει ένα beauty look που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις πιο ρομαντικές εικόνες των ’90s και των early 2000s. Τα μαύρα μαλλιά της είναι απόλυτα ίσια και sleek, ενώ μια σατέν κορδέλα σε απαλό ροζ ολοκληρώνει την εμφάνιση, δίνοντας μια coquette πινελιά χωρίς να κάνει το αποτέλεσμα υπερβολικά girly. Το συγκεκριμένο αξεσουάρ λειτουργεί ως η μικρή λεπτομέρεια που δένει ολόκληρο το look, αφήνοντας το μακιγιάζ να πρωταγωνιστήσει.

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Η χρωματική παλέτα κινείται γύρω από το cool pink, μια πιο ψυχρή εκδοχή του ροζ που χαρίζει φρεσκάδα και φωτεινότητα. Στα βλέφαρα, οι glitter σκιές αντανακλούν το φως και προσθέτουν γιορτινή διάθεση, ενώ οι έντονες βλεφαρίδες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο βλέμμα. Στα μάγουλα, το ροζ ρουζ δημιουργεί ένα φυσικό, δροσερό αποτέλεσμα, σαν εκείνο το χρώμα που αποκτά η επιδερμίδα όταν βγαίνεις μια κρύα χειμωνιάτικη ημέρα.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Τα χείλη ακολουθούν την ίδια αισθητική, με nude-pink απόχρωση και glossy φινίρισμα που ισορροπεί ανάμεσα στο διακριτικό και το λαμπερό. Η επιδερμίδα παραμένει φωτεινή, χωρίς έντονες αντιθέσεις ή βαριές γραμμές, ώστε οι διαφορετικές υφές να συνυπάρχουν αρμονικά. Το μυστικό του look βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη χρωματική συνέχεια, καθώς το ροζ δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σημείο του προσώπου, αλλά δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Η νέα συλλογή της Kylie Cosmetics κινείται σε ροζ αποχρώσεις

Η συλλογή Winter Kissed είναι αφιερωμένη σε αυτή τη διάθεση και περιλαμβάνει τέσσερα προϊόντα μακιγιάζ, με κοινό σημείο αναφοράς το χαρακτηριστικό ροζ ρουζ του brand. Ανάμεσά τους βρίσκονται μια παλέτα σκιών, ένα balm που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χείλη και μάγουλα, ένα matte lip kit και ένα glossy lip glaze. Οι διαφορετικές συνθέσεις δίνουν τη δυνατότητα να υιοθετήσεις την ίδια χρωματική ιδέα με διαφορετική ένταση, είτε προτιμάς ένα πιο απαλό καθημερινό αποτέλεσμα είτε ένα μακιγιάζ με περισσότερη λάμψη για τις γιορτές.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Αυτό που κάνει την πρόταση ενδιαφέρουσα είναι ότι το ροζ ξεφεύγει από τον παραδοσιακό του ρόλο ως μια απλή πινελιά στα μάγουλα. Με τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις αποχρώσεις και τις υφές, μπορεί να γίνει η βάση ενός ολοκληρωμένου look, χωρίς να δείχνει μονότονο. Οι ψυχροί τόνοι προσθέτουν μια χειμερινή διάσταση, ενώ το glitter και το gloss φέρνουν την απαραίτητη λάμψη για τις βραδινές εμφανίσεις.

Το pink-on-pink επιστρέφει με χειμερινή διάθεση

Η Kylie Jenner επιβεβαιώνει πως το ροζ δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των ανοιξιάτικων και καλοκαιρινών μηνών. Σε μια εποχή που το εορταστικό μακιγιάζ συνδέεται συχνά με έντονες μεταλλικές αποχρώσεις, κόκκινα χείλη και σκούρα μάτια, το pink-on-pink προσφέρει μια πιο φρέσκια εναλλακτική, χωρίς να χάνει τον λαμπερό χαρακτήρα του.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Αν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση, μπορείς να κινηθείς σε μία ενιαία παλέτα ροζ, συνδυάζοντας μια απαλή σκιά με ρουζ σε ψυχρό τόνο και glossy χείλη. Για πιο έντονο αποτέλεσμα, λίγη λάμψη στα βλέφαρα αρκεί για να μετατρέψει το look σε μια επιλογή που ταιριάζει απόλυτα στις γιορτινές εξόδους. Το ζητούμενο δεν είναι να χρησιμοποιήσεις όσο περισσότερο ροζ γίνεται, αλλά να παίξεις με τις υφές του και να αφήσεις τις διακριτικές διαφορές ανάμεσα στις αποχρώσεις να κάνουν τη διαφορά.

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